Что посмотреть: 6 лучших фильмов с Дэнни Де Вито

Дэнни Де Вито фильмы - что посмотреть с Дэнни Де Вито / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Дэнни Де Вито празднует День рождения 17 ноября

Главред сделал киноподборку из лучших фильмов с именинником

17 ноября популярному актеру, режиссеру и продюсеру Дэнни Де Вито исполняется 81 год. Благодаря неуемной харизме и неординарной внешности именинник воплощает на экранах весьма характерных персонажей - порой эксцентричных и экспрессивных, но от этого не менее обаятельных. На счету звезды около 160 ролей в различных фильмах, сериалах и мультфильмах.

В честь Дня рождения Главред собрал лучшие фильмы с Дэнни Де Вито по версии Rotten Tomatoes.

Секреты Лос-Анджелеса (1997)

Нео-нуарный детектив о работе трех полицейских, которые расследуют серию жестоких преступлений в Городе Ангелов в 50-ых годах. Копы, разные по темпераменту и методам работы, сталкиваются с коррупцией, секретами голливудских звезд и темными тайнами Лос-Анджелеса.

Секреты Лос-Анджелеса / фото: imdb.com

Безжалостные люди (1986)

Черная комедия о неудавшемся похищении, которое запланировал богатый бизнесмен, чтобы избавиться от жены. Череда случайностей и абсурдных ситуаций приводит к непредвиденным последствиям, которые выходят далеко за рамки замысла нечестного супруга.

Безжалостные люди / фото: imdb.com

Матильда (1996)

В противовес своим родителям, невеждам и грубиянам, которым доброта и нежность абсолютно чужды, маленькая Матильда растет очень умным и отзывчивым ребенком. Увы, в реальном мире ей придется столкнуться с жестокостью и несправедливостью, однако детская непосредственность и необычные способности помогут Матильде преодолеть трудности и найти себя.

Матильда / фото: imdb.com

Роман с камнем (1984)

Динамичный экшен в стиле Индианы Джонса о приключениях писательницы женских романов и охотника за сокровищами. Вместе в джунглях Колумбии им предстоит найти не только крайне ценную реликвию, но и весьма рискованные приключения.

Роман с камнем / фото: imdb.com

Достать коротышку (1995)

Легкая криминальная комедия о неудачливом ростовщике-мафиози, который оказывается в Голливуде. Он пытается выбить долги из заемщиков, однако вместо этого он оказывается вовлечен в бурную жизнь шоу-бизнеса с колоритными персонажами и нетривиальными ситуациями.

Достать коротышку / фото: imdb.com

Геркулес (1997)

Интерпретация древнегреческого мифа о Геркулесе, сыне Зевса, от студии Disney. Герку предстоит пройти непростой путь от угловатого подростка до настоящего героя, который подвигами заслужил свое место на Олимпе. На пути к признанию он встретит верных друзей, коварных врагов и, конечно же, настоящую любовь. (Дэнни Де Вито озвучивал обаятельного сатира Филоктета - друга Геркулеса).

Геркулес / фото: imdb.com

Что такое Rotten Tomatoes? Rotten Tomatoes - авторитетный сайт-агрегатор, который собирает рецензии и отзывы на фильмы и сериалы, на основе которых вычисляет рейтинг одобрения, так называемой "свежести". Часто используется не только простыми зрителями, но и профессиональным критиками, как индикатор успеха той или иной киноленты.

