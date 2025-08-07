Группа Latexfauna представила саундтрек к приключенческому фильму "Трое"

Коротко:
- В видео кадры из фильма сочетаются с живым исполнением песни
- Фильм "Трое" выйдет в прокат 21 августа
Группа Latexfauna выпустила клип с акустической версией песни Bureviy. Она стала саундтреком к украинскому приключенческому фильму "Трое", сообщила команда ленты.
В видео кадры из фильма сочетаются с живым исполнением песни. В отрывках из фильма можно увидеть знаковые украинские места: Староконстантинов, ставший крепостью большой войны, окутанную мифами Лысую Гору и Самчики, где расположен дворец-усадьба.
Трек был написан под впечатлениями от вестерн-игры и вдохновлен родным краем. Его главный герой - всадник-сорвиголова со своенравным характером, судьба которого складывается трагически.
"Меня всегда восхищает эстетика вестерна, особенно неоднозначность его героев. Они никогда не бывают однозначно хорошими или однозначно плохими, ведь в каждом переплетаются противоречивые эмоции и внутренние конфликты. Украинская степь в этом контексте выступает естественным полигоном для таких сорвиголов. Сам трек "Bureviy" по настроению пессимистичен, ведь, вероятно, героя ждет трагический финал. Но он принимает свою судьбу с честью, гордостью и смелостью, потому что сам сознательно выбрал этот нелегкий путь", - рассказал фронтмен Latexfauna Дмитрий Зезюлин.
Bureviy стал темой харизматичных героев-разбойников, которых сыграли дебютант в кино Евгений Поднебесный, Роман Ясиновский ("Довбуш", "Киборги") и Артемий Егоров ("Поезд в 31 декабря"). Главную женскую роль сыграла Алина Коваленко ("Поезд в 31 декабря", "Захар Беркут").
Фильм "Трое" выйдет в прокат 21 августа. Сюжет рассказывает о трех смельчаках, которые бросили вызов большевикам во время войны за независимость Украины 1917-1921 годов.
"Трое" начинается с засады, которую устроили двое махновских разбойников. Они нападают на красноармейский конвой, который вез немалую сумму денег, но ограбление идет не по плану. Вместе с деньгами герои забирают пленного командира панцирника. Назад пути нет и трое разных мужчин, чудом спасшихся от смерти, становятся побратимами в борьбе против "красной чумы".
Во время съемок ленты привлекли более 30 лошадей и 10 повозок разного типа. Историческое оружие предоставила Одесская киностудия, а часть изготавливали специально для картины.
Первый показ фильма в Украине состоялся в рамках фестиваля зрительского кино "Миколайчук OPEN" в Черновцах. Картина стала фильмом-закрытием.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее Камила Алвес МакКонахи находилась на рейсе Lufthansa, который был вынужден приземлиться в Вирджинии после того, как попал в сильную турбулентность, в результате чего рейс, следовавший в Германию, ненадолго падал в свободном падении.
Ранее Мэттью Макконахи признался одному из американских изданий, что избегает популярной гигиенической процедуры в течение последних 30 лет.
Вас также может заинтересовать:
- Столкнул ребенка со сцены: путинист Лепс разозлился и сорвался на подростка
- 86-летний Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован - что случилось с режиссером
- "Страдания и не принятие": Анатолий Анатолич серьезно травмировался
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред