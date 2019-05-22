Почему не стоит паниковать из-за кадровых решений Зеленского

Николай Фельдман

журналист

22 мая 2019, 13:46

Новый президент первое время вынужден опираться на свое ближайшее окружение. И в том, что оно тем или иным связано с Коломойским, не хорошо и не плохо - хорошими или плохими могут быть только результаты работы новой команды.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Все стенания по поводу Богдана и Шефира выглядят очень странно.

Друзья, давайте без наивных иллюзий. Владимир Зеленский неизбежно на старте будет опираться на условно-корпоративную структуру, ассоциированную с Игорем Коломойским.

Власть с 2014 года принадлежала олигарху Порошенко. Он загонял Коломойского в надежде шантажом и вымогательством заставить поделиться активами. Репрессировал часть окружения, заставил терпеть поражение в правах.

Коломойский выехал из страны, остались его партнеры и управленцы всех уровней, среди которых Зеленский хоть и стоит особняком, но всё же находится. Это очевидно и таков порядок вещей. Победа Владимира Зеленского над Петром Порошенко - это и победа Игоря Коломойского, и победа Андрея Богдана, и победа братьев Шефиров.

Несмотря на всю самостоятельность Владимира Зеленского его первой опорой неизбежно будет его штаб, где изначально полно дружественных и лояльных людей к Игорю Коломойскому. Опять же - таков порядок вещей. Игорь Коломойский был в оппозиции, теперь скорее стал частью власти.

Хорошо это или плохо - покажут дела. Если решения президента позволят окружению обогащаться за счет контроля бюджетных потоков и эксплуатации властных полномочий - это будет отвратительно и станет известно в очень короткие сроки.

Но нельзя сказать, что то или иное назначение президента Зеленского плохое лишь потому, что назначенное лицо лояльно к Игорю Коломойскому.

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У нас была страна лояльных к олигарху Порошенко и это оказалось плохо не потому, что президент был миллиардером, а потому что его окружение обогащалось за счет доступа к бюджетным потокам, оборонным заказам и стратегическим госпредприятиям. Сам же президент в это время не гнушался долями в доходах самых разных проектов, развлекался яркими репрессиями и для отвлечения внимания размахивал томосом по всей стране.

У всех своя ответственность. Зеленский очевидно заинтересован своими назначениями сбалансировать штабную команду, сплотить ее максимально перед парламентскими выборами. Это и сделал. Равноблизкие назначения Богдана и Шефира показывают всей команде, что ставки на кого-то одного не будет. И это скорее хорошо.

Вот что реально мне непонятно, так это инициативы об изменении избирательного законодательства, о которых якобы договорились главы фракций и президент Зеленский.

Зачем было требовать в инаугурационной речи новый избирательный кодекс и открытые списки, если на следующий день ты тут же согласился на ликвидацию мажоритарки и закрытые списки?

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Да и снижение порога до 3% уже было. Почему не до 2% или вообще до одного процента? Пусть бы вообще тогда небольшие партии получили шанс завести свои небольшие фракции, раз не будет открытых списков.

Борислав Береза правда говорит, что в этом случае олигархи получат возможность завести небольшие локальные партии, скупая голоса. А я сильно сомневаюсь, например, в их способности устроить такую скупку. И с другой стороны, хотел бы я на это посмотреть.

Короче говоря, пока что объявленная избирательная реформа по договоренности с фракциями мне непонятна. Вот что должно заботить больше обозревателей, как по мне, а не назначения. Назначения как раз логичны.

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Владимир Зеленский Николай Фельдман Сергей Шефир Андрей Богдан
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