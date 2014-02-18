Почему Украина сейчас – не Европа

В свете событий последних более чем двух месяцев, постепенно отошли даже не на второй, а на какой-то двадцать пятый план идеи, из-за которых в Украине началось такое историческое (говорю безо всякой иронии) событие, как Евромайдан. Разумеется, желание протестующих добиться хоть каких-то перемен в жизни, побороть милицейский беспредел и выдвинуть альтернативу нынешней власти не менее важны, чем евроинтеграция и путь Украины в ЕС. Но, если забыть, из-за чего все началось, можно в итоге провалить и все остальное. И вот с европейскостью у нас, как раз, чем дальше, тем сложнее.



Сразу скажу, что считаю нашу страну Европой в плане и культурном, и историческом, и даже, местами и несмотря ни на что, политическом. Проблема в другом – в ценностях, которые намного важнее любых движений и, в конечном итоге, определяют их. И вот именно с этим у нас пока, честно говоря, не очень.



Ведь совершенно противоречит этим самым европейским ценностям сама наша система власти. Точнее, понимание ее, как, во-первых, пути обогащения, во-вторых, пути еще большего обогащения, а, в-третьих, просто реализации желания поруководить, почувствовать себя "хозяином", от которого зависят миллионы людей. И дело даже не в Конституции, которую, конечно, нужно менять в сторону большего распределения и рассредоточения полномочий. Но, поменяв ее, не поменяешь мировоззрения, а отношение к закону у нас в стране сами знаете какое. И как та самая пресловутая Конституция 2004 года не помешала Виктору Ющенко в свое время без особых на то оснований распустить Верховную Раду, так и любой, даже самый лучший, Основной закон совершенно не гарантирует отсутствия злоупотреблений. Особенно если глава государства считает значительную часть своего народа экстремистами и злостными нарушителями, совершенно не прислушиваясь к тому, чего эти люди хотят и требуют. И европейские ценности, среди которых уважение к человеческой личности как таковой, независимо, в частности, от политических симпатий, оказываются здесь совсем ни при чем.



Непонятно, как можно стремиться к европейским ценностям в стране с такими силовиками, как у нас. Кстати, после разгона Майдана достаточно часто звучали заявления, мол, посмотрите на Европу, те же Германию или Грецию, там тоже разгоны демонстраций капитальные, и с кровью. Безусловно, только вот я не слышал, чтобы там преследовали протестующих и после разгонов (например, искали в больницах), чтобы силовые ведомства вели такую информационную войну, как наше МВД (почитайте их сайт – там как будто сводки с фронтов, и во всех фигурирует какой-то демонизированный и "бандитский" Майдан), и чтобы избиения происходили просто, чтобы показать силу. А если мы вспомним наших "титушек", похищенных активистов и смертельные случаи, становится совсем уж грустно. И силовая система в Украине, заметьте, совершенно не меняется. И не поменялась бы, по крайней мере, сразу, подпиши мы Соглашение об ассоциации, в чем главная проблема.



Нельзя стремиться к европейским ценностям и в том случае, если ты, выйдя на протест и стремясь к назревшим и правильным переменам, не видишь другой позиции. Иными словами, нельзя ни в коем случае считать, что, раз ты вышел на Майдан, то прав только ты. И говорить, что на Майдане представлен весь украинский народ (как это звучит время от времени) тоже категорически нельзя. За того же Януковича ведь выступают не только "титушки", а и просто украинцы, которые ничуть не лучше, но и не хуже тех, кто стоит на Майдане. Именно тогда, когда мы все это поймем и, самое главное, примем, мы станем ближе к Европе, чем даже после полной смены нынешней власти.



Кроме того, всегда нужно думать, к чему призываешь. Например, когда говорится фраза типа "на Майдане нет "я", а есть "мы", как недавно сказал Арсений Яценюк, нужно понимать, что звучит это очень недемократично. Я уверен, что Арсений Петрович имел в виду очень хорошие вещи, такие, как единство протестующих, их порыв к переменам, но получилась формулировка тоталитарного общества. Европейские ценности ведь в идеале предполагают, как раз, первичность этого самого "я", которое, конечно, не должно мешать окружающим (обязано включать ответственность). А "мы" - это уже потом.



Подобных несоответствий порыва, слов, действий и заявленных ценностей в нашей стране можно привести еще очень много. У меня, вообще, такое впечатление, что сейчас мы слишком заигрались в противостояние. Одна сторона уперлась на своей непогрешимости, расклеивании ярлыков насчет "экстремизма" и прочего, и доходит до методов, которые за гранью всех законов. Вторая так хочет победить, что, складывается такое впечатление, готова и коктейли Молотова снова начать бросать, и объявить врагами всех, кто не за нее.



А то, из-за чего все началось, Европа, находится где-то посередине. И, в целом, хорошо, конечно, что в украинском болоте началось такое движение, как Евромайдан. Вот только, если излишне радикализироваться, причем я имею виду не противостояние с милицией, а позицию "Есть мнение мое и неправильное", можно потерять первоначальную цель. Которой, по моему глубокому убеждению, для всей страны, несмотря ни на что, остаются те самые европейские ценности. Хотя бы, за неимением лучших.