"Мусор": Инна Белень раскритиковала фильм с Александром Тереном

Инна Белень разочарована сюжетом ленты.

Украинская известная блогерша и победительница шоу "Холостяк" Инна Белень высказала свое недовольство о комедии "10 блогерят", в котором снялся ее бывший парень Александр Терен.

На своей странице в Instagram поделилась впечатлениями от просмотра комедии и назвала ее мусором.

"Такого мусора в кинематографе я давно не видела. 1 з 10", - отметила Инна.

Как оказалось, по мнению блогерши, фильм не имеет смысла и с неинтересной идеей, поэтому онане досмотрела его до конца.

"Идея не интересная. Смысла - 0. Исполнение такое себе. Мата куча (не люблю такое в кино совсем). Убивают всех подряд. До конца не посмотрели. Лучше потратить время на что-то интереснее. К актерам вопросов нет, поэтому вообще есть 1 балл", - добавила Белень.

Отметим, в фильме "10 блогерят" снялись многие украинские знаменитости: Ольга Сумская, Вячеслав Довженко, Алексей Вертинский, Тарас Цимбалюк, Арам Арзуманян, Кэнди Суперстар, Оля Шелби, Александр Терен, alyona alyona и Джозефина Джексон.

О персоне: Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. Через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

