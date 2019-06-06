Почему Зеленский должен избавиться от Авакова

Михаил Подоляк

политтехнолог

6 июня 2019, 09:40

У нового президента, который пока символизирует начало иной эпохи, нет места для Авакова ни в каком виде.

Арсен Аваков
Арсен Аваков / Интерфакс-Украина

Так уже было не раз. У шокированной страны рвёт сердце от горя, а Арсен Борисович Аваков, этот вечный министр внутренних дел, холоден и равнодушен. И совсем не впопад. О каких-то вертолетах. О себе родимом. Но только не о трагедии, которую опять организовали его "орлы". Так, почему он должен был вести себя иначе и в этой душераздирающей истории с гибелью пятилетнего голубоглазого мальчишки? Надо, наконец, сказать, что Аваков никогда не чувствовал того порога, за которым обязательно нужно сбрасывать маску циника и реально приходить на место трагедии. Становиться рядом с родными и близкими и каяться... И плакать вместе со всеми. И наотмашь безжалостно, лично, жестоко бить собственных подчиненных.

Жестокое убийство полицейскими ребёнка. Отныне это история обязательного позорного конца карьеры Авакова. Никак иначе. Не сегодня, но завтра. Потому что нет больше вариантов. Иначе это темное и жирное пятно расползется и по новой элите. По элите Зеленского. И это пятно будет только разрастаться. Понятно, что в силу укоренившегося внутреннего цинизма, сам Арсен Борисович этого абсолютно не понимает. Он продолжает бравировать. Молчать. Улыбаться. Он все ещё считает себя главным "чемпионом" — тем, кто сломал шею фальсификационной гидре Порошенко. Тем, кто сделал Зеленского президентом. Но правда в том, что Аваков сломал шею не только Порошенко, но и себе. Потому что и сам он органично смотрелся только в той эпохе — эпохе пафоса, цинизма, высокомерия и стрельбы по живым мишеням.

У Зеленского, который пока символизирует начало иной эпохи, нет места для Авакова. Вообще. Ни в каком виде. Иначе все это опять будет извращено. Тем более, что репутационно Арсен Борисович отныне только в минусе. Чтобы он не говорил, все будет восприниматься через призму смерти ребёнка.

Читайте такжеКто должен ответить за убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком

И это уже страшный символизм его времени. Аваков, к сожалению, оказался малоэффективным менеджером. Он резво стартовал и много работал вначале. А потом... Потом все как всегда. АБ превратился в такого себе барина с толстой кожей. Ему было безразлично, что хамство и непрофессионализм по/прежнему доминировали на низовом и среднем уровне в его ведовстве. Его никак не волновали вопиющие трагедии, которые вгоняли в шок гражданское общество. Его вообще не трогало, что уличная безопасность так и осталась мифом... И его точно не интересовало, что он является министром по квоте партии, которую презирали в обществе. Перевёрнутый мир неавторитетных людей всегда заканчивается трагедиями и конфликтом с обществом.

И если Порошенко, который был циником до мозга костей и чьё окружение просто погрязло в воровстве, искренне боялся Авакова и никак не мог от него избавиться, то перед Зеленским все ещё лежит на столе чистый лист. Неправильно написанные фамилии на этом листе, пусть и с настойчивых подсказок Коломойского, всегда играющего только в короткие игры, быстро поставят точку и на его перспективах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Арсен Аваков Михаил Подоляк новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:07
Зеленский назвал условия вступления Украины в НАТО
09:47
Эксперт оценил предложение Кучмы снять блокаду с ОРДЛО
09:44
Курс валют на 6 июня: доллар серьезно откатился от психологической отметки
09:40
Почему Зеленский должен избавиться от Авакова мнение
09:08
Стало известно, когда партия Зеленского проведет большой съезд
08:55
Главные новости 6 июня: погодный "удар" по Украине и планы Рады по кадровым вопросам
08:29
Гремучая смесь: почему новая Рада будет хуже предыдущей мнение
08:28
"Превысили полномочия": Мать школьницы подала в суд на Кабмин из-за нового правописания
08:12
Поваленные деревья, подтопленные дома: в ряде областей Украины "накуролесила" непогода
07:47
Дипломат спрогнозировал "радужный" исход встречи Зеленский — Трамп
07:23
Убийство 5-летнего мальчика: эксперт сказал, какое наказание грозит копам
07:15
Брак по расчету: зачем Кличко позвал Саакашвили и какие у них шансы на выборах
06:55
Крестный отец, или Почему украинцам не стоит ждать отставки Авакова мнение
06:32
Вознесение Господне 2019 – поздравления и красивые открытки Фото
06:02
Откат на межбанке: эксперт объяснил, чего ждать от курса доллара
05:28
Медик рассказала, чем опасна для организма поздняя утрата девственности
04:53
Бункер, запас еды и тренировки: опубликованы главные правила по выживанию при Апокалипсисе
04:07
Dj Nana показала идеальную растяжку: позавидует даже Волочкова
03:22
Переговоры Зеленского и Трампа: астролог рассказала, смогут ли президенты найти общий язык
02:49
Племянница Ротару получила несколько травм: что случилось
02:04
Эксперт спрогнозировал, где возгорится "пламя войны" между Россией и США
01:14
"Тяжелый груз педагогики": Учительница умерла, запив наркотики алкоголем
00:46
Ученые выявили неожиданную пользу томатного сока
00:34
Вот это формы: Кайли Дженнер похвасталась аппетитной фигурой в боди
00:13
ГПУ выдвинула Ющенко подозрения по делу о присвоении Янковичем Межигорья – нардеп
00:10
Португалия - Швейцария - 3:1: Роналду и Ко выгрызли путевку в финал
05 июня, среда
23:40
Полуфинал Лиги наций. Португалия - Швейцария - 3:1: текстовая трансляция матча, все подробности
23:29
Снятие блокады Донбасса: Порошенко выдвинул требования к Зеленскому
23:01
Во время обыска в Ассоциации футбола НАБУ вышло на окружение сына Луценко – СМИ
22:27
Алибасов не умер: у артиста опровергли слухи в СМИ
21:59
Плагиат речи Порошенко: у Зеленского обвинили МИД в диверсии
21:52
Кучма рассказал о новом механизме прекращения огня на Донбассе
21:30
Сухогруз РФ вторгся в морские пределы Украины: в ВМС рассказали детали
21:03
"Моей семье угрожают": мать подозреваемого в убийстве мальчика полицейского жалуется на угрозы
20:40
Украинская молодежная сборная выиграла мемориал Лобановского
20:26
Дочь Шукшиной ответила на обвинения в отравлении Алибасова
20:21
В ГБР отличились странным заявлением по поводу экспертизы подозреваемых в убийстве ребенка
19:56
Роспуск УПЦ КП: у Филарета пошли на попятную и намекнули на давление Варфоломея
19:50
Вика из НеАнгелов взбудоражила пикантными сэлфи
19:40
Экс-министр Крыма времен Януковича собрался на выборы в Раду Видео
19:31
"Большой прорыв": Кучма предложил снять блокаду с оккупированного Донбасса
19:24
ПСЖ отказалось продлевать контракт с Буффоном
18:58
Цеголко обвинил Зеленского в плагиате выступления Порошенко
18:36
В Евросоюзе согласовали продление антироссийских санкций – СМИ
18:27
Воняет болотом: журналист предложил мэру Василькова выпить грязной воды из-под крана Видео
18:25
Слава Каминская разводится с мужем
18:06
В полиции рассказали шокирующие подробности смертельного ранения 5-летнего мальчика
17:41
"Причем тут вы?": журналист Прямого в сюжете о квартире нагрубил жене погибшего шахтера Видео
17:39
Расследование убийства ребенка в Переяславе: четыре плохих новости мнение
17:35
"В Абу-Даби будет война": Нурмагомедов прокомментировал будущий бой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять