Как и зачем гаишники ходят к участникам Автомайдана: рассказ очевидца

Нам уже во второй раз позвонили из ГАИ. Настоятельно приглашали явиться на беседу в районное управление инспекции. Причина – какое-то мифическое нарушение правил дорожного движения 29 декабря. И это уже после того, как в пятницу гаишники торжественно пообещали прекратить давление на тех, кто в последнее воскресенье 2013 года ездил в сторону президентской резиденции.

О том, что работники Госавтоинспекции будут звонить мне домой, я даже подумать не могла. Тем более, не могу представить, что они постучат в мои двери, чтобы обвинить в нарушении правил дорожного движения, якобы совершенном неделю назад. Это все равно, что контролер из трамвая заявился бы ко мне в квартиру с требованиями оплатить позавчерашний проезд, даже если билет я купила непосредственно в вагоне.

Тем не менее, 2 января праздничное настроение испортил один телефонный звонок. Мама мужа, Евгения Петровна, взяла трубку. На другом конце провода сказали, что хотели бы поговорить с Виктором Владимировичем, то есть, с моим супругом. Свекровь ответила, что его в данный момент нет дома, и вежливо спросила, что ему передать. Тогда мужской голос представился замначальника отдела районного управления ГАИ в Киеве и изъявил желание встретиться с мужем у себя в кабинете, ведь на его столе – доказательство нарушения правил дорожного движения, совершенного 29 декабря 2013 года. Евгения Петровна насторожилась, так как совсем недавно глубокой ночью она проснулась от телефонного звонка. Мужчина голосом, не похожим на голос ее сына, хрипел: "Мама, я попал в милицию, помоги выбраться, заплати, кому скажут…". И окончательно утвердилась в мысли, что звонок из ГАИ – чья-то неудачная шутка.

Так подумали и мы, когда узнали о звонке. Пока не посмотрели на календарь: 29 декабря Автомайдан ездил к Межигорью.

В тот солнечный воскресный день несколько тысяч людей собрались недалеко от станции метро "Героев Днепра" чтобы поддержать автомобилистов, которые двигались с Европейской площади. Мы с нашими коллегами-журналистами решили ехать тоже. У каждого были свои редакционные задания. Сели в нашу машину, не помеченную никакой символикой, и, не дожидаясь колонны автомобилей, выехали в сторону Вышгорода. По собственному желанию останавливались по дороге два раза: первый – у гаражей на улице Богатырской, второй – на заправке недалеко от контрольного пункта на выезде из Киева. Каждый раз стояли не более пятнадцати минут.

С заправки выехали беспрепятственно, обогнали часть машин с символикой Украины и ЕС, велосипедистов, проехали мимо нескольких постов ГАИ, обращая внимания на то, чем занимались правоохранители – те, кто в форме, стояли неподвижно, наблюдая за машинами, а какие-то люди в штатском снимали происходящее на камеры и мобильные телефоны. В результате до поворота на Новые Петровцы машины доезжали беспрепятственно. Там парковались вдоль дороги, так как гаишники перекрыли въезд в село. Колонну машин мы дождались непосредственно в селе, там, где внутренние войска, КАМАЗы и автобусы были выставлены для охраны входа в резиденцию…

2 января из социальных сетей стало ясно, что звонят и приходят инспекторы ГАИ не только к нам, а еще к нескольким десяткам тех, кто… ехал не только в Межигорье, а и просто в том направлении. Например, на днях пришли к представительнице канадского посольства в Украине, которая 29 декабря не ездила к Президенту, а всего лишь была в своем загородном доме в Вышгороде. Стучали ей в двери, ждали у подъезда – женщина отказалась общаться с незнакомцами.

Нашей коллеге, журналистке Татьяне Штан, позвонили домой, ее мама взяла трубку, забеспокоилась и отправила дочь в управление ГАИ. Там ей сказали, что она не остановилась по требованию инспектора, а значит – нарушила статью 122 п.2 Административного кодекса, что влечет за собой штраф в размере 153-187 гривен или изъятие прав на срок от трех до шести месяцев. Теперь девушка с временными водительскими правами ждет судебного заседания… Третьего визита дорожно-патрульной службы ждет и журналист Алексей Ткачук. К нему уже приходили дважды. Второй раз в 7:50 утра, звонили и стучали в двери, разбудили соседей, после долго ждали на улице в своем авто.

Подобных примеров десятки. Соцсети пестрят все новыми историями о том, как рядовым гражданам приходится общаться с гаишниками у дверей собственных квартир. И каждый день появляются все новые свидетельства.

Но то, что сотрудники Госавтоинспекции не уполномочены звонить и стучать в двери граждан, становится понятно после первого же разговора с юристами. Они настаивают: общаться с непонятными людьми, заявившимися без приглашения, никто не обязан. В компетенции работников автоинспекции – фиксация нарушений ПДД, разъяснение водителям их прав и обязанностей, составление протоколов на месте происшествия. Но в Министерстве внутренних дел иного мнения – гаишники ссылаются на какой-то загадочный "внутренний документ" – 77-й приказ МВД, согласно которому им разрешено приходить к потенциальным нарушителям домой.

Действительно, бумага существует. И никакая она не внутренняя. Датируется приказ "Об утверждении Инструкций об оформлении работниками Госавтоинспекции МВД материалов об административных нарушениях в сфере безопасности дорожного движения" февралем 2009 года. Но в нем речь не идет о том, что работники ГАИ имеют право обзванивать и обходить граждан с целью составления протоколов об административных нарушениях!

На практике, если случается так, что водитель не реагирует на сигнал инспектора остановиться, последний передает информацию о факте нарушения на следующий пост ГАИ, там уже машину останавливают – добровольно или принудительно, догоняя автомобиль и преграждая ему дорогу. На месте составляется протокол о правонарушении. Далее все по плану: суд, штраф или лишение прав.

Сценарий коллективного нарушения 29 декабря выглядит иначе: инспектор на дороге неподвижно стоит, автомобилист проезжает мимо, после гаишник пишет рапорт о том, что водитель не остановился, хотя ему якобы и сигнализировали. Можно спрогнозировать: водитель и пассажиры возразят и назовут заявления патрульного клеветой. Но, похоже, для украинских правоохранителей не может существовать иной правды, кроме той, что записана во внутреннем документе службы – том самом рапорте патрульного.

По логике начальства ГАИ, на него должна последовать реакция – быстрая, а главное – результативная: все, кто двигался в сторону Межигорья на машине – потенциальные нарушители, возможное наказание для которых – лишение прав. Чтобы достичь этих поставленных руководством "высот", надо заставить водителя подписать протокол о нарушении, таким образом, на 80% подтверждая его вину. А для этого - вызвать гражданина в управление или прийти к нему домой, надавить психологически, предложить подписать, изъять водительские права, вручить временные, а на суде доказать совершение административного правонарушения.

Работа над этим планом кипит всю последнюю неделю. И, похоже, сейчас патрульным инспекторам гарантировано: никто из них не станет отвечать за клевету, написанную в десятках, а может быть, и сотнях рапортов.

Но то, что работники ГАИ действуют, мягко сказать, безосновательно, не могут скрыть и сами правоохранители. Конечно, не те, что звонят и стучатся в двери к якобы нарушителям, а другие – высшие чины. Они не находят нужных слов, не то что аргументов, в разговорах с журналистами, опускают глаза и вскользь, не на камеры, замечают, что с этими операциями против активистов Автомайдана им пьяными на дороге некогда заниматься…

Рядовые оправдываются: мы не можем позволить себе потерять работу. Но официально и те, и другие повторяют: "Работники ГАИ стоят в стороне от любых политических проявлений и только обеспечивают безопасность дорожного движения в соответствии с законодательством". Хотя, похоже, понятия "безопасность дорожного движения" и "в соответствии с законодательством" мы и они понимаем по-разному…

А если так будет продолжаться и дальше, то в Украине появится прецедент, согласно которому неугодного водителя можно будет наказать задним числом. И не обязательно только за поездку 29 декабря.