Проблему Донбасса может решить только одна смерть

Очередь на похоронах Александра Захарченко / Reuters

Смерть главаря "ДНР" Александра Захарченко не будет иметь никакого значения для переговорного процесса вокруг вооруженной агрессии России против Украины, и в процессе имитации выполнения так называемых Минских договоренностей, которые, напомню, не являются договором, а только завизированным черновиком мирного плана Порошенко и Путина.

В общем, в России может произойти лишь одна смерть, способна что-то в этом плане изменить.

Читайте такжеЧисто российское убийство, или Как Захарченко сам подписал себе приговорМинские договоренности не являются договором в правовом смысле. Даже установление факта является ли убитый Александр Захарченко тем самым "Александром Захарченко", который поставил свою подпись под теми договоренностями, - непростой юридический вопрос.

Подпись Александра Захарченко под документами не объясняет причину, почему она там появилась, как и не объясняет, в каком качестве, с какими полномочиями и тд. Поэтому невозможно понять, какова роль этой подписи, и что может произойти, если подпись или подписант исчезнут.

Можем лишь применить аналогию: под документом есть еще одна подпись неидентифицированного лица - Игоря Плотницкого. И если это бывший главарь так называемой ЛНР, то, как мы знаем, отстранение от должности Плотницкого никак не повлияло на "танцы" вокруг Минских договоренностей.

В общем условной легитимности Минским договоренностям предоставляет только политическая воля авторов - Украины и России. Больше ничего. Если Украина или Россия откажутся от мирного договора, то фамилии российских марионеток в Донбассе не будут иметь значения.

Читайте такжеШесть выводов из убийства ЗахарченкоПоэтому те, кто в смерти Захарченко видят предвестие чего-то очень плохого, какого-то апокалипсиса, ошибаются.

Смерть Захарченко - символическая. Это правда. Отсюда и толпа желающих попрощаться с ним. Захарченко был одним из олицетворений предательства. Согласившись играть роль лидера так называемой ДНР, Захарченко будто взял на себя этот персональный грех каждого, кто в той или иной степени стал предателем. И этим людям сейчас больно и страшно: если так можно было сделать с ним, то разобраться с ними легче. И, если нельзя сохранить хотя бы тех, кто стали символами войны против Украины, то рядовых участников должно ждать вообще что-то страшное. Разбитые иллюзии, неоправданные надежды, страх и неуверенность в будущем - принято считать, что с этим живут "майданутые", а оно, видишь как.

Война продолжится. Еще будут смерти. Кто-то будет погибать в бою, а кто-то в кабаке на бандитской сходке.