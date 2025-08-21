Что смотрит Елена Зеленская: топ-3 любимых фильмов первой леди Украины

Среди личных кинофаворитов Зеленской классика, которая оставляет после себя долгое послевкусие.

Елена Зеленская новости - любимые фильмы Елены Зеленской / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Какие фильмы смотрит первая леди

Краткое описание любимых кинолент Елены Зеленской

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась фильмами, которые она может пересматривать снова и снова. В беседе с Vogue она перечислила личный топ-3.

В список вошла классика из девяностых, которая полюбилась зрителям во всем мире. Главред расскажет, какие фильмы стоит посмотреть по рекомендации первой леди.

Форрест Гамп (1994)

В основу сюжета легла жизнь Форреста Гампа: вопреки невысокому IQ Форрест достигает успеха в жизни. Любое дело, за которое он берется, будь-то карьера в американском футболе, спасение сослуживцев на Вьетнамской войне, развитие компании по вылову креветок или же забег по США, покоряется ему с особым блеском. Гампу сопутствует удача во всем, кроме любви. Его подруга детства Дженни не воспринимает главного героя всерьез, но все же дарит ему главный подарок его жизни - сына. После смерти Дженни Форрест становится любящим отцом для мальчика, и живет свою лучшую жизнь в мире с собой и окружающими.

Форрест Гамп / imdb.com

Легенды осени (1994)

Тристан вместе со своими братьями отправляется на Первую мировую войну. Самый младший, Сэмюэль, погибает у него на глазах - это ломает главного героя. Он отправляется в путешествие по миру, дома его ждет жена Сэмюэля, которая в него влюблена. Однако отношения не складываются, и она выходит за старшего брата, Альфреда. Тристан все же вернулся домой, женился на другой девушке, которая позже гибнет. Отомстив за смерть жены герой вновь возвращается к своим скитаниям.

Легенды осени / imdb.com

Мосты округа Мэдисон (1995)

Сын и дочь Франчески после ее смерти разбирают личные вещи, в которых находят дневник матери. В нем описаны четыре дня из ее жизни, посвященные скоротечному роману с Робертом - он завязался, когда мужа и детей Франчески не было в городе. В итоге сказка подходит к концу, и главной героине предстоит сделать выбор: остаться в семье с нелюбимым мужем, или же отдаться своей страсти.

Мосты округа Мэдисон / imdb.com

О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

