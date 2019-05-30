Почему Луценко не спешит в отставку

Луценко все обещает уйти/ Фото: Facebook / Юрий Луценко

Юрий Луценко уже несколько раз обещал уйти в отставку, но все никак не уходит. Почему генпрокурор так вцепился в свое кресло?

Луценко на этом посту – это уже в какой-то мере оксюморон. Он в первую очередь политик, и по факту это беспрецедентно, когда человек без юридического образования и всяких контекстов возглавил генеральную прокуратуру – орган, требующий юридической грамотности. И годы пребывания Луценко в должности скорее запомнились тем, что он просто пытался использовать эту площадку для личного самопиара.

Это, кстати не исключает того, что часть среднего звена генпрокуратуры профессионально тянула свою работу. И многие цифры достижений ГПУ, которые Луценко показывает, на самом деле являются результатом работы того остаточного профессионального звена, которое там есть.

Читайте такжеОбмани, но останься: почему Луценко вцепился в кресло генпрокурораИспользование самопиара было расчетом, что должность генерального прокурора станет трамплином для дальнейшей политической карьеры и ее ускорения. Я так понимаю, что речь шла о должности премьер-министра. Потому что об этом ходило много слухов и раньше, а в канун президентской избирательной кампании Луценко себя предлагал в роли вип-агитатора для Петра Порошенко. Но в итоге это закончилось тем, что Владимир Гройсман все равно остался в роли премьер-министра.

В общем, оценивая его деятельность, общество видит, что все это время генеральная прокуратура ориентировалась больше на политические заказы, чем на реальную работу, связанную с активной борьбой с коррупцией и так далее.

Мне кажется, что Луценко рассчитывал быстро конвертировать достижения в политические баллы. Например, дело беглого Януковича. Но по факту он пролетает в этом политическом цикле. И сейчас он пытается задержаться на должности генпрокурора - хочет получить некие гарантии в американском сюжете, связанном с делом адвоката Дональда Трампа.

Те политические силы, с которыми он планировал идти на выборы, например, к тому же Виталию Кличко, сейчас сами ищут куда пристроиться. Так как особого рейтинга у них нет. И Луценко в большей мере думает – как ему сохранить тот капитал и часть влияния, которое он имеет, избежать ответственность и максимально долго просидеть на должности генпрокурора при новом президенте. Отсюда и звучат эти фразы – как только пройдут парламентские выборы, я готов уйти. До этого он говорил то же самое про президентские выборы. А еще задолго до этого заявлял, что покинет пост через полтора года, как только будет закончено дело, связанное с Виктором Януковичем. Но, как видим, воз и ныне там...