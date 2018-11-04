Россия окончательно превратилась в анклав душевнобольных

Россия превратилась в анклав душевнобольных / olga.zool.ru

У племени людоедов – свои нормы морали. Поэтому, когда буржуа Зюганов заказывает молебен в честь 100-летия комсомола – это нормально. Моча в норме, и она регулярно ударяет в мозг пост-совка, вызывая в нем всполохи галлюцинаций о собственном величии. Что, в общем, тоже – нормально.

Странно слышать возмущенные вопли о том, что начальник полиции Уфимского района и руководитель отдела по вопросам миграции УМВД в состоянии алкогольного опьянения всю ночь насиловали девушку-дознавателя, которая оказалась дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии. Конечно, это что-то новенькое: силовики насилуют силовичиху. Но, если присмотреться – это ведь ни что иное, как стремление системы к совершенству! Дракон терзает собственный хвост, пожирая то, до чего способен дотянуться. Но ведь он – Дракон, и глупо искать в нем что-то человеческое. Людоеды, дикари. С ними не поговоришь о тонкостях воззрений Святого Августина. Они треснут тебя по башке дубиной и зажарят на ужин – и будут абсолютно правы.

Эта скорбная территория окончательно превратилась в анклав душевнобольных, подчиненных содержимому останкинской телеиглы. Их ничем не проймешь: ни пытками, ни убийствами, ни терактами.

Потоки крови, циркулирующие по территории, воспринимаются как населением издержки процесса сопротивления некоему Вселенскому злу, жаждущему поглотить эту "процветающую зону". Одичали, сами того не заметив. И не надо опускать пресловутый "железный занавес" - он уже опущен!

Читайте такжеПутину поставили окончательный диагнозКак выяснил "Левада-центр", подавляющее большинство россиян во время летнего отпуска не выезжали за границу, и только 5% граждан смогли отправиться за рубеж. Россияне провели каникулы дома (18%) или на даче и садовых участках (24%), на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму (8%) и в других поездках по стране.

Самоизоляция Кремля органично экстраполировалась на подведомственное племя, которое охотно заперлось в пещере, откуда и булькает желудочным соком. Падение реальных доходов продолжается четвертый год подряд, но по телевизору рассказывают об очередных заострившихся госпотребностях в денежных средствах. Что там еще шевелится по темным углам нашей скрепоносной? А это прячется группа вконец одичавших самозанятых! Поймать и обложить!

Отрицательная селекция в России, набравшая новую силу в период путинизма, выкашивает все человеческое.

Расчеловечивание – вот окончательный диагноз массы, почему-то именуемой российским обществом – то ли по привычке, то ли в силу опасения кого-то оскорбить.

"Совок" - не совсем человек. Ведь главное, что отличает цивилизованного человека от прямоходящего существа – это чувство ответственности за свои поступки. У "совка" это чувство изъято из программы, его нет – как буквы "ы" в английском алфавите. Дикарю бесполезно объяснять, что человеку, которому сейчас перережут горло во имя насыщения племени, больно и страшно, и что он тоже имеет право на жизнь. Для дикаря главное – насытиться. Так и "совок" готов испепелить весь мир, включая себя самого, во имя достижения некоей "высшей справедливости", понятной лишь для него.

Ну, а пока заходящийся в шаманской патриотической пляске плебей трясет ядерным бубном, - путинский олигархат перепрятывает свои активы, не забывая пополнять их за счет пляшущих. Помните популярную пошлость 90-х – "бабло побеждает зло"? Бабло победило. И заняло его место.

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист