Путин перешел к прямым угрозам Украине

Путин через РПЦ не стесняется угрожать Украине / Reuters

После заявлений РПЦ и УПЦ МП о том, что там не признают поместную Украинскую православную церковь после дарования ей томоса от Вселенского патриарха, совершенно ясно, что в РПЦ фактически начала подготовку сценария эскалации в Украине.

Ещё более предельно ясно высказался управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в своем последнем интервью. В ответ на "недружелюбные, неканонические действия Константинополя относительно другой православной церкви" Антоний фактически угрожает не просто церковным расколом, а насилием.

Читайте такжеПутин передал Украине ультиматум"У нас есть документ, который называется "Основы социальной концепции УПЦ", согласно которому, в очень сложных ситуациях - я процитирую: "Церковь может обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению". Это крайняя мера, но она зафиксирована в нашей социальной концепции, утвержденной собором архиереев", заявил управделами УПЦ МП. Иными словами, это прямая угроза в адрес украинской власти и православных верующих.

Какие именно акции "гражданского неповиновения" имеет в виду Антионий? Безусловно, стоит обратиться к опыту 2014 года и созданию Путиным т.н. "народных республик" Донбасса. Там тоже все начиналось с невинных призывов неподчинения новой "киевской" власти, как её называли сепаратисты, но грань неповиновения и кровавого насилия была стремительно пересечена.

Читайте такжеУдар кадилом по башке: почему Москва так боится автокефалии УПЦКремль и РПЦ проиграли и морально, и юридически борьбу против создания украинской автокефальной церкви с Константинопольским патриархатом. Единственное, что они могут и умеют делать в такой ситуации, это развязывать насилие. Под шумок которого попытаться похитить и вывезти в РФ религиозные ценности украинского православия. Тут ничего нового - империя в Украине всегда цинично грабила в первую очередь церкви и монастыри, чтобы искусственно присвоить себе кусочек чужой истории. А пока неплохо было бы провести паспортный контроль в Киево-Печерской и Почаевской лаврах казачков и попов в погонах.