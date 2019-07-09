Полный идиотизм: почему иски Нафтогаза против государства - торжество абсурда

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
9 июля 2019, 09:44

Государство, которому НАК принадлежит на 100%, не может стребовать дивиденты с Коболева и Ко.

Нафтогаз
Иски Нафтогаза против государства  - торжество абсурда / УНИАН

Нафтогаз подал иск против государства в административный суд против выплаты дивидендов в размере 90% от чистой прибыли компании за 2018 год - компания заплатила всего 30%, а глава НАК Андрей Коболев пояснил это острой необходимостью в финансовых ресурсах из-за подготовки к отопительному сезону и вероятным прекращением транзита российского газа в Евросоюз через Украину.

На прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Нафтогаз должен отозвать свои иски до 10 июля, и подчеркнул, что компания является государственной.

Ситуация с исками доведена до абсурда, поскольку НАК Нафтогаз является государственной компанией, если быть совсем точным – на 100% принадлежит государству.

Все проблемы начались после проведения, так называемой, "реформы", когда в состав руководства Нафтогаза ввели иностранцев - сегодня эту компанию возглавляет гражданка Великобритании Клэр Споттисвуд. Но до сих пор не понятно, что именно г-жа Споттисвуд там делает, как лоббирует интересы Украины...

В любом случае, после этой "реформы" Нафтогаз вдруг подумал, что в праве вести себя как частная компания.

Суть исков НАК Нафтогаза против государства заключается в том, что компания якобы недополучила прибыль за счет того, что продает населению газ по социальным обязательствам. Ранее руководство Нафтогаза придумало себе формулу "Дюссельдорф+" и стало по биржевой цене немецкого хаба продавать украинский газ на внутреннем рынке. Но, поскольку у компании есть социальные обязательства, она должна продавать газ населению по более низкой цене. По этой причине Нафтогаз теперь говорит государству: "Из-за того, что мы упустили прибыль, давайте нам за это деньги".

Читайте такжеКак Коболев заработает на очередной транш "маме в Америке"

Это идиотская ситуация: в Украине сложилась псевдорыночная модель, которую нам навязывают, потому что Нафтогаз как был монополистом на рынке, так и остается им. А сказки Коболева о том, что теперь на рынке, особенно – на рынке промышленности, активно работают какие-то компании, продающие газ из-за рубежа – это не более чем имитация рынка. Потому что доступ к трубе, в любом случае, никто никому не предоставляет. Труба – под контролем Коболева: кого хочет, того пускает, кого не хочет – не пускает. И есть подозрения, что допуск дается не бесплатно…

Так что сейчас руководство Нафтогаза, по сути, пытается обвинить государство в нанесении убытков компании и стребовать с государства эти деньги. Это – абсурд! Как государственная компания может судиться со своим же собственником, который якобы нанес ему убытки? Но, тем не менее, это и происходит.

Как быть дальше? Государство наконец должно принять волевое решение: ликвидировать (разогнать) нынешний наблюдательный совет НАК Нафтогаза, взять компанию под контроль государства, провести ревизию, чтобы понимать, что вообще происходит в Нафтогазе (например, компания 40 миллиардов гривен потратила якобы на инвестиционную программу по увеличению добычи собственного газа; однако объемы добычи не увеличились, а, наоборот, даже упали), посадить нынешнее руководство Нафтогаза за коррупционные действия. И только после этого можно будет решать другие вопросы.

Читайте такжеТруба-2020: как главный актив Украины рискует превратиться в груду железа

Иначе Украину ждет бесконечный процесс, когда компания, которая является государственной, будет судиться с самим государством.

А те деньги, которые остались у Нафтогаза после уплаты государству всего 30% от чистой прибыли, пойдут на премии руководству или что-то подобное.

Подчеркиваю, государство Украина является собственником НАК Нафтогаза. Потому государство может получать дивиденды – прибыль от компании. Соответственно, все разговоры руководства Нафтогаза "а мы не будем платить!" должны заканчиваться Генеральной прокуратурой и допросами руководства Нафтогаза за невыполнение своих обязательств перед акционером.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
газ Нафтогаз иски Тарас Загородний Андрей Коболев Клэр Споттисвуд
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:32
Лестер совершил рекордный трансфер в своей истории
10:20
В ГПУ назвали виновника блокировки расследования дел Майдана
10:02
Курс валют на 9 июля: У дна нет дна - доллар и евро продолжают дешеветь
09:55
Стали известны подробности смерти российской спортсменки
09:49
Atlas Weekend 2019: Агонь выступят на фестивале дважды и с сюрпризом
09:44
Полный идиотизм: почему иски Нафтогаза против государства - торжество абсурда мнение
09:16
"Ты сидишь, на*уй, понял?": на Виннитчине полицейский бил задержанного и заставил приседать Видео
09:12
"Х*й на заборе": Собчак встала горой за оскорбленного Путина Видео
08:49
Грозы и дожди: синоптики предупредили, где ожидать непогоду
08:38
Рулевой Слуги народа объяснил, почему разговаривает на русском Видео
08:26
Коварные игры Кремля: почему Зеленскому нельзя соглашаться на условия Путина мнение
08:14
Андрей Малахов возопил к Зеленскому после отмены телемоста NewsOne: опубликовано видео Видео
08:12
В Херсоне неизвестные подожгли авто помощницы кандидата в нардепы от Слуги народа
07:48
Личным примером: Савченко собралась агитировать за себя на оккупированном Донбассе
07:37
"Супер ягодица": Слава Каминская раздразнила поклонников упругими формами
07:29
Кто придумал телемост между Украиной и Россией и как он ударит по Зеленскому мнение
07:15
День Петра и Павла: когда и как отмечать этот праздник Видео
06:51
Медведчук – троянский конь Путина, которого нужно отправить на скотобойню мнение
06:29
Молодая любовница и возвращение в Украину: астролог рассказал, что ждет Виктора Януковича
06:16
Судный день 12 июля подтвердился: из вулкана "выскочит" смертоносная планета Нибиру - уфологи
06:01
Названы самые полезные летние ягоды Видео
05:27
Секрет Большого Сфинкса раскрыт: ученые нашли тайную дверь "лабиринта ответов" Видео
05:09
Катастрофы и бедствия: в ООН предупредили о смертельной опасности климатического кризиса Видео
04:24
"Е*аный чай": пьяненькая Софи Тернер вызвала фурор во время медового месяца Видео
03:54
Ученые рассказали, почему и как женщины регулярно видят эротические сны
03:06
Тренер Лиона уволен за откровенные приставания к подопечным
02:53
Доигралась до приступа: Женщина пошла на секс-фестиваль свингеров и получила инфаркт
02:01
Эксперт рассказал, откуда начнется новый глобальный кризис
01:12
Стало известно, как шоколад борется с самым опасным жиром Видео
00:34
Российские спортсменки показали груди на пляже
00:15
Выходные в июле: сколько дней отдыхают украинцы
08 июля, понедельник
23:57
Россия через Крымский мост направила военный корабль к берегам Украины: что известно
23:46
Супрун напророчила смерть тем, кто будет смотреть телемост с Россией Видео
23:27
Нетипичная погода: синоптики предупредили украинцев об аномалиях на этой неделе Видео
23:07
Чипировали? Раскрыт секрет таинственных браслетов Зеленского Фото Видео
22:46
Взрыв адской комбинации: астрологи предупредили об опасностях на этой неделе Видео
22:23
"Нет проблемы": Зеленский пообещал жителям Донбасса русский язык
21:55
Взрыв в Киеве: в полиции назвали число погибших. Фото 18+
21:41
Крутое унижение: воспитательница в детсаду заставила ребенка слопать еду с пола
21:29
Зеленский уточнил, когда едет в США на рандеву с Трампом
21:28
В ЕС выдвинули Украине условия для получения помощи на полмиллиарда евро Видео
20:55
Лукашенко благословил Зеленского на встречу с Путиным в Минске Видео
20:52
Эксперт оценил перспективы Зеленского на грядущем саммите Украина-ЕС
20:32
У офиса NewsOne устроили акцию протеста из-за скандального телемоста с РФ Видео
19:59
Кандидат от Слуги народа заявила о незаконном исключении из списка и пожаловалась на угрозы Видео
19:48
Порнозвезда засветила свою громадную грудь и тело в откровенном белье Фото
19:35
В Грузии рассказали о судьбе телеведущего, обложившего Путина трехэтажным матом в эфире Видео
19:24
"Володя – п*зда моржовая": в Госдуме придумали наказание для Габунии и Грузии за непочтительность к Путину Видео
19:12
Санкции, война и евроинтеграция: тезисы выступления Зеленского на саммите Украина-ЕС
18:55
Зеленский рассказал, когда закончится война на Донбассе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять