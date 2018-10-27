Их там нет, или Прощальный зашквар Хуга о войне на Донбассе

Александр Хуг / УНИАН

"Мы видели людей с опознавательными знаками Российской Федерации, но такие куртки можно купить где угодно". Это не приснопамятные циничные слова Путина в начале войны. Именно так ответил Александр Хуг, заместитель главы миссии ОБСЕ, на вопрос журналиста издания Foreign Policy: "Какова официальная позиция ОБСЕ относительно участия России в войне на востоке Украины?"

Это должно было быть предпоследнее интервью Александра Хуга в должности заместителя главы миссии ОБСЕ. Последнее он собирался дать нам на неподконтрольной территории. Но накануне сообщили, что встреча отменяется, и я увидел это позорное заявление о том, что ОБСЕ не видит прямых признаков российского вмешательства.

Читайте такжеУ Украины есть только один способ вернуть Крым и ДонбассГосподин Хуг, не являются ли для вас прямым признаком новейшие установки РЭБ, которые выпускаются исключительно в России и стоят только на вооружении в Федерации, и которые ваш "беспилотник" зафиксировал у Дебальцево три месяца назад? Или же ЗРК "Оса", которую ваш винтокрылый наблюдатель заметил уже на этой неделе? Не проводили ли ваши специалисты анализ взрывчатого вещества на разорванной машине, в которой погиб возле села Пришиб ваш коллега Джозеф Стоун? Не читали ли Вы после его гибели распечатки радиоперехвата переговоров тех, кого Вы не увидели?

Возможно, я законченный идеалист, но я верил в Вашу порядочность, потому что мы лично общались не единожды. Я видел ваше шокированное лицо, господин Хуг, на месте падения малайзийского Боинга. Тогда я думал, что передо мной человек, который хочет остановить этот ужас. Я понимаю, что вы ограничены мандатом миссии. Но разве мандатом можно ограничить совесть и не сказать правду о войне, которая сейчас идет в Европе?

Через неделю вы возвращаетесь домой. В уютную и нейтральную Швейцарию. Страну, где иностранные деньги любят покой. Российские тоже. И вы понимаете: если бы агрессором была не Россия, а, скажем, африканская страна, следы ее вмешательства вы зафиксировали бы уже в первые дни войны.