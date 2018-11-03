История о том, как Медведев "обул" Путина, а Порошенко "обует" украинцев

Россия ввела санкции против украинских компаний и физических лиц / kasparov.ru

Новые санкции Российской Федерации, введенные против ряда украинских кампаний и более 300 физических лиц – это глобальный удар по всей системе отношений между Россией и Украиной. Поскольку и юридические, и физические лица, которые вошли в санкционный список – очень влиятельны. В юридическом плане это корпорации, которые на сегодняшний день являются ведущими в Украине. Скажем, корпорации Фирташа, предприятия, которые выпускают минеральные удобрения, тот же "Нибулон" или судостроительные заводы – все это серьезнейшие предприятия, по которым нанесен удар, и теперь они будут вынуждены уйти с российского рынка.

Физические лица, более трехсот человек – это цвет украинской политэкономической верхушки, элиты, правящего слоя. Все это – политические, экономические, информационные лидеры. Например, Пинчук. Молчу уже о Тимошенко или сыне Порошенко, который женат на россиянке (как ему с женой теперь туда ездить, чтобы увидеться с тестем и тещей?). Это прямой удар по высшему политикуму Украины и по финансово-экономической элите Украины.

По сути, это – полный разрыв, война. Это торгово-экономическая и финансовая война, в полном объеме и с непредсказуемыми последствиями.

Сама же Россия этим своим решением "отрубила себе пальцы на ногах". Потому что у России в торговле с Украиной было позитивное торговое сальдо. Только за последний период РФ получила от торговли с Украиной около двух миллиардов долларов, а по итогам за этот год она была бы в плюсе и получила бы четыре миллиарда долларов. А так, Москва взяла и лишила российскую экономику четырех миллиардов долларов. Нужно быть не в своем уме, чтобы такое сотворить! Тем более, в условиях, когда падают цены на нефть, недосчитаться по итогам внешней торговли плюс четырех миллиардов долларов – это ощутимо. Они – полные идиоты, не знаю, как это можно назвать по-другому. Таким образом, Россия просто нанесла удар по себе.

Читайте такжеИгра в санкции: какие сигналы Москва посылает КиевуДа, для Украины сейчас лучше быть подальше от России. И такими действиями Москва этому очень поспособствует. Ведь она же нанесла удар не по бомжам в Украине, а по очень влиятельным структурам и людям. А при этом действует принцип "что вверху, то и внизу", то есть, значит, эти все люди в Украине, которых внесли в карательный список, начнут формировать соответствующий алгоритм поведения, соответствующе общественное мнение и давать директивы вниз. Таким образом, практически все остальные субъекты, которые еще не внесены в подобные санкционные списки, начнут оголтелую антироссийскую кампанию. Естественно, в результате в Россию вообще никто ездить не будет через полгода, прекратятся любые поездки на работу в РФ, потому что теперь это станет опасно со всех сторон, ведь тогда ты станешь "врагом народа" и "врагом нации".

Кто выиграл от санкций? Я считаю, что выиграл Порошенко – ему очень классно.

Он наживается на войне. Как говорят, для кого война, а для кого мать родная. Так вот для Порошенко и его клана война на Донбассе – это "мать родная", так как он зарабатывает на этом деньги. Он точно выиграет от этой истории, потому что вырастут расходы на войну. Он скажет: "Я же говорил, что Россия – это враг. С ней договариваться невозможно, поэтому давайте ограничивайте свободу слова, свободу передвижения денег, людей и так далее". Так что Порошенко выиграет в результате таких действий товарища Медведева.

И Медведев, кстати, тоже будет в выигрыше, потому что он – "башня Кремля". Ему хорошо, потому что он подрывает Путина. А, подрывая Путина, он устраивает для себя перспективу.

Читайте такжеСпасибо Путину за санкции против УкраиныУ меня всегда были подозрения, что у Порошенко с Медведевым есть какие-то особые отношения. А последние события как раз и доказывает такие догадки. Собственно, благодаря Медведеву Порошенко в 2014 году сумел пробиться кандидатом в президенты, когда облапошил Кличко и Фирташа. Фирташ позвонил тогда людям Миллера, а они вывели Порошенко на Медведева. И эти двое заключили пакт о взаимодействии. И Медведев тогда уговорил Путина: "У тебя – Тимошенко, а у меня – свой "бегущий таракан" на тараканьих бегах, Порошенко". Выходит, что они и дальше взаимодействуют. Это выгодно и одному, и второму.

Медведев "обул" Путина, а Порошенко теперь "обует" всех остальных в Киеве. Порошенко обязательно этим воспользуется, устроит истерию внутри страны. Начнет искать внутренних врагов, которые работают и взаимодействуют с Россией. И, таким образом, еще более усилит свои позиции по формированию диктаторско-тоталитарного режима. А, поскольку у него нет шансов выиграть президентские выборы, то он может запросто сорвать выборы и ввести военное положение, сказав: "Ну, ребята, не сложилось. Мне надо побыть еще президентом. А вы, Юлия Владимировна вместе с товарищем Зеленским, пока покурите в сторонке". Думаю, приблизительно такое действо у нас намечается.

Читайте такжеЗачем Кремлю санкции против украинцевСейчас многие из тех, кто попал в санкционный список, пытаются показать, что эти санкции для них безболезненны – мол, "напугали ежей голым задом", как сказал Турчинов. Но на самом деле, эти санкции очень болезненны. Ведь у Порошенко, Турчинова и Тимошенко столько вассалов в России, столько информационных и экономических структур! А сейчас запустили "принцип домино". Фактически будет наноситься удар по всем, связанным с людьми и структурами, попавшими в санкционный список, элементам. Так что это удар колоссальной мощи по Тимошенко, Турчинову (который работает через протестантские церкви, которых полно в России), да по всем! Наши же пытаются делать хорошую мину при плохой игре, но "принцип домино" уже запущен. Либо они просто еще не осознали, что произошло.

Более того, у них же есть куча связующих структур, которые находятся не на территории России, а в других странах. Между украинскими и российскими структурами созданы всякие холдинги, совместные предприятия, система долевых участий и так далее. И что теперь с ними будет? Их же всех теперь будут отслеживать российские службы. Это удар колоссальной мощи, ведь как бы то ни было, но официальный экспорт из Украины в Россию составлял несколько миллиардов долларов, а был же еще огромный неофициальный…

А как быть теперь с нефтью и нефтепродуктами теперь? У нас-то думают, что теперь будут получать все через Беларусь. Для этого же Порошенко и ездил к "папе Карло" в Минск. "Папа Карло" ему пообещал. Но это же ничего не значит, потому что сейчас Путин и Медведев начнут давить Лукашенко, как и Назарбаева, Киргизию. То есть эти номера – делать бизнес через третьи страны – не пройдут. В российских спецслужбах сидят правильные ребята.

Кроме того, в этот санкционный список попала часть людей, которые в России считаются экстремистами, хотя счетов в России у них, скорее всего нет. А "экстремисты" – это значит, что на них будут открываться уголовные дела. Данный механизм дает возможность ту же Супрун, того же Туку или Корчинского внести в список экстремистов и возбудить против них уголовные дела, начать их преследовать. И тогда для них, как для Яценюка, наступят тяжелые времена: где-то зазевался в аэропорту и – раз, его уже привезли в чемоданах в Москву, и там, где-то на лобном месте, на площади, нейтрализовали. Вот, в чем теперь проблема наступила для многих. Увяз коготок – всей птичке пропасть. Нужна зацепка, а дальше начнется разработка по каждому человеку, по всем его связям и ниточкам, сетям и так далее.

Таким образом, началась тотальная работа и тотальная война. Выбраны цели – юридические и физические, а теперь начнется их ликвидация, как в тире.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог, специально для "Главреда"