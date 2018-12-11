Договоры с Россией, как и раньше, не стоят и бумаги

Роман Бессмертный

Бывший представитель Украины в ТКГ в Минске, бывший посол Украины в Беларуси

11 декабря 2018, 09:43

Россия настойчиво навязывает соседям свою имперскую колониальную политику.

Путин царь

Документы, подписанные 7 мая в Беловежской пуще, были своеобразной попыткой именно цивилизованного развода. После ГКЧП стало очевидно, что СССР треснул по швам. И вовсе не случайно, что именно Украина, Беларусь и Россия должны финализировать процесс. Ведь именно на этих трех "китах" и держался Советский Союз.

Однажды Станислав Шушкевич рассказывал мне, что охотничью правительственную дачу Вискули выбрали для исторической встречи неслучайно. Ведь подписывать "развод" в Киеве или Москве означало бросить вызов друг другу.

Взамен СССР появилось СНГ. Безусловно, необходимо отдать должное подписантам – Ельцину, Кравчуку и Шушкевичу – за то, что они говорили не на языке ультиматумов, а принимали решения взвешенно и цивилизованно. СНГ стало координирующим центром "развода", ситуацию удалось стабилизировать и не допустить конфликта.

Читайте такжеРоссия готовится к жизни "за рвом"Но с приходом к власти Путина СНГ попытались использовать как центр реанимации СССР. Не получилось. Кремль предложил Евразийское экономическое сообщество, затем ЕвразЭС, затем совместное российско-белорусское государство…

Россия и сейчас настойчиво навязывает соседям свою имперскую колониальную политику. Иначе она попросту не может существовать, поскольку не обладает интеллектуальным ресурсом для обеспечения своего поступательного развития.

Россия всегда питалась интеллектом бывших республик, которых россияне пренебрежительно называли "окраинами". Для Москвы всегда были стратегически важными три цели: как можно дальше отодвинуть границу от Москвы, захватить сырьевые ресурсы "окраин", вычистить оттуда интеллектуальный ресурс, превращая местную элиту в московитских сателитов. Именно в этом и заключался смысл колониальной политики России на протяжении многих веков.

К сожалению, сейчас ничего не изменилось. А любые договоры с Россией как раньше, так и сейчас, не стоят той бумаги, на которой они написаны.

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Россия Украина Владимир Путин Роман Бессмертный
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