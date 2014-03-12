Как я стал бандеровцем

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
12 марта 2014, 16:57

Могу гордо именовать себя бандеровцем, несмотря на то, что родился в Донецкой области и русскоязычен.

Абсурд последних дней – от неумелой, но весьма действенной российской пропаганды до появления на экране самодовольного лица убийцы, требующего называть его легитимным президентом Украины – подвигает к самым неожиданным выводам. Чем больше я слушаю рассказы представителей Кремля о "бендеровцах", которые заполонили Украину и не дают жить мифическим "русским людям", и вижу дула автоматов чужих солдат, заполонивших украинскую землю, тем больше ощущаю себе этим самым бандеровцем.

Я могу гордо именовать себя бандеровцем, несмотря на то, что родился в Донецкой области, русскоязычен и трепетно люблю свою малую Родину. И я не хочу, чтобы меня "спасал" тиран из соседней страны.

Я – бандеровец, несмотря на то, что весьма неоднозначно отношусь к украинскому национализму ХХ века. Если говорить в целом, уважаю, но идей не разделяю. Более того, считаю их не совсем применимыми в контексте современной истории, эпоха сейчас другая, и идеи другие более действенны. Но я хочу быть бандеровцем, потому что этим словом меня и мой народ называет другое самодовольно ухмыляющееся лицо, под российским флагом, замахнувшееся на господство в моей стране и считающее, что только его имперская позиция справедлива. Да еще и смеющее произносить слова "легитимность", "закон", "защита", но не имеющее в своем резерве никаких иных аргументов, кроме толпы с автоматами и заезжих гастролеров, превращающих флаг большого государства России в омерзительную тряпку и символ всяческого насилия.

Я – бандеровец, который трепетно любит Крым. Признаюсь, всю жизнь считал себя националистом, причем основополагающим принципом такого моего самоощущения было чувствовать себя, как дома в любом уголке Украины. Будь то родной Донбасс, Львов, Киев или Прикарпатье, где у меня, кстати, представьте себе, рассказчики о том как нас, русскоязычных, унижают, очень много родни. Более того, уже много лет поездка на море для меня – это поездка в Крым. И теперь это удивительное, несмотря на то, что им правят разные Аксеновы, Константиновы и прочие враги моего государства, место вдруг может отделиться. Но я хочу сказать, дорогие крымчане, понимаю, что очень сложно сделать это под дулами автоматов, но попробуйте не пропустить позитивного результата референдума. Россия не принесет Вам ничего хорошего. Она превратит Вас в отсталую территорию типа Приднестровья, где нет денег и работы, а есть одна контрабанда и вороватые правители, гордо именующие себя президентами, премьерами или спикерами. Я не сомневаюсь, что Путин выделит Вам денег, но не дойдут они до владельца мини-пансионата или кафе, к которому этим летом не приеду не только я, а еще многие-многие. Попробуйте хотя бы своим мудрым решением на пресловутом референдуме остановить насилие, учиняемое в Крыму, иначе будет поздно… Я очень не хочу терять Вас, как часть общей, большой, разнообразной и тем сильной Украины…

Я называю себя бандеровцем, несмотря на то, что ни разу не был на Майдане. Много раз хотел пойти, но работа мешала. Более того, я часто находил, за что покритиковать протесты, особенно во время бесконечных разговоров на воскресных вече. Только после массового убийства, устроенного властью, которая само слово "закон" в моей стране не только опустила ниже плинтуса, но и заляпала кровью, я понял, что у нас есть две позиции – или ты за тирана, или за людей, которые хотят его свергнуть. Причем первая позиция может объясняться лишь двумя вещами – либо ты стал жертвой информационной войны, проходившей в нашей стране, либо у тебя нет никакого представления о морали. Третьего тут не дано.

Кстати, не могу не соотносить себя с этими самыми бандеровцами, когда вижу жертв упомянутой пропаганды. Когда смотрю на очень умных и здравых людей, которые рассказывают мне о толпах бандитов, бродящих по Киеву, людях в масках, якобы заполонивших столицу, опасности, которая почему-то должна угрожать мне в связи с моим русским языком, "фашистах", делавших Майдан, и так далее. Третье после убийства людей и явной государственной измены преступление Януковича – вовсе не воровство в особо крупных размерах. А создание системы оболванивания людей, очень действенной и от того особо мерзкой. Надеюсь, в дальнейшей истории никто и никогда не будет так врать украинскому народу.

Можно еще о многом сказать. И о моей любви к России, от которой кремлевский режим становится еще более нестерпимым. И о том, что на нас нападают, используя пустопорожние споры типа языковых, которые сами знаете, кто разжигал своими законами и их отменами. И так далее. Но главное не в этом. А в том, как повернется для Украины нынешнее время.

Время, признаться страшное. Меньше чем за месяц в стране произошли две небывалые вещи – массовое убийство людей властью и настоящая оккупация с угрозой полномасштабных боевых действий. Не знаю, как кому, а мне, правда, страшно. За семью, за Родину большую и малую, за многое другое. Но есть и надежда.

Если как можно больше нас с вами, услышав, как нас называют бандеровцами и националюгами, не будет раскисать, страх превратим в злость, а из нее вынесем желание не только бороться, но и создавать, Украина может далеко пойти. Если мы осознаем, что едины, несмотря ни на какие провокации, а это сейчас становится очевидным, и, очень важно, если поверим в свое хорошее будущее, все у нас получится. И родится, наконец, украинская нация, у которой будет не только иммунитет к диктаторам и издевательствам власти. Нам и Европа, и все прочее вполне будет по плечу. Главное – верить, дорогие "бандеровцы". И верой заражать как можно больше людей вокруг.

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Россия Путин Майдан Крым Янукович колонка националисты авторская колонка Родион Комаров бандеровцы
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