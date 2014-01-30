Украина и призрак гражданской войны

На фоне последней недели протестов и уличного противостояния в Киеве, трагических новостей о гибели активистов, взаимных обвинений и попыток договориться отчетливо выделяется самый, наверное, мрачный для Украины прогноз. О гражданской войне. Политики (замечу, из разных лагерей) постоянно говорят об угрозе кровопролития, том, что страна может "утонуть" в крови и так далее. И часто заканчивают именно словами о расколе Украины и гражданском противостоянии. Не могу не сказать несколько слов по этому поводу.



Во-первых, то, что происходит сейчас на улицах Киева, гражданской войной и даже противостоянием назвать нельзя никак. Это конфликт людей с милицией, народа и силовиков, наконец, народа (или его части) и власти. В нем нет признаков противостояния представителей разных идеологий, регионов, мировоззрений, систем ценностей. Нет классического для нашей страны конфликта "красных" и "белых" с созданием многочисленных сопутствующих движений: национальных, анархистских и прочих.



Конкретно на Грушевского есть многое, в том числе кровопролитие, но совершенно нет признаков гражданской войны. Здесь "донецкий" не идет на "львовского", а крымчанин на киевлянина, и основа противостояния совсем другая. Потому просьба ко всем, кто вообще употребляет это громкое словосочетание – успокойтесь, ситуация и так сложная, не добавляйте в нее новые трагические моменты.



Во-вторых, гражданская война – это действительно трагедия, причем одна из самых больших для любой нации и государства. И те, кто говорит об этом, независимо от партийной принадлежности, того, за Майдан они или за Януковича, занимаются провокациями. Просто есть вещи, о которых лучше вообще не упоминать, чтобы даже слова не провоцировали ситуацию. Сейчас ведь, действительно, есть моменты, которые могут привести к расколу Украины. Казалось бы, Майдан вышел сначала за Европу, потом в защиту свобод и человеческого достоинства в Украине, теперь требует смены власти. Причем здесь гражданская война? Но бескомпромиссность противоборствующих сторон дает повод для тревоги.



Мне вспоминается 2004 год. Тогда многие мои знакомые из Донецка и области, которые на тот момент, поверьте, совершенно идейно были за Виктора Януковича, послушав призывы на Майдане, спрашивали: "А если мы за него, мы что, уже не украинцы?" И, с другой стороны, сторонники "оранжевого" кандидата, которые вполне могли за совершенно безобидную ленточку на одежде получить по лицу. И сильно.



В 2004-м впервые в нашей независимой истории был, наверное, наиболее грубо реализован метод политической борьбы и использованием региональных, языковых и мировоззренческих различий в электоральных целях. Если говорить прямо, страна раскалывалась с целью получения каких-то бонусов на выборах. Прежде всего, через очернение соперника, чего уж там. Сейчас, похоже, история может повториться. И кто знает, как далеко зайдут те, кто говорит о гражданской войне.



Поэтому, в-третьих, гражданская война таки, к сожалению, возможна, пусть и сугубо теоретически. Она может стать, как это часто бывает, результатом не объективных причин (нет в нашем народе ненависти друг к другу, есть к власти, милиции и так далее, но не друг к другу), а элементарных манипуляций. И от каждого из нас, стоим мы на Майдане, или даже ничего про него не слышали, зависит, будут ли эти манипуляции эффективны. Потому стоит помнить главное – мир, он важнее политических симпатий. А последние не стоят того, чтобы начинать масштабное противостояние со своими соотечественниками.



А к тем, кто говорит о гражданской войне, у меня один вопрос. Скажите, вам мало страшных картинок и событий? Погибшие активисты, зверства "Беркута" и милиции, которых все никак не удается за них наказать, уличные бои. Зачем к этому всему добавлять еще одну страшилку?



Ведь, например, украинская власть, оказавшаяся в плену собственных иллюзий о "покращенни", долго не верила, что может разозлить народ. Последние события все показали. Те, кто говорит о гражданской войне, вы не боитесь, что, материализовавшись, эти слова ударят по вам самим? Я бы, как минимум, задумался… И не создавал призраков, когда и так проблем полно.