Война с Россией уже неизбежна

Андрей Головачев

политический эксперт

5 декабря 2018, 11:02

Война , как самосбывающийся прогноз.

Азовское море

Россия и Украина проходят все типовые предварительные стадии подготовки к войне.

После керченского инцидента началась так называемая фаза подготовки общественного мнения к неизбежности войны. Стороны обвиняют друг друга в подготовке к войне и запускают опасный самосбывающийся прогноз о ее неизбежности.

Если до этого война воспринималась обществом по обе стороны конфликта еще как некая абстракция, и даже само слово " война" было страшно произносить, то отныне война становится центральной темой выступлений официальных лиц и различных ток шоу. Люди постепенно смиряются с мыслью , что война абсолютно реальна.

Читайте такжеГенерал рассказал о будущей агрессии РФПо окончании фазы психологической подготовки общества к войне, она становиться уже практически неизбежной. Общество самовозбуждено и прогноз начинает самосбываться.

Проводятся последние приготовления, вводится визовый режим, экономики переводятся на военные рельсы, проводятся мобилизационные мероприятия, войска подтягиваются к границам, повышается уровень боеготовности и т.д. Тренд набирает такую силу , что ни один политик уже будет не способен остановить войну, даже если бы и захотел. В дело вступают генералы и никто не желает быть обвиненным в голубиных настроениях или недостатке патриотизма

Далее все зависит от его величества случая или сознательной провокации.

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Россия Украина война Керченский пролив Азовское море Андрей Головачев
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