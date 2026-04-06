Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

Команда сталкивается с бытовыми трудностями: необычные условия сна, проблемы с охлаждением и комичные обеды в невесомости.

Стало известно о проблемах миссии Артемиды II

Астронавты толкнулся с первым серьёзным испытанием на пути к Луне

Миссия готовит почву для высадки человека на Луну в 2028 году

Экипаж миссии "Артемида II" НАСА на борту капсулы "Орион" столкнулся с первым серьёзным испытанием после выхода на лунную траекторию.

Через 20 минут после включения главного двигателя поступило предупреждение о возможной утечке в кабине — сигнал, способный поставить под угрозу жизнь астронавтов, пишет Daily Mail.

"Мы мгновенно подумали о возвращении на Землю", — рассказал Джереми Хансен. К счастью, проверка показала, что давление в салоне стабильное, и тревога оказалась ложной.

После этого "Орион" продолжил путь к Луне, преодолевая более миллиона километров. На шестой день капсула достигнет своей максимальной дистанции, превзойдя рекорд "Аполлона-13".

Команда сталкивается с бытовыми трудностями: необычные условия сна, проблемы с охлаждением и комичные обеды в невесомости. Тем не менее астронавты ощущают уникальность момента: первый пилотируемый полёт к Луне за более чем 50 лет — проверка новых систем жизнеобеспечения и технологий дальнего космоса.

Миссия готовит почву для высадки человека на Луну в 2028 году и станет критическим испытанием оборудования, от которого напрямую зависит безопасность экипажа.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

