Прогноз удара Путина по Украине: как это будет

Максим Кухар

журналист

13 декабря 2018, 06:45

Так как нападение России уже предсказано многими, то логично будет сейчас подумать, а каким будет этот удар, когда и где он произойдет? Поэтому давайте вместе попытаемся определить возможные конкретные цели России при нападении и ее шансы по достижению этих целей.

Путин

1. Опаснее всего выглядит удар РФ из Крыма. При таком сценарии пройдя на Север 150 км, враг создаст угрозу крупному промышленному району, пустит днепровскую воду в Крым и создаст угрозу окружения для всей группировки ВСУ в Приазовье. Так что Мариуполь и Бердянск может возникнуть необходимость сдавать без боя – чтобы высвободить войска для обороны Запорожья и не оставлять их под угрозой окружения.

При ударе из Крыма произойдет и опасный раскол ВСУ на две части. Так как большие силы все равно придется держать на Востоке, а оставшимися – сдерживать наступление врага с Юга.

Читайте такжеПутин готовит полномасштабную войну с УкраинойХорошее в этом варианте лишь то, что большое наступление из Крыма невозможно долго снабжать. Накопленных на полуострове ресурсов на долго не хватит, везти все по мосту зная, что в любой момент в него может попасть ракета – крайне рискованно. Кроме того, положение крымского фронта РФ станет совсем плохим, если за месяц активных боев и перехода войны в окопную стадию, приазовского коридора на Крым не возникнет.

2. Нельзя исключать, что перед ударом по Украине, войсками РФ будет занята Беларусь. А ее население частично мобилизовано. При таком сценарии ВСУ придется размазать свои силы вдоль огромной границы еще и на севере страны. При этом, при вторжении с Беларуси, заметные обстрелы Киева и Львова могут начаться уже через неделю. Что, конечно, может плохо повлиять на восприятие ситуации внутри страны.

Избежать описанных неприятностей конечно можно – вступив в войну на территории Беларуси и поддерживая верные соседнему государству военные части и партизанские отряды. Но для этого надо не пропустить момент и не побояться, что "путин нападет".

3. Удар с Востока и ОРДЛО. Это какой-то очень трудоемкий вариант. После двух легких побед по захвату Харькова и Сум, армии РФ предстоят долгие месяцы пробивания к Днепру. Чтобы что? Чтобы упереться в широкую реку и мощную, построенную к тому времени линию обороны на ее высоком берегу?

Кроме того, уже через месяц войны, территория за спиной войск РФ превратится в полный кошмар – по примеру ДНР. То есть это будет большое пространство, наполненное мародерствующими подразделениями и толпами двигающихся куда-то, перепуганных беженцев. Через такую серую зону обеспечивать снабжение наступающих войск будет сложно.

Читайте такжеПутин обязательно нападет на УкраинуВ каждом из описанных вариантов неприятностей может добавить и то, что РФ всегда сможет концентрировать силы для ударов, не опасаясь за фланги. Ведь заранее ясно, что в ответ на удар, Украина все равно не посмеет перейти границу РФ и разгромить снабжение и тылы ее наступающих войск.

Кроме того, надо учитывать, что для наступления в Украине РФ может отправить до 150 тыс. регулярной армии (не больше, потому что армия РФ сейчас размещена слишком во многих местах). И еще 500 — 700 тыс мобилизованных, от которых в первые 2 — 3 месяца боев будет мало пользы.

Украина же, по много раз звучавшим, примерным оценкам, имеет 100 тыс. активно воюющей армии, 100 тыс воевавших силовиков в госведомствах и 150 тыс. воевавшего резерва первой очереди. При этом не приходится сомневаться, что в первые дни войны в военкоматы и на фронт придут 200 — 250 тыс добровольцев. И это все будет до начала широкой мобилизации.

Следовательно, никакого подавляющего числового преимущества у армии РФ не будет уже через три дня боев. А дальше ей придется наступать на сопоставимые по численности силы. Что гарантированно замедлит продвижение войск уже после первой недели боев.

Таким образом у РФ вовсе не просматривается техническая возможность завоевать Украину в какие-то короткие сроки. А через полгода – конфликт уже будет равноопасен для обеих стран.

Читайте такжеВойна с Россией уже неизбежнаПри этом угрозу ядерного удара рассматривать не стоит – слишком близко российская территория. Да и потеря пары городов или групп войск – совершенно не заставят ВСУ и добровольческие отряды остановить сопротивление.

Из сопоставления сил и сценариев прямо следует, что уже через месяц боев, а то и раньше, по Европе будет метаться Меркель с договором составленным Лавровым. И под вопли – "остановите войну, иначе вас разгромит Путин, а ЕС перестанет вас поддерживать, если вы продолжите воевать" - будет заставлять Украину согласиться на потерю территорий и части суверенитета.

А почему нет? У РФ и Германии этот фокус уже раз пять отлично срабатывал. Реакцию же США и Великобритании на все описанное выше, спрогнозировать сложно.

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Россия Украина ВСУ Владимир Путин
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