Прогноз удара Путина по Украине: как это будет

1. Опаснее всего выглядит удар РФ из Крыма. При таком сценарии пройдя на Север 150 км, враг создаст угрозу крупному промышленному району, пустит днепровскую воду в Крым и создаст угрозу окружения для всей группировки ВСУ в Приазовье. Так что Мариуполь и Бердянск может возникнуть необходимость сдавать без боя – чтобы высвободить войска для обороны Запорожья и не оставлять их под угрозой окружения.

При ударе из Крыма произойдет и опасный раскол ВСУ на две части. Так как большие силы все равно придется держать на Востоке, а оставшимися – сдерживать наступление врага с Юга.

Читайте такжеПутин готовит полномасштабную войну с УкраинойХорошее в этом варианте лишь то, что большое наступление из Крыма невозможно долго снабжать. Накопленных на полуострове ресурсов на долго не хватит, везти все по мосту зная, что в любой момент в него может попасть ракета – крайне рискованно. Кроме того, положение крымского фронта РФ станет совсем плохим, если за месяц активных боев и перехода войны в окопную стадию, приазовского коридора на Крым не возникнет.

2. Нельзя исключать, что перед ударом по Украине, войсками РФ будет занята Беларусь. А ее население частично мобилизовано. При таком сценарии ВСУ придется размазать свои силы вдоль огромной границы еще и на севере страны. При этом, при вторжении с Беларуси, заметные обстрелы Киева и Львова могут начаться уже через неделю. Что, конечно, может плохо повлиять на восприятие ситуации внутри страны.

Избежать описанных неприятностей конечно можно – вступив в войну на территории Беларуси и поддерживая верные соседнему государству военные части и партизанские отряды. Но для этого надо не пропустить момент и не побояться, что "путин нападет".

3. Удар с Востока и ОРДЛО. Это какой-то очень трудоемкий вариант. После двух легких побед по захвату Харькова и Сум, армии РФ предстоят долгие месяцы пробивания к Днепру. Чтобы что? Чтобы упереться в широкую реку и мощную, построенную к тому времени линию обороны на ее высоком берегу?

Кроме того, уже через месяц войны, территория за спиной войск РФ превратится в полный кошмар – по примеру ДНР. То есть это будет большое пространство, наполненное мародерствующими подразделениями и толпами двигающихся куда-то, перепуганных беженцев. Через такую серую зону обеспечивать снабжение наступающих войск будет сложно.

Читайте такжеПутин обязательно нападет на УкраинуВ каждом из описанных вариантов неприятностей может добавить и то, что РФ всегда сможет концентрировать силы для ударов, не опасаясь за фланги. Ведь заранее ясно, что в ответ на удар, Украина все равно не посмеет перейти границу РФ и разгромить снабжение и тылы ее наступающих войск.

Кроме того, надо учитывать, что для наступления в Украине РФ может отправить до 150 тыс. регулярной армии (не больше, потому что армия РФ сейчас размещена слишком во многих местах). И еще 500 — 700 тыс мобилизованных, от которых в первые 2 — 3 месяца боев будет мало пользы.

Украина же, по много раз звучавшим, примерным оценкам, имеет 100 тыс. активно воюющей армии, 100 тыс воевавших силовиков в госведомствах и 150 тыс. воевавшего резерва первой очереди. При этом не приходится сомневаться, что в первые дни войны в военкоматы и на фронт придут 200 — 250 тыс добровольцев. И это все будет до начала широкой мобилизации.

Следовательно, никакого подавляющего числового преимущества у армии РФ не будет уже через три дня боев. А дальше ей придется наступать на сопоставимые по численности силы. Что гарантированно замедлит продвижение войск уже после первой недели боев.

Таким образом у РФ вовсе не просматривается техническая возможность завоевать Украину в какие-то короткие сроки. А через полгода – конфликт уже будет равноопасен для обеих стран.

Читайте такжеВойна с Россией уже неизбежнаПри этом угрозу ядерного удара рассматривать не стоит – слишком близко российская территория. Да и потеря пары городов или групп войск – совершенно не заставят ВСУ и добровольческие отряды остановить сопротивление.

Из сопоставления сил и сценариев прямо следует, что уже через месяц боев, а то и раньше, по Европе будет метаться Меркель с договором составленным Лавровым. И под вопли – "остановите войну, иначе вас разгромит Путин, а ЕС перестанет вас поддерживать, если вы продолжите воевать" - будет заставлять Украину согласиться на потерю территорий и части суверенитета.

А почему нет? У РФ и Германии этот фокус уже раз пять отлично срабатывал. Реакцию же США и Великобритании на все описанное выше, спрогнозировать сложно.