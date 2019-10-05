Что Украина должна сделать, чтобы выбраться из минского тупика

Существует куча рычагов воздействия на ситуацию на Донбассе, которые остаются у Киева на руках, даже на этапе написания закона о выборах на Донбассе.
Так все-таки "формула Штайнмайера" - это капитуляция или победа? Сразу отвечу на этот вопрос: ни то, ни другое. И сейчас на меня набросятся все как сторонники "зрады", так и ярые фанаты "Зе-перемоги". Я прекрасно понимаю причины информационного взрыва в медиа, который мы наблюдаем после брифинга президента Украины Владимира Зеленского, на котором он анонсировал принятие закона о местных выборах на Донбассе, а также подтвердил, что мы подписали так называемую "формулу Штайнмайера". Но я не считаю эмоционально-импульсивную реакцию, волной накрывшую социальные сети и телевидение, до конца осознанной и оправданной. И сейчас я объясню почему, раскрывая свой ответ на вопрос - "зрада" или "перемога".
Читайте такжеУмиротворение агрессора: Кремль затаился, как перед броском на жертвуВо-первых, "формула Штайнмайера" — это не что-то материальное. Это не юридический документ, не декларация, не резолюция, не даже кусок бумаги. "Формулы" как таковой не существует. Это инициатива, устно озвученная бывшим министром иностранных дел Германии, а ныне – федеральным президентом, Франком-Вальтером Штайнмайером в 2016 году. Он высказал своё видение относительно того, как должны реализовываться Минские соглашения, в частности в вопросе проведения выборов на Донбассе. Эти мысли оперативно подхватили россияне, приукрасили их различными коннотациями и вбросили через свои медиа в Украину, "помогая" нам раздувать из этого целую историю и чуть ли не фетиш. На деле же, "формула Штайнмайера" как была ничем, так и осталась.
Исходя из этого, то, что подписали на этой неделе в Минске, нельзя назвать "формулой Штайнмайера". Мы по сути не знаем, что там подписали, особенно учитывая информацию о том, что в изначальные предложения Штайнмайера вносились коррективы. Какие? Никто не знает. Почему никто ничего не знает, спросите вы? А это уже следующий логический элемент моей статьи.
Во-вторых, государственные коммуникации в Украине – это тотальный провал. Тут мне спорить крайне сложно. За многие годы независимости, украинские власти не научились нормально общаться со своим населением. Социальные взаимоотношения, существующие внутри общества, не изменились, и их проекция во властных структурах также осталась неизменной. Поэтому так и получается, что "формулу Штайнмайера" нам закинули немцы, а русские её раскачали, наше правительство (и предыдущее, и нынешнее) не смогло толком объяснить всем, что она значит, а сегодня на протяжении нескольких часов всё медиа-пространство Украины черпало информацию о неких подписанных документах в Минске лишь из российских источников, тогда как власть предпочла по старинке отмолчаться, а затем назначить брифинг президента. К нему все пришли уже накрученные по этому поводу.
Читайте такжеЖдать ли Зеленскому третьего Майдана из-за формулы ШтайнмайераТочно такая же ситуация произошла во время обмена заключенными в начале месяца. И вообще, многие вероятные социально-экономические последствия сегодняшних Минских манёвров произойдут благодаря идиотской и топорной коммуникации властей с обществом, экспертно-журналистской средой и внешними партнёрами (телефонный скандал с Трампом тому яркое подтверждение).
В-третьих, подписание того, что в СМИ называют "формулой Штайнмайера", ничего не значит, пока мы не увидим дальнейших практических действий: принятия закона о выборах на Донбассе и согласования следующих конкретных шагов на заседании "нормандской четвёрки". Пока нет текста закона, нет плана действий, нет понимания, до какой степени и насколько принципиально на нас будут давить на встрече "нормандского формата", делать однозначные выводы невозможно.
В-четвёртых, если кто-то внезапно понял, что Украина идёт по пути постепенного стратегического поражения в конфликте с Россией, то это не так. Мы проиграли в 2014 году, когда подписали Минские соглашения. А в дальнейшем мы проигрывали одну битву за другой, что существенно сужало наше поле для манёвра. В итоге, к моменту прихода к власти президента Владимира Зеленского и завершения формирования им Кабмина, окошко для возможностей Украины резко уменьшилось. Проигрыш Украины в противостоянии с РФ произошёл задолго до подписания формулы Штайнмайера, а в международном плане ситуация стала оборачиваться против нас на рубеже 2016-2017 годов. Так что, "дякую". Жаль, что часть общества и политиков до сих пор этого не заметили, и не принимали мер, предпочитая жить в воздушных замках. Об этом мы очень подробно писали в двух статьях – о раскладах вокруг Донбасса и о глобальных договорняках США и РФ.
Читайте такжеЗеленский может переиграть Путина так же, как ПорошенкоВ-пятых, "формула Штаймайера" ни к чему нас не обязывает, кроме того, что уже прописано в Минских соглашениях. Стороны всё равно должны выполнить пункты договорённостей до проведения выборов на Донбассе. А на этом пути существует десятки различных сценариев развития ситуации. Саму "формулу" можно реализовывать по-разному, и "срывать" её можно по-разному. Соответственно, никакой однозначности и бесповоротности сегодняшние манёвры в Минске не принесли.
У нас по-прежнему нет собственного плана действий по Донбассу, нет инициатив по решению конфликта, нет стратегического видения своей внешней политики, нет национального консенсуса относительно Донбасса и Крыма, нет понимания, как развивать новую экономику региона.
В таких условиях то, что происходит в Минске, и, вероятно, будет происходить на заседании "нормандской четвёрки" — это навязанный нам компромиссный договорняк глобальных игроков, которым надоело ждать Второго пришествия Христа в Украине, чтобы она родила наконец ответ на вопрос: "Чего мы хотим?". И пока эта ситуация сохраняется, мы будем просто выполнять то, что нам скажут "сверху". Поэтому и "зрады", и "перемоги" никакой быть не могло – это политика.
Читайте такжеПочему Зеленский пошел на Минск-3Тем не менее, существует куча рычагов воздействия на ситуацию, которые остаются у нас на руках, даже на этапе написания закона о выборах на Донбассе. Если захотим, можем обыграть ситуацию по-другому. Нет, ну значит, нет, судьба подобного государства предрешена.
Теперь, исходя из всего вышеописанного, встаёт вопрос: что же делать? Я лично считаю, что мы должны сделать следующее.
- Принять закон о выборах на Донбассе, выписав его максимально размыто и туманно. Под любым предлогом (их сотни) завести переговоры в "нормандском формате" в тупик, а затем заявить, что мы не можем гарантировать выполнение "формулы" без исполнения остальных 12 пунктов Минска.
- Возвращаемся на круги своя, и формируем собственное видение по Донбассу, в том числе через большие дебаты и дискуссии внутри украинского общества (подключая и механизм референдумов).
- Вырабатываем и начинаем реализовывать план по развитию новой экономики Донбасса на подконтрольных территориях.
- Признаём, что конфликт на востоке может быть долгосрочным, и, соответственно, строим на линии разграничения необходимую для сдерживания инфраструктуру (усиленные оборонительные сооружения).
- Начинаем выкачивать трудовые ресурсы из Донбасса и Крыма, а также разрешаем с ними торговать через регистрацию на территории Украины, что подорвёт финансовую систему ДНР и ЛНР и увеличит затраты РФ на содержание этих территорий.
- В течение следующих 4-7 лет усиливаем свои переговорные позиции по Донбассу и выходим на новые переговоры с новыми вводными параметрами.
Илья Куса, эксперт по международным отношениям Украинского института будущего, для Хвыли