Звезды "Бриджертонов" обратились к украинцам: состоялась премьера 4 сезона

- Актеры "Бриджертонов" обратились к украинским зрителям
- О чем 4 сезон "Бриджертонов"
Исполнители главных ролей в 4 сезоне сериала "Бриджертоны" Люк Томпсон и Ерин Ха обратились к украинским зрителям. Видео с их участием появилось в Instagram Netflix Ukraine.
На видео актеры поздравили украинских поклонников сериала с выходом нового сезона и пожелали, чтобы его просмотр вызвал яркие и положительные эмоции.
"Здравствуй, Украина. Мы очень рады поделиться с вами 4-м сезоном "Бриджертонов". Пусть новый сезон согреет ваши сердца", — сказали звезды.
Реакция украинских фанатов
Украинские зрители сериала активно отреагировали на внимание со стороны кумиров. На странице появилось много комментариев с благодарностями любимым актерам.
"Улыбка на все лицо. Надо бегом смотреть"
"У нас нет света, но у нас есть тепло, а если у нас нет тепла, значит "Бриджертоны" согреют наши сердца"
"Слышать вот это "Ukraine" при каждом обращении к нам так приятно"
"Бриджертоны" 4 сезон — сюжет и актерский состав
Четвертый сезон "Бриджертонов" будет сосредоточен на истории Бенедикта Бриджертона (Люк Томпсон), второго сына семейства, который долгое время избегал уз брака. Сюжет основан на романе Джулии Куин "Предложение джентльмена" и разворачивается вокруг судьбоносной встречи Бенедикта на балу-маскараде с загадочной "Дамой в серебряном". Главную женскую роль — Софи Бекетт (в сериале — Софи Бэк) — исполнит австралийская актриса корейского происхождения Ерин Ха. Также к своим ролям вернутся ключевые члены семьи Бриджертон, а основной темой сезона станет поиск истинной любви вне зависимости от социальных сословий.
Что такое Netflix
Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния.
Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия.
В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы.
Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно.
По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков
