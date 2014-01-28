Главное, что дал Майдан, или Когда египтяне станут украинцами

Высший совет вооруженных сил Египта 27 января призвал министра обороны, фельдмаршала Абдель-Фаттаха аль-Сиси выдвинуться в кандидаты на пост президента страны. Кстати, высшее воинское звание аль-Сиси присвоили как раз в день этого призыва – так сказать, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что это именно тот человек, который должен возглавить Египет.

На первый взгляд, появление фельдмаршала во главе Египта – а в том, что в апреле президентом страны изберут именно аль-Сиси, мало кто сомневается - выглядит отнюдь не естественным завершением знаменитой "арабской весны". Ведь египтяне вышли на улицы для того, чтобы покончить с режимом другого военного – главного маршала авиации Хосни Мубарака. И почему же они вновь готовы смириться с очередным фельдмаршалом?

Возможно, именно потому, что бунт не обязательно подразумевает ответственность. То, что происходило в Египте, напомнило мне об "оранжевой революции" 2004 года, когда многие украинцы искренне надеялись на своего избранника Виктора Ющенко, а не на себя самих. Примерно то же самое произошло и в Египте. Режим Мубарака египтянам действительно надоел, а его преемник Мохаммед Мурси на "мессию" явно не тянул, да, к тому же, пытался одним махом ввергнуть вполне светское египетское общество в пучину религиозного мракобесия. Зато аль-Сиси выглядит именно тем спасителем Отечества, которого так не хватает дезориентированным нациям. И в результате он – самый популярный политик Египта.

В этом смысле можно в очередной раз напомнить, что самая главная революция, которая может произойти в стране, жаждущей перемен – это революция ответственности. Вот почему Майдан нашего времени так разительно отличается от Майдана 2004, вот почему люди на этом Майдане надеются на самих себя, а не на политиков, вот почему провокаторы, рано или поздно, выдают себя, вот почему штабные горлопаны эпохи Ющенко, делавшие в "оранжевую революцию" головокружительные карьеры, сейчас только бегают вокруг сцены, пытаясь обратить на себя внимание радикальными постами в социальных сетях. Революция ответственности – это не революция упования. И это, пожалуй, главное, что дал Майдан.

Но забывать о Египте тоже не стоит, потому что его развитие после "арабской весны" – яркий пример того, как народный гнев может быть использован силами, заинтересованными во власти. Египетской армии давно уже не нравился режим маршала Мубарака, сориентированный не столько на сохранение военного режима, созданного еще основателем республиканского Египта Гамалем Абделем Насером, сколько на президентскую семью. Как это недавно сказал Лукашенко, имея в виду вовсе не Мубарака – когда президентские дети начинают заниматься бизнесом, жди беды? Вот в Египте и дождались – армия не стала вмешиваться в народный бунт, и режим пал, будто его всесилия и не было.

Но в этом невмешательстве и радости египтян по поводу "армии с народом" уже рождался новый фельдмаршал во главе страны – а за ним и годы нового военного правления, которое завершится только тогда, когда египтяне поймут, что за страну отвечают только они сами, а не маршалы с фельдмаршалами.

Словом, когда египтяне станут украинцами.