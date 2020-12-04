Стало известно, кто сыграет Снейка в экранизации Metal Gear Solid

Metal Gear Solid / кадр из игры

Пока Netflix снимает экранизацию Silent Hill в виде сериала, кинокомпания Sony Pictures занимается экранизацией другой знаменитой игры, - Metal Gear Solid. И уже назвали имя актера, который станет Биг Боссом.

Компания Sony готовится снять фильм по видеоигре Metal Gear Solid, созданной Хидео Кодзимой и изданной Konami с Оскаром Айзеком в главной роли, пишет Deadline со ссылкой на свои источники.

При этом, сценарий написан Дереком Коннолли. Ави Арад стал продюсером нового фильма. Питер Канг - исполнительный продюсер.

Оскар Айзек будет играть Солида Снейка в фильме режиссера Джордана Фогт-Робертса.

Учитывая чрезвычайно загруженный график Исаака, дата начала производства все еще неизвестна, но его участие делает этот проект одним из главных приоритетов для студии в будущем.

Оскар Исаак / кадр из Звездные войны 9

Игра была впервые запущена на PlayStation в 1987 году и рассказывает о Снейке, солдате, который проникает на объект ядерного оружия, чтобы нейтрализовать террористическую угрозу от Foxhound, отряда спецназа-отступников.

Игра получила признание на многих фронтах, но ее сюжет с кинематографическим чувством всегда заставлял думать, что адаптация к фильму неизбежна.