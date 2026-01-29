Звезды "Бриджертонов" обратились к украинцам: состоялась премьера 4 сезона

Актеры знаменитого сериала записали обращение к украинским зрителям.

Бриджертоны 4 сезон - премьера / коллаж: Главред, фото: imdb.com, скрин из видео

Актеры "Бриджертонов" обратились к украинским зрителям

О чем 4 сезон "Бриджертонов"

Исполнители главных ролей в 4 сезоне сериала "Бриджертоны" Люк Томпсон и Ерин Ха обратились к украинским зрителям. Видео с их участием появилось в Instagram Netflix Ukraine.

На видео актеры поздравили украинских поклонников сериала с выходом нового сезона и пожелали, чтобы его просмотр вызвал яркие и положительные эмоции.

"Здравствуй, Украина. Мы очень рады поделиться с вами 4-м сезоном "Бриджертонов". Пусть новый сезон согреет ваши сердца", — сказали звезды.

Люк Томпсон и Ерин Ха / скрин из видео

Реакция украинских фанатов

Украинские зрители сериала активно отреагировали на внимание со стороны кумиров. На странице появилось много комментариев с благодарностями любимым актерам.

"Улыбка на все лицо. Надо бегом смотреть"

"У нас нет света, но у нас есть тепло, а если у нас нет тепла, значит "Бриджертоны" согреют наши сердца"

"Слышать вот это "Ukraine" при каждом обращении к нам так приятно"

Новый сезон "Бриджертонов" / фото: imdb.com

"Бриджертоны" 4 сезон — сюжет и актерский состав

Четвертый сезон "Бриджертонов" будет сосредоточен на истории Бенедикта Бриджертона (Люк Томпсон), второго сына семейства, который долгое время избегал уз брака. Сюжет основан на романе Джулии Куин "Предложение джентльмена" и разворачивается вокруг судьбоносной встречи Бенедикта на балу-маскараде с загадочной "Дамой в серебряном". Главную женскую роль — Софи Бекетт (в сериале — Софи Бэк) — исполнит австралийская актриса корейского происхождения Ерин Ха. Также к своим ролям вернутся ключевые члены семьи Бриджертон, а основной темой сезона станет поиск истинной любви вне зависимости от социальных сословий.

Что такое Netflix Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния. Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия. В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы. Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно. По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков

