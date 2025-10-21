Как попасть на "Холостяк": Анна Неплях раскрыла, как стать частью шоу

Анна Неплях рассказала, как стать участницей шоу "Холостяк".

Анна Неплях рассказала, как попасть на "Холостяк", Тарас Цимбалюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Неплях, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

Как Анна Неплях попала на "Холостяк"

Какие советы модель дала будущим участницам шоу

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" и участница 10-го сезона романтического шоу "Холостяк" Анна Неплях поделилась секретами успешного прохождения кастингов. Главред расскажет, каким был ее путь на "Холостяк" и какие советы она может дать новым участницам.

Как выбирают участниц на "Холостяк"

В подкасте AI Battle Анна призналась, что еще до кастинга была уверена в своем участии. По словам модели, главное - это аутентичность и умение привлечь внимание. Девушка советует будущим участницам не играть роль, а показывать настоящую себя.

"Я когда шла на "Холостяк", я точно знала, что пройду. И в принципе у меня большинство кастингов так. Я знаю, какая я личность, какие у меня особенности. И я показываю их", - рассказала о своем кастинге Неплях.

Анна Неплях - кастинг "Холостяк"/ фото: instagram.com, Анна Неплях

Советы для будущих участниц шоу "Холостяк"

Модель назвала несколько важных принципов, которые помогут пройти отбор:

быть личностью, а не копией;

не бояться своих триггеров - они делают вас живыми;

говорить искренне;

не придавать кастингу чрезмерного значения;

верить в себя и кайфовать от процесса.

"Модельная карьера этому очень ярко учит, что если ты где-то не проходишь, это не с тобой что-то не так, а это просто сегодня нужен совсем другой типаж на эту роль. Поэтому ты сегодня не с нами. Вот и все... Снизить важность этого события, кайфонуть. И тогда как раз, когда ты с легкостью идешь, то дальше тебя и хотят видеть", - посоветовала участница.

Анна Неплях - модель / фото: instagram.com, Анна Неплях

Холостяк анкета - как обратить на себя внимание

Анна также отметила, что правильно заполненная анкета - это первое окно в мир шоу. Именно по ней кастинг-директора решают, кого пригласить на экраны:

"Мы же там ищем определенные персонажи и определенные истории. Есть яркие люди, но они не знают, как заполнить анкету. А это - первое окно, через которое кастинг-команда решает, увидит ли тебя зритель", - подытожила Неплях.

Анна Неплях убеждена - попасть на "Холостяк" реально каждому, кто знает себя, не боится быть искренней и сохраняет легкость даже в волнующие моменты.

Анна Неплях - советы участницам "Холостяка" / фото: instagram.com, Анна Неплях

Холостяк 2025 - стартовал новый сезон романтического реалити

Главным героем 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" (2025), премьера которого состоялась 17 октября на телеканале СТБ, стал известный украинский актер театра и кино Тарас Цимбалюк. На данный момент 35-летний актер, известный по ролям в сериалах "Поймать Кайдаша" и "Крепостная", ищет новую любовь после двух разводов.

Анна Неплях о "Холостяке" - смотреть видео:

