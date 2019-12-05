Друзьям – все, врагам - закон: как будут лишать депутатской неприкосновенности

Парламент принял еще один закон для отмены депутатской неприкосновенности / УНИАН

Парламент в первом чтении принял законопроект о практической реализации решения о снятии депутатской неприкосновенности. Согласно ему, теперь Рада не должна будет давать согласия на снятие неприкосновенности с депутата, а открывать дело против нардепа сможет только генпрокурор.

На самом деле, я – большой противник снятия депутатской неприкосновенности. Другое дело, что ее надо существенно ограничить. По сути, депутаты это и сделали в законе.

Но тут вопрос возникает в плане политической защищенности депутата, чтобы его не преследовали из-за политических убеждений и не давили на него во время его волеизъявления, то есть когда он голосует за тот или иной законопроект.

Хотя на самом деле преследовать по политическим мотивам у нас могли и раньше - большинство депутатов, которых лишали неприкосновенности, лишали ее как раз по политическим мотивам, ведь если у власти есть желание наказать кого-то, то она могла это сделать и до принятого вчера законопроекта.

Дело в том, что все вопросы о снятии или ограничении неприкосновенности – лишь игра на публику и, в основном, работа с электоратом. Ведь народу нравится считать, что депутаты стали более честными и что к ним начнут применять те же принципы, что и к остальным нарушителям закона. Но на самом деле все решается далеко не так.

Читайте такжеБлестящая пиар-акция: почему отмена неприкосновенности не даст нужного эффектаУ нас была и остается огромная армия коррупционеров, которая никогда не имела неприкосновенности – органы исполнительной власти, сотрудники прокуратуры и полиции.

И депутатская неприкосновенность в этом контексте – далеко не самая большая проблема, так как в Украине никуда не делось "телефонное право", когда можно кому-то позвонить и решить вопрос с помощью знакомств или денег. Поэтому одним снятием неприкосновенности проблему не решить. Например, против депутата возбудили дело - депутат позвонил кому нужно, "занес" кому и сколько нужно – и все, вопрос решен.

Что же касается нынешней ситуации, то тут вспоминается известная фраза генералиссимуса Франко, который говорил: "Друзьям – все, врагам - закон". И у нас закон применялся и продолжает применяться исключительно ко врагам – как только человек перестает быть контролированным, против него применяют санкции. Но есть и иная фраза о том, что строгость украинских законов компенсируется необязательностью их выполнения. И сейчас подобных случаев вряд ли поубавится.

Кость Бондаренко, Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк, специально для Главреда