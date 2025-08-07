Группа Latexfauna представила саундтрек к приключенческому фильму "Трое"

Трек был написан под впечатлениями от вестерн-игры и вдохновлен родным краем.

Группа Latexfauna представила саундтрек к фильму "Трое" / коллаж: Главред, фото: скриншот

В видео кадры из фильма сочетаются с живым исполнением песни

Фильм "Трое" выйдет в прокат 21 августа

Группа Latexfauna выпустила клип с акустической версией песни Bureviy. Она стала саундтреком к украинскому приключенческому фильму "Трое", сообщила команда ленты.

В видео кадры из фильма сочетаются с живым исполнением песни. В отрывках из фильма можно увидеть знаковые украинские места: Староконстантинов, ставший крепостью большой войны, окутанную мифами Лысую Гору и Самчики, где расположен дворец-усадьба.

Трек был написан под впечатлениями от вестерн-игры и вдохновлен родным краем. Его главный герой - всадник-сорвиголова со своенравным характером, судьба которого складывается трагически.

"Меня всегда восхищает эстетика вестерна, особенно неоднозначность его героев. Они никогда не бывают однозначно хорошими или однозначно плохими, ведь в каждом переплетаются противоречивые эмоции и внутренние конфликты. Украинская степь в этом контексте выступает естественным полигоном для таких сорвиголов. Сам трек "Bureviy" по настроению пессимистичен, ведь, вероятно, героя ждет трагический финал. Но он принимает свою судьбу с честью, гордостью и смелостью, потому что сам сознательно выбрал этот нелегкий путь", - рассказал фронтмен Latexfauna Дмитрий Зезюлин.

Bureviy стал темой харизматичных героев-разбойников, которых сыграли дебютант в кино Евгений Поднебесный, Роман Ясиновский ("Довбуш", "Киборги") и Артемий Егоров ("Поезд в 31 декабря"). Главную женскую роль сыграла Алина Коваленко ("Поезд в 31 декабря", "Захар Беркут").

Фильм "Трое" выйдет в прокат 21 августа. Сюжет рассказывает о трех смельчаках, которые бросили вызов большевикам во время войны за независимость Украины 1917-1921 годов.

"Трое" начинается с засады, которую устроили двое махновских разбойников. Они нападают на красноармейский конвой, который вез немалую сумму денег, но ограбление идет не по плану. Вместе с деньгами герои забирают пленного командира панцирника. Назад пути нет и трое разных мужчин, чудом спасшихся от смерти, становятся побратимами в борьбе против "красной чумы".

Во время съемок ленты привлекли более 30 лошадей и 10 повозок разного типа. Историческое оружие предоставила Одесская киностудия, а часть изготавливали специально для картины.

Первый показ фильма в Украине состоялся в рамках фестиваля зрительского кино "Миколайчук OPEN" в Черновцах. Картина стала фильмом-закрытием.

