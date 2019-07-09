Полный идиотизм: почему иски Нафтогаза против государства - торжество абсурда

Иски Нафтогаза против государства - торжество абсурда / УНИАН

Нафтогаз подал иск против государства в административный суд против выплаты дивидендов в размере 90% от чистой прибыли компании за 2018 год - компания заплатила всего 30%, а глава НАК Андрей Коболев пояснил это острой необходимостью в финансовых ресурсах из-за подготовки к отопительному сезону и вероятным прекращением транзита российского газа в Евросоюз через Украину.

На прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Нафтогаз должен отозвать свои иски до 10 июля, и подчеркнул, что компания является государственной.

Ситуация с исками доведена до абсурда, поскольку НАК Нафтогаз является государственной компанией, если быть совсем точным – на 100% принадлежит государству.

Все проблемы начались после проведения, так называемой, "реформы", когда в состав руководства Нафтогаза ввели иностранцев - сегодня эту компанию возглавляет гражданка Великобритании Клэр Споттисвуд. Но до сих пор не понятно, что именно г-жа Споттисвуд там делает, как лоббирует интересы Украины...

В любом случае, после этой "реформы" Нафтогаз вдруг подумал, что в праве вести себя как частная компания.

Суть исков НАК Нафтогаза против государства заключается в том, что компания якобы недополучила прибыль за счет того, что продает населению газ по социальным обязательствам. Ранее руководство Нафтогаза придумало себе формулу "Дюссельдорф+" и стало по биржевой цене немецкого хаба продавать украинский газ на внутреннем рынке. Но, поскольку у компании есть социальные обязательства, она должна продавать газ населению по более низкой цене. По этой причине Нафтогаз теперь говорит государству: "Из-за того, что мы упустили прибыль, давайте нам за это деньги".

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Это идиотская ситуация: в Украине сложилась псевдорыночная модель, которую нам навязывают, потому что Нафтогаз как был монополистом на рынке, так и остается им. А сказки Коболева о том, что теперь на рынке, особенно – на рынке промышленности, активно работают какие-то компании, продающие газ из-за рубежа – это не более чем имитация рынка. Потому что доступ к трубе, в любом случае, никто никому не предоставляет. Труба – под контролем Коболева: кого хочет, того пускает, кого не хочет – не пускает. И есть подозрения, что допуск дается не бесплатно…

Так что сейчас руководство Нафтогаза, по сути, пытается обвинить государство в нанесении убытков компании и стребовать с государства эти деньги. Это – абсурд! Как государственная компания может судиться со своим же собственником, который якобы нанес ему убытки? Но, тем не менее, это и происходит.

Как быть дальше? Государство наконец должно принять волевое решение: ликвидировать (разогнать) нынешний наблюдательный совет НАК Нафтогаза, взять компанию под контроль государства, провести ревизию, чтобы понимать, что вообще происходит в Нафтогазе (например, компания 40 миллиардов гривен потратила якобы на инвестиционную программу по увеличению добычи собственного газа; однако объемы добычи не увеличились, а, наоборот, даже упали), посадить нынешнее руководство Нафтогаза за коррупционные действия. И только после этого можно будет решать другие вопросы.

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Иначе Украину ждет бесконечный процесс, когда компания, которая является государственной, будет судиться с самим государством.

А те деньги, которые остались у Нафтогаза после уплаты государству всего 30% от чистой прибыли, пойдут на премии руководству или что-то подобное.

Подчеркиваю, государство Украина является собственником НАК Нафтогаза. Потому государство может получать дивиденды – прибыль от компании. Соответственно, все разговоры руководства Нафтогаза "а мы не будем платить!" должны заканчиваться Генеральной прокуратурой и допросами руководства Нафтогаза за невыполнение своих обязательств перед акционером.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда