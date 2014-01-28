Главное, что дал Майдан, или Когда египтяне станут украинцами

Виталий Портников

Публицист, журналист

28 января 2014, 16:55

Самая главная революция - это революция ответственности...

Высший совет вооруженных сил Египта 27 января призвал министра обороны, фельдмаршала Абдель-Фаттаха аль-Сиси выдвинуться в кандидаты на пост президента страны. Кстати, высшее воинское звание аль-Сиси присвоили как раз в день этого призыва – так сказать, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что это именно тот человек, который должен возглавить Египет.

На первый взгляд, появление фельдмаршала во главе Египта – а в том, что в апреле президентом страны изберут именно аль-Сиси, мало кто сомневается - выглядит отнюдь не естественным завершением знаменитой "арабской весны". Ведь египтяне вышли на улицы для того, чтобы покончить с режимом другого военного – главного маршала авиации Хосни Мубарака. И почему же они вновь готовы смириться с очередным фельдмаршалом?

Возможно, именно потому, что бунт не обязательно подразумевает ответственность. То, что происходило в Египте, напомнило мне об "оранжевой революции" 2004 года, когда многие украинцы искренне надеялись на своего избранника Виктора Ющенко, а не на себя самих. Примерно то же самое произошло и в Египте. Режим Мубарака египтянам действительно надоел, а его преемник Мохаммед Мурси на "мессию" явно не тянул, да, к тому же, пытался одним махом ввергнуть вполне светское египетское общество в пучину религиозного мракобесия. Зато аль-Сиси выглядит именно тем спасителем Отечества, которого так не хватает дезориентированным нациям. И в результате он – самый популярный политик Египта.

В этом смысле можно в очередной раз напомнить, что самая главная революция, которая может произойти в стране, жаждущей перемен – это революция ответственности. Вот почему Майдан нашего времени так разительно отличается от Майдана 2004, вот почему люди на этом Майдане надеются на самих себя, а не на политиков, вот почему провокаторы, рано или поздно, выдают себя, вот почему штабные горлопаны эпохи Ющенко, делавшие в "оранжевую революцию" головокружительные карьеры, сейчас только бегают вокруг сцены, пытаясь обратить на себя внимание радикальными постами в социальных сетях. Революция ответственности – это не революция упования. И это, пожалуй, главное, что дал Майдан.

Но забывать о Египте тоже не стоит, потому что его развитие после "арабской весны" – яркий пример того, как народный гнев может быть использован силами, заинтересованными во власти. Египетской армии давно уже не нравился режим маршала Мубарака, сориентированный не столько на сохранение военного режима, созданного еще основателем республиканского Египта Гамалем Абделем Насером, сколько на президентскую семью. Как это недавно сказал Лукашенко, имея в виду вовсе не Мубарака – когда президентские дети начинают заниматься бизнесом, жди беды? Вот в Египте и дождались – армия не стала вмешиваться в народный бунт, и режим пал, будто его всесилия и не было.

Но в этом невмешательстве и радости египтян по поводу "армии с народом" уже рождался новый фельдмаршал во главе страны – а за ним и годы нового военного правления, которое завершится только тогда, когда египтяне поймут, что за страну отвечают только они сами, а не маршалы с фельдмаршалами.

Словом, когда египтяне станут украинцами.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Майдан Египет Виталий Портников революция колонка авторская колонка Мубарак Оранжевая революция
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять