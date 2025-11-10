Ученые раскрыли секрет, почему люди до сих пор не оседлали зебр, как лошадей

Главное из новости:
- Зебры - не подвид лошадей, а отдельная эволюционная ветвь, сформированная под давлением хищников саванны
- Несмотря на многочисленные попытки, зебры не поддаются дрессуре
- Одомашнивание зебр - малоэффективная идея
С первого взгляда зебра кажется лишь экзотически раскрашенным вариантом лошади. Но несмотря на внешнее сходство, эти животные имеют существенные различия - и именно они объясняют, почему зебры так и не стали тягловыми животными. Об этом пишет IFL-Science.
Различия на эволюционном перекрестке
Как отмечают исследователи, зебры и лошади имеют общего предка, но их пути разошлись около 4-4,5 миллиона лет назад. За это время зебры приспособились к жизни в африканских саваннах, где выживание зависело от способности быстро реагировать на опасность. Это сформировало у них чрезвычайную бдительность, тревожность и склонность к агрессии в стрессовых ситуациях.
Кэрол Холл, доцент кафедры верховой езды в Ноттингемском Трентском университете, объясняет:
"В среде, где вокруг подстерегают львы, гепарды и гиены, зебры вынуждены быть чрезвычайно осторожными. Они пугливы, но загнанные в угол - становятся опасными".
Попытки приручения: история неудач
Человечество неоднократно пыталось сделать зебру домашним животным. Как сообщает IFL-Science, голландские колонисты в Южной Африке даже документировали попытки одомашнивания этих полосатых животных. Однако зебры оказались слишком своенравными: они не выдерживали привязи, часто вырывались на волю, а их характер не поддавался дрессуре.
Возможно ли одомашнить зебру сегодня?
Теоретически - да. Можно было бы начать программу селекции, отбирая наиболее спокойных особей в каждом поколении. Но, как отмечают специалисты, в этом нет большого смысла. Зебры меньше лошадей, менее выносливы и не имеют преимуществ в роли транспортного средства. А главное - у нас уже есть лошади.
Поэтому зебра - это не просто "черно-белая лошадь", а отдельная ветвь эволюции с уникальным характером и биологией. Ее дикая природа - не недостаток, а результат миллионов лет адаптации. И, похоже, она не спешит менять свой статус на "домашнее животное".
Интересное по теме:
- Самые ядовитые животные Украины: кто прячется в наших лесах и степях
- Руками лучше не трогать: в Карпатах живет опасное и ядовитое животное
- Ветеринары призвали не кормить домашних животных мясом - в чем причина
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред