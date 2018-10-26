Дорога в ад, или Как кредиты МВФ вгоняют Украину в бедность

Европейский союз в лице своего представителя в Украине Хьюга Мингарелли с гордостью отчитался, что с момента победы Революции Достоинства он выдал Украине не менее 10 млрд евро кредитов. Это даже больше, чем выдал нашей стране за тот же период МВФ (9 млрд долл).

Но за эти же четыре года Украина поменялась с Молдовой местами и.... стала самой бедной страной Европы. Народ в поисках спасения от бедности массово уезжает в тот же ЕС, который кредитует Украину.

Читайте такжеКиеву придется засунуть язык в ж*пу и делать все, что скажет МВФЧто происходит? В чем причина? Неужели международная помощь не в состоянии помочь бедным странам преодолевать бедность?

Ответ простой : Да! Не в состоянии!

Многие серьезные экономисты уже давно осознали, что финансовая помощь бедным странам со стороны МВФ, Мирового банка и других финансовых институтов не только не помогает этим странам, но и существенно ухудшает их положение.

Украина вышла из состава СССР с чистым балансом, т.е не имея внешних долгов. В 2004 году мы сели на финансовую иглу МВФ и других финансовых институтов и с тех пор залезли в безнадежные долги, которые уже не в состоянии отдать, и стали фактическим банкротом. Но что интересно, уровень ВВП на душу в Украине сейчас ниже на 30%, чем был на момент распада СССР. То есть, мы проели всю международную помощь и не смогли поднять уровень жизни с 1989 года.

То, что международные кредиты не могут помочь преодолеть бедность очень хорошо пояснил британский экономист Агнус Дитон, который в 2015 году получил нобелевскую премию. В своей последней книге "Большой побег" он в частности пишет:

"Идея о том, что бедность можно победить, если состоятельные страны дадут деньги бедным странам - ошибочна, хоть и привлекательна. Эти несколько примитивные верования возникают из-за непонимания причин бедности... Международная финансовая помощь не в состоянии помочь бедным странам, потому что она оставляет на плаву коррумпированные правительства, которые блокируют эффективное использование денег".

Читайте такжеКак МВФ будет "доить" Украину накануне выборовПоследнюю фразу необходимо отлить в бронзе на входе в офисы МВФ, Всемирного банка, ЕС и всех остальных международных финансовых контор, которые "сражаются" с бедностью.

Буквально на днях МВФ снова договорился с правительством Гройсмана о срочной помощи в размере 3.9 млрд долл сроком на 14 месяцев, т.е. на период выборов. Тем самым МВФ спасает тотально коррумпированное правительство Гройсмана, помогает Порошенко переизбраться на второй срок и консервирует безнадежную ситуацию в Украине.

Сотрудничая с нынешней властью, поддерживая ее кредитами, МВФ и ЕС вольно или невольно создают иллюзию эффективности и дееспособности нынешней власти, лишают украинцев возможности сменить эту власть демократическим путем, разлагают их и превращают в агрессивных попрошаек.

Еще раз: "Международная финансовая помощь не в состоянии помочь бедным странам потому что она оставляет на плаву коррумпированные правительства, которые блокируют эффективное использование денег".

Воистину, "Благими намерениями устлана дорога в ад".