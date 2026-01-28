Неожиданный признак деменции: что большинство людей ошибочно игнорирует

При некоторых формах деменции двигательные изменения возникают рано.

Как предотвратить деменцию / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pixabay/Kor_el_ya

Cкорость старения мозга можно косвенно оценить с помощью простого физического показателя

Невролог объяснил, что скорость старения мозга можно косвенно оценить с помощью простого физического показателя — силы сжатия кисти.

Речь не идёт о диагностике деменции, но этот тест помогает понять, насколько слаженно работают мозг и тело и есть ли потенциальные риски когнитивных нарушений в будущем, пишет Express.

По словам специалиста, обычное сжатие руки требует точной координации нервной системы, мышц и кровообращения. Когда эта связь ослабевает, это может отражать общее снижение "резервов" мозга задолго до появления заметных симптомов.

При некоторых формах деменции двигательные изменения возникают рано, тогда как при болезни Альцгеймера чаще сначала страдает память, но в любом случае сила хвата остаётся важным косвенным индикатором.

Эксперт подчёркивает, что слабый хват не означает неизбежного развития деменции и сам по себе её не вызывает. Однако исследования показывают: люди с более низкой силой хвата в среднем чаще сталкиваются с когнитивными нарушениями.

Также отмечается роль силовых тренировок — они полезны не только для мышц, но и для мозга, поскольку улучшают кровоток и нейронные связи. Учёные считают, что снижение силы хвата может служить ранним сигналом, на который стоит обратить внимание при оценке здоровья мозга.

Раннее выявление деменции: прорыв в медицинских исследованиях

Специалисты Университетского колледжа Лондона совместно с Обществом Альцгеймера сообщили о важных результатах в области диагностики деменции. По итогам исследования выяснилось, что продолжительность МРТ-обследования можно сократить почти в три раза без потери точности, что делает процедуру быстрее, доступнее и комфортнее для пациентов.

Ранее сообщалось о том, как снизить риск развития деменции. Учёные из Швеции обнаружили возможную связь между регулярным употреблением жирных сортов сыра и сниженной вероятностью развития деменции в пожилом возрасте.

Напомним, Главред ранее писал о том, что был найден сенсационный способ выявления деменции. Опасность в будущем повышают не само наличие депрессивного состояния, а определённые его признаки.

