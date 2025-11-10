Ученые раскрыли секрет, почему люди до сих пор не оседлали зебр, как лошадей

Кажется, что эти два животных почти ничем не отличаются, за исключением цвета, однако это лишь визуально.

С первого взгляда зебра кажется лишь экзотически раскрашенным вариантом лошади. Но несмотря на внешнее сходство, эти животные имеют существенные различия - и именно они объясняют, почему зебры так и не стали тягловыми животными. Об этом пишет IFL-Science.

Различия на эволюционном перекрестке

Как отмечают исследователи, зебры и лошади имеют общего предка, но их пути разошлись около 4-4,5 миллиона лет назад. За это время зебры приспособились к жизни в африканских саваннах, где выживание зависело от способности быстро реагировать на опасность. Это сформировало у них чрезвычайную бдительность, тревожность и склонность к агрессии в стрессовых ситуациях.

Кэрол Холл, доцент кафедры верховой езды в Ноттингемском Трентском университете, объясняет:

"В среде, где вокруг подстерегают львы, гепарды и гиены, зебры вынуждены быть чрезвычайно осторожными. Они пугливы, но загнанные в угол - становятся опасными".

Попытки приручения: история неудач

Человечество неоднократно пыталось сделать зебру домашним животным. Как сообщает IFL-Science, голландские колонисты в Южной Африке даже документировали попытки одомашнивания этих полосатых животных. Однако зебры оказались слишком своенравными: они не выдерживали привязи, часто вырывались на волю, а их характер не поддавался дрессуре.

Возможно ли одомашнить зебру сегодня?

Теоретически - да. Можно было бы начать программу селекции, отбирая наиболее спокойных особей в каждом поколении. Но, как отмечают специалисты, в этом нет большого смысла. Зебры меньше лошадей, менее выносливы и не имеют преимуществ в роли транспортного средства. А главное - у нас уже есть лошади.

Поэтому зебра - это не просто "черно-белая лошадь", а отдельная ветвь эволюции с уникальным характером и биологией. Ее дикая природа - не недостаток, а результат миллионов лет адаптации. И, похоже, она не спешит менять свой статус на "домашнее животное".

