У Зеленского есть только один шанс стать успешным президентом

Андрей Головачев

политический эксперт

18 мая 2019, 09:40

В противном случае, путь реформ в Украине будут выкладываться трупами политических противников, как у большевиков или Пиночета.

Зеленский осуществил свой первый визит в парламент
Владимир Зеленский и его команда осуществили свой первый визит в парламент / Фото: Facebook/Андрей Тетерук

Сейчас мы присутствуем при забавном процессе: Зеленский формирует свою команду из специалистов, экспертов по каждому направлению. По экономике, медицине, по налогам, нефти и газе, военному делу, сельскому хозяйству, IT-сектора, судебной системе и т.п. Всех таких экспертов называют технократами. Считается, что высококлассные технократы легко смогут реформировать нашу систему. Главное это найти таких технократов и желательно чтобы они еще были и ... честными. Зеленский уже обратился к международным кадровым агентствам, чтоб те подсобили найти таковых.

Комично, но ровно пять лет назад точно также начинал действовать и... Порошенко. И поиск технократов и HR-агентства, и публичные конкурсы. Автор сам принимал участие в одном таком конкурсе, чтобы посмотреть на всю эту профанацию изнутри.

Все было именно так, как сейчас действует Зеленский. Начал, помнится, Петр Алексеевич с приглашения чудака Шимкива - IT-эксперта из Майкрософта. Шимкив стал ответственным за все реформы! Потом конкурс выиграл Боровик - помните такого придурка, который бродил по министерству экономики и всем задавал один вопрос: "Так какую модель экономики мы строим: японскую, сингапурскую или англосакскую?"

Чем закончилось реформирование страны с помощью технократов типа Данилюка, Абромавичуса, Яресько, Сакварелидзе и т.д. мы хорошо знаем.

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Почему так получилось?

Ответ простой: с помощью технократов реформировать страну невозможно.

Попытка Зеленского закончится также печально, как и попытка Петра Алексеевича. Возможно, еще печальнее. Причем важно понимать, что на первом этапе Порошенко искренне верил, что он сможет реформировать страну. Это потом уже, когда он осознал, что бессилен что-либо изменить, он махнул рукой и занялся банальной коррупцией.

Технократы - это такие идиоты, которые думают, что страну и общество можно реформировать так же, как кризис-менеджер реформирует убыточную компанию.

Как реформируют проблемную компанию? Приходит кризис-менеджер, увольняет из нее всех балбесов и коррупционеров, приводит нормальных профессионалов, разрабатывает стратегию, ставит перед менеджерами цели, мотивирует их, прописывает бизнес-процессы и т.д. И реформатору никто не мешает творить свое благое дело на пользу акционеров. Я, например, этим занимаюсь уже почти 20 лет.

Но подобным образом реформировать страну и общество невозможно. Потому что при каждом увольнении у реформатора формируется слой врагов, который жизнь положит чтобы устранить "героя". Уволил одного - получил 10 врагов, уволил 10 - получил 100. Чем больше уволил - тем больше недоброжелателей. Ведь уволенные люди никуда не уезжают из страны. Их не лишают права голоса на выборах, влияние, связи и финансовые возможности никуда не исчезают. В конце концов такой реформатор быстро упирается в стену и захлебывается. Его изгоняют под улюлюкание толпы, как изгнали Саакашвили с компанией из Грузии.

Точно таким же образом "захлебнулись" и уперлись в стену Абромавичус, Пивоварский, Яресько, Касько, Сакварелидзе и все остальные наивные чудаки. Даже всесильный посол США оказался бессильным что-либо изменить.

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Как известно, 99% всех реформ в мире окончились неудачами. Именно по той причине, что эти реформы делались технократами, у которых была "четкая стратегия".

Реформы общества должны делать не юристы, не инвестбанкиры или IT-менеджеры из Майкрософт, а социологи и политэкономисты, которые понимают политэкономический расклад сил, умеют анализировать реакции различных групп давления на те или иные решения. Умеют согласовывать общественные интересы и могут предлагать только те решения, которые реально могут приняты и не будут в данных конкретных условиях банально заблокированы лоббистскими группами.

Образно говоря, реформатор должен быть не специалистом в области 5G, а должен изучать теорию политических рынков Д. Бьюкеннена. Он должен уметь "проходить между капельками дождя".

Это, так сказать, мирный эволюционный путь реформ.

Другой путь реформ - это социальное насилие над обществом, когда реформы проводятся "железной рукой", не считаясь с издержками преобразований, в том числе и трупами политических противников. Как реформировали страну большевики или Пиночет в Чили.

И если у нас ничего не получиться с первым вариантом, то рано или поздно мы неизбежно придем ко второму.

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Наталья Яресько Петр Порошенко Владимир Зеленский Айварас Абромавичус Андрей Пивоварский Давид Сакварелидзе Александр Данилюк Дмитрий Шимкив Виталий Касько
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