Главные итоги года: ни слова о плохом

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
2 января 2014, 15:12

В Украине произошла перемена, которая может стать исторической.

2013-й был, безусловно, сложным годом. Каждый из нас может вспомнить и несбывшиеся европейские мечты, и беспрецедентный за долгие годы разгон Евромайдана, и даже совершенно не улучшающуюся жизнь и растущие, несмотря ни на какие официальные данные, цены. Но об этом уже столько сказано, что вспоминать лишний раз не хочется. Потому предлагаю поговорить о хорошем, его было совсем немало в прошлом году.

Первое и самое главное – украинцы показали, что являются народом в целом и гражданином каждый по отдельности, другими словами, субъектами жизни государства, а не объектом политических манипуляций. И Евромайдан, продолжающийся до сих пор, как бы кто к нему ни относился, стал символом этой принципиальной перемены в нашем обществе, имеющей все шансы стать исторической.

Если оставить в стороне лозунги, призывы, разные формы протеста, в сухом остатке увидим одну вещь. Теперь есть серьезные причины рассчитывать, что украинцев никто и никогда не назовет серой массой или толпой, которая слепо воспринимает то, что ей говорят "сверху". Наоборот, протесты конца года показали, что у нас точно есть критическое, а, следовательно, осмысленное отношение к происходящему вокруг, и эмоциональное нежелание мириться с несправедливостью или плохим отношением к себе. Конечно, нельзя говорить обо всем народе, но протесты, в которых, в целом, приняли участие несколько миллионов человек, говорят о важнейшем факте поворота в сознании.

Второй и тоже весьма значимый момент. Сейчас достаточно много говорят о том, что в результате протестов может произойти чуть ли не раскол Украины, или, по крайней мере, очередное разделение по региональному признаку. Так вот, по моему мнению, эта опасность (если ее, конечно, не будут сильно подогревать) фактически сошла на нет. Чтобы это понять, достаточно вспомнить то, как относились друг к другу сторонники разных политических сил в 2004-м. А было тогда многое, от очень сильной взаимной неприязни до самой настоящей ненависти. И побить за ленточку "не того" цвета могли, и даже семейные пары распадались из-за электоральных предпочтений. Много чего было.

Сейчас, конечно, тоже не обходится без эмоциональных оценок, но подобных вещей нет и в помине. И это – еще одна надежда на год наступающий. На то, что украинцы, наконец, выработают в себе иммунитет к идеям, которыми их раскалывают политики. И не будут ругаться из-за языка, истории и прочего, что может повредить взаимному уважению друг к другу.

В общем-то, в прошлом году было действительно немало хорошего. Но уже двух названных мною вещей достаточно для того, чтобы назвать его удачным. Ведь если есть изменения в мировоззрении, то появляются и основательные надежды на воплощение перемен в реальной жизни. И повод хотя бы один раз в году не вспоминать ни о чем плохом.

С Новым годом! И пусть у всех нас будет как можно больше поводов для радости.

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