У Путина есть два варианта остаться у власти

Владимир Путин / Reuters

Сейчас российские эксперты все чаще говорят о том, что Владимиром Путиным недовольны не только простые россияне, но и в Кремле. Якобы зреет дворцовый переворот. Но, по ему мнению, такой вариант развития событий Путину пока не грозит.

Любой переворот, тем более, революция возможны только тогда, когда есть явная заметная и понятная переворачивающим альтернатива, которая на данный момент не просматривается. И это колоссальная проблема российской оппозиции, неспособность и нежелание подобную альтернативу создать.

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Варианта остаться у власти у него два – либо назначить преемника, либо целиком изменить властную конструкцию.

Чисто технически преемником Путина может стать кто угодно. У Путина достаточно рычагов и возможностей для медийных манипуляций, чтобы добиться избрания любого, на кого падет его выбор. Однако это совершенно не означает, что такой человек сможет удержать власть. И сам Путин это понимает очень хорошо. Уверен, что причиной его обратной рокировки с Медведевым в 2011-ом было именно опасение, что Медведев слишком слаб для самостоятельного руководства страной. Так что сейчас Путин смотрит на большое количество разных кандидатов, которых он расставил на разные позиции в регионах и в министерствах.

Читайте такжеПутин открыл против Украины второй фронтДругое дело, что мы уже видели в 2011 году, как российский президент недооценил возмущение общества в процессе рокировки с Медведевым. Думаю, что и сейчас он вряд ли извлек из тех событий урок - он ведь убежден, что это были происки Госдепа. И поэтому может совершить новую ошибку, к которой российской оппозиции надо быть готовой.

Но у него есть и другой вариант - вместо выборов преемника он вполне может предпринять попытку трансформировать государственную конструкцию в целом, например, с восстановлением монархии.