На Марсе нашли тайные подземные убежища: учёные допустили следы инопланетян

Алексей Тесля
16 ноября 2025, 00:35
Ученые назвали наиболее перспективные места для поиска возможных следов марсианской жизни.
На Марсе сделали новое открытие

Учёные объявили о находке необычных пещер на Марсе — таких структур на Красной планете ранее не фиксировали.

Именно в подобных укрытых полостях может скрываться или когда-то существовала марсианская жизнь, пишет Phys.

По мнению исследователей, если искать следы биологических процессов на Марсе, то в первую очередь в местах, защищённых от суровых условий поверхности — мощной радиации, резких перепадов температуры и частых пылевых бурь.

Именно такими потенциально безопасными "убежищами" могут быть восемь объектов, обозначенных как световые окна, которые недавно идентифицировала группа под руководством Чэнью Дина из Шэньчжэньского университета.

Авторы работы утверждают, что это первые обнаруженные на Марсе карстовые пещеры — тип подземных полостей, который на Земле появляется, когда вода постепенно размывает растворимые породы, например известняк или гипс. В результате формируются крупные трещины и пустоты, способные со временем превратиться в целые пещерные системы.

Учёные допускают, что и на Марсе в далёком прошлом могла существовать вода, достаточная для растворения богатых карбонатами и сульфатами пород. Именно так, по их мнению, и могли возникнуть подземные структуры, обнаруженные с помощью орбитальных аппаратов.

Исследователи подчёркивают: подобные пещеры — наиболее перспективные места для поиска возможных следов марсианской жизни. А даже если биологических следов там не окажется, такие естественные укрытия могут стать идеальными "убежищами" для будущих астронавтов, которые отправятся осваивать Красную планету.

Об источнике: Phys.org

Phys.org - это онлайн-агрегатор новостей по науке, исследованиям и технологии, предлагающий краткие сведения из пресс-релизов и отчетов от информационных агентств. Сайт также выпускает собственную научную журналистику.

Phys.org является одним из самых часто обновляемых научных вебсайтов с в среднем 98 публикациями в день. Он является частью сети вебсайтов Science X со штаб-квартирой на Острове Мэн, Великобритания.

