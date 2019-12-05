  1. Главная
  3. Мнения

Друзьям – все, врагам - закон: как будут лишать депутатской неприкосновенности

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

5 декабря 2019, 11:53

Депутатская неприкосновенность – не самая большая проблема, так как в Украине никуда не делось "телефонное право", когда можно кому-то позвонить и решить вопрос с помощью знакомств или денег.

Рада,зал
Парламент принял еще один закон для отмены депутатской неприкосновенности / УНИАН

Парламент в первом чтении принял законопроект о практической реализации решения о снятии депутатской неприкосновенности. Согласно ему, теперь Рада не должна будет давать согласия на снятие неприкосновенности с депутата, а открывать дело против нардепа сможет только генпрокурор.

На самом деле, я – большой противник снятия депутатской неприкосновенности. Другое дело, что ее надо существенно ограничить. По сути, депутаты это и сделали в законе.

Но тут вопрос возникает в плане политической защищенности депутата, чтобы его не преследовали из-за политических убеждений и не давили на него во время его волеизъявления, то есть когда он голосует за тот или иной законопроект.

Хотя на самом деле преследовать по политическим мотивам у нас могли и раньше - большинство депутатов, которых лишали неприкосновенности, лишали ее как раз по политическим мотивам, ведь если у власти есть желание наказать кого-то, то она могла это сделать и до принятого вчера законопроекта.

Дело в том, что все вопросы о снятии или ограничении неприкосновенности – лишь игра на публику и, в основном, работа с электоратом. Ведь народу нравится считать, что депутаты стали более честными и что к ним начнут применять те же принципы, что и к остальным нарушителям закона. Но на самом деле все решается далеко не так.

Читайте такжеБлестящая пиар-акция: почему отмена неприкосновенности не даст нужного эффектаУ нас была и остается огромная армия коррупционеров, которая никогда не имела неприкосновенности – органы исполнительной власти, сотрудники прокуратуры и полиции.

И депутатская неприкосновенность в этом контексте – далеко не самая большая проблема, так как в Украине никуда не делось "телефонное право", когда можно кому-то позвонить и решить вопрос с помощью знакомств или денег. Поэтому одним снятием неприкосновенности проблему не решить. Например, против депутата возбудили дело - депутат позвонил кому нужно, "занес" кому и сколько нужно – и все, вопрос решен.

Что же касается нынешней ситуации, то тут вспоминается известная фраза генералиссимуса Франко, который говорил: "Друзьям – все, врагам - закон". И у нас закон применялся и продолжает применяться исключительно ко врагам – как только человек перестает быть контролированным, против него применяют санкции. Но есть и иная фраза о том, что строгость украинских законов компенсируется необязательностью их выполнения. И сейчас подобных случаев вряд ли поубавится.

Кость Бондаренко, Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк, специально для Главреда

Верховная Рада Кость Бондаренко отмена депутатской неприкосновенности
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:42
В США озвучили "план реабилитации" России за агрессию на Донбассе
12:37
Мать Евгении Плихиной извинилась за поступок дочери
12:35
Cosmopoliten уволил пошутившую о похоронах погибшего бойца журналистку
12:29
Пожар в Одессе: исчез директор Института биологии южных морей НАН Видео
12:18
ЕС vs Россия: социологи выяснили, куда хотят украинцы
12:01
Сериал Папик: 5 и 6 серия смотреть онлайн Видео
12:00
Транслирующийся в Украине телеканал назвал Крым "российским"
11:59
"Я не пацан!" Лукашенко резко ответил на предложение России по интеграции Видео
11:59
Евгения Плихина из Cosmopolitan попала в Миротворец: все подробности
11:53
Друзьям – все, врагам - закон: как будут лишать депутатской неприкосновенности мнение
11:42
Украина отпустила задержанного "единороса" Кучерявого - СМИ
11:41
Прятал руку под газету: в Раде определился "юбилейный" кнопкодав Видео
11:31
Капитуляции нет: в СНБО рассказали о пяти сценариях возвращения Донбасса Видео
11:23
Почему Путин внезапно согласился говорить о статусе Крыма мнение
11:04
"Своеобразная секта": в ПЦУ жестко высказались в адрес УПЦ МП
11:03
Известного режиссера шокировало хамство представителя Путина
11:01
Будет приоритетом: Зеленский сделал громкое заявление накануне Дня ВСУ Видео
10:40
Во французских Альпах накрыли базу российских шпионов - Le Monde
10:39
"Африка 70-х, добровольный бантустан": эксперт разнес помощь от МВФ
10:36
Зеленский назначил уполномоченную по волонтерской деятельности
10:30
Украинцам готовят новый кошмар: как хотят выбивать долги по коммуналке мнение
10:19
Трамп рассказал, о какой услуге просил Зеленского и потребовал извинений
10:16
Новые санкции против России: США готовят сокрушительный удар
09:55
Пожар в Одессе: 14 человек пропали, спасатели ищут их Видео
09:37
Пожар в колледже Одессы: Зеленский предупредил, что жертв может возрасти Видео
09:29
Европа победила Путина и теперь будет его "доить" - эксперт
09:21
Гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака: изменение судьбы и неожиданная осечка
09:14
Нападает на женщин: в Киеве на Русановке появился опасный маньяк
09:12
В НАТО нашли новую главную угрозу вместо России
08:57
Украину примут в НАТО в обмен на украинскую землю - Добкин
08:50
В Киеве на остановке общественного транспорта крутили порно Видео
08:44
Эксперты рассказали, как женщинам спасти себя от насильников
08:40
Путинская "империя" приближается к своему распаду мнение
08:32
Военная помощь Украине: Трамп готов еще раскошелиться Видео
08:21
Перед встречей с Путиным Зеленский срочно созвал СНБО
08:12
Курс доллара продолжил падение: НБУ еще немного укрепил гривну
07:46
Звонили родителям, чтобы попрощаться: выяснились жуткие подробности пожара в колледже Одессы Видео
07:14
Сериал Славяне: дата выхода, актеры и где смотреть
07:07
Дело Садового: суд вынес новое решение о мере пресечения для мэра Львова Видео
06:56
Почему Зеленский все больше напоминает Порошенко мнение
06:34
Маникюр зима 2020: самый красивый синий маникюр на Новый год 2020 - фото Фото
06:03
Откуда взялся День святого Николая 6 декабря: приметы и что делать Видео
05:30
Модная женская стрижка пикси 2020: свежие тенденции и как укладывать - фото Фото Видео
04:58
Эксперт назвала витамин-"защитник" легких: в каких продуктах содержится Видео
04:29
КрымНаш: политолог заметил у Путина "синдром Брежнева"
04:05
Подлива для подлизы: эксперты рассказали, как женщине получить хороший куннилингус
03:32
Под Киевом депутат погорел на пьяной езде: копы наказали
02:50
"Одна из скреп": религиовед предупредила ПЦУ о кознях УПЦ МП Видео
02:04
"Какая сочная": победительница Холостяка разделась перед зеркалом
02:01
Какие продукты есть зимой, чтобы согреться - советы диетолога
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять