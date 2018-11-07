Выборы-2019: победит самый везучий из самых тупых

Выборы президента состоятся в марте 2019 / 24tv.ua

Избирательная кампания де-факто уже началась. Политики проводят какие-то мероприятия, презентуют программы, размещают бигборды и выливают на нас ушаты месседжей.

Выглядит это все в этот раз удивительно неприглядно. Потасканные кандидаты, потасканные лозунги, давно надоевшие всем лица и розданные уже по десятому кругу обещания.

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Хто знает, в чем здесь причина - отсутствие денег, мозгов или полная неадекватность самих кандидатов. Как в подборе кадров, так и в понимании того, чего от них ждет избиратель.

Но самое смешное то, что ведь кто-то один из них все равно станет президентом. И будет надувать щеки, рассказывая, как он рожал "победную стратегию".

Кто именно? Да все просто - самый везучий из самых тупых.