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Впервые на украинском телевидении: почему стоит посмотреть исторический сериал "Домина"

Анна Подгорная
26 мая 2025, 12:33
291
С 28 мая на 2+2 в 22:00 стартует показ первого сезона захватывающей саги.
Телесериал Домина
Сериал Домина на 2+2 - где и когда смотреть, интересные факты / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Это британско-итальянский исторический драматический сериал телеканала Sky Atlantic. Премьера состоялась 14 мая 2021 года в Италии и Великобритании. Второй сезон снял телеканал MGM+, а его премьера состоялась 9 июля 2023 года в Соединенных Штатах.

Лента погружает зрителя в мир Древнего Рима. Это история Ливии Друзиллы - жены императора Октавиана Августа. Из юной, наивной девушки, которая потеряла все после убийства Юлия Цезаря, Ливия превращается в одну из самых влиятельных женщин в истории Рима. Она хочет мести, она стремится к власти, но больше всего она хочет будущего для своих детей. Ее путь к трону вымощен кровью, амбициями и хитрой дипломатией. "Домина" - это большая семейная сага на фоне глобальной политики, где личное счастье должно сосуществовать с необходимостью управлять могущественной империей.

Почему стоит посмотреть сериал "Домина": интересные факты

1. Новый взгляд на Древний Рим и роль женщины в большой политике

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Основное внимание сосредоточено на Ливии и других женщинах того времени, их роли в общественно-политической жизни: как они жили, как боролись за свои права, как благодаря хитростям и интригам не уступали мужчинам, добиваясь своего.

"Нам необходимы истории, похожие на эту. Они показывают сильных женщин, которые при этом являются хрупкими", - сказала в одном из интервью Кассия Смутняк, сыгравшая роль Ливии.

2. Захватывающий сюжет, невероятные декорации и костюмы

Сценарий к сериалу создавался более 10 лет. Тщательным был и подготовительный процесс. Мастера ораторского искусства учили актеров разговаривать "будто в пабе со своими товарищами". "Домину" создавали на одной из крупнейших киностудий Европы - знаменитой "Cinecittà" в Риме, площадью более 400 639 кв.м. Здесь роскошные виллы с внутренними дворами и фонтанами, римский акведук, горы... Кстати, на этой студии также снимались известные фильмы: "Сладкая жизнь" (La dolce vita) Федерико Феллини и "Страсти Христовы" (The Passion of the Christ) Мела Гибсона.

Костюмы для сериала создала Габриэлла Пескуччи, известная своей работой над фильмом "Эпоха невинности", за который она получила премию Оскар.

Телесериал Домина
Телесериал Домина / Пресс-служба

3. Новый взгляд на противоречивый образ римской императрицы: какой она была на самом деле

О ней в основном говорили, как о хитрой интриганке и жестокой правительнице, которая ради цели не останавливалась даже перед убийствами.

"Ливия - мать, которая опозорила нацию, мачеха, которая опозорила дом Цезаря", - так писал о Ливии Друзилле древнеримский историк Тацит. Он считал, что Ливия подчинила себе своего мужа - императора Августа и изгнала или убила каждого потенциального наследника престола, прокладывая дорогу к престолу своему сыну Тиберию. Друзиллу подозревали и в убийстве самого императора Августа в 14 году н.э.

В сериале она предстает юной 15-летней девушкой, которую выдают замуж за нелюбимого, почти втрое старше ее двоюродного брата - Тиберия Нерона. На свадьбе она впервые встречается с Октавианом, с которым позже обручилась. Как утверждают историки, Октавиан обожал и поддерживал Ливию на протяжении всей своей жизни, несмотря на многочисленные измены.

4. Роль Ливии исполнила польская актриса, которая поддерживает Украину

Роль молодой Ливии исполнила Надежда Паркес, а во взрослом возрасте ее сыграла польская актриса и модель Кассия Смутняк, которая живет в Италии. Дочь военного генерала вовсе не мечтала об актерской карьере. В детстве она хотела стать первой женщиной, которая высадится на Луну, и найти растение, которое бы лечило все болезни.

Однако у судьбы на Кассию были другие планы. В семнадцать лет Кассия заняла второе место на конкурсе красоты в Польше. После такого успеха начала работать моделью с самыми престижными дизайнерами в разных уголках мира: Япония, Англия, Италия. В кино дебютировала в фильме "В нужное время" (Al momento giusto, 2000). Снималась в таких фильмах как "Хакер" (2002), "Тринадцать за столом" (2004), "Тихий хаос" (2008), "Барбаросса" (2009) и др. Кассия получила итальянский "Золотой глобус" за роль в фильме "Все в твоих руках" Питера Дель Монте, а также сыграла в нашумевшем фильме Паоло Соррентино "Лоро".

Актриса решительно выступила против полномасштабного вторжения России в Украину. В соцсетях она осудила агрессию, выражая слова поддержки "украинским братьям и сестрам", публиковала шокирующие кадры из Бучи, которые облетели весь мир. Также Кассия рассказывала о трагедии в Мариупольском театре, на который рф сбросила авиабомбу.

5. Второй сезон - неожиданное продолжение от американского телеканала MGM+

Американский MGM+ перекупил долгожданное продолжение "Домины" у британско-итальянского Sky Atlantic. Второй сезон получился более ценным и масштабным, что является редкостью на кабельных каналах и стримингах. Он возвращает зрителей в мир интриг, амбиций и борьбы за престол в сердце Римской империи. Ливия Друзилла больше не просто жена императора - она ключевая фигура в большой политической игре, которая требует решительности, стратегического мышления и способности жертвовать ради высшей цели.

Телесериал Домина
Телесериал Домина / Пресс-служба

После того как ее муж, Гай Октавиан Август, официально стал первым императором Рима, Ливия использует свое влияние, чтобы усилить собственную власть. Но отсутствие общих наследников ставит под угрозу ее будущее. Она начинает активно продвигать своего сына Тиберия - будущего императора - к высшим ступеням римской иерархии.

Сериал показывает, что роль женщины в мире древнеримской политики - это не только о красоте и покорности. Ливия не собирается довольствоваться судьбой тени за спиной правителя - она сама вершит судьбы. Борьба за власть не стихает, враги не дремлют, а грань между разумной политикой и жестокостью все больше стирается.

Не пропустите премьеру исторической драмы "Домина" на телеканале 2+2 с 28 мая в 22:00.

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