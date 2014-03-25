Семеро взрослых и трудный подросток Путин

Встреча руководителей семи развитых стран мира в Гааге стала символичным окончанием существования "большой восьмерки" – невиданного эксперимента, который должен был привести к окончательной интеграции России в структуры Запада, а привел лишь к предсказуемому разводу. "Семерка" стала превращаться в "восьмерку" более двух десятилетий назад, но окончательный процесс трансформации завершился только в 2002 году, уже при Владимире Путине. И при Путине же начался новый трансформационный процесс – только в другую сторону.

Когда на Западе придумали "7+1", ни о какой реальной экономической роли России в мире и речи не было. Соединенные Штаты и другие участники "большой семерки" скорее приветствовали готовность российского руководства к демократизации страны и проведению реформ. Ни настоящей демократизации, ни настоящих реформ не получилось – Ельцин просто отдал скроенное под себя государство в руки Путина. Но, тем не менее, "семерка" стала "восьмеркой", потому что за Россией были по умолчанию признаны готовность быть партнером и другом других ведущих стран мира и ответственность за стабильность на постсоветском пространстве.

Вот в этом слове – ответственность – и кроется самая главная проблема. Роль ведущей державы мира подразумевает заинтересованность не только в своей, но и в чужой стабильности. Ведущая держава может совершать очевидные ошибки – у тех же Соединенных Штатов их предостаточно – но она не должна заниматься сознательным генерированием нестабильности.

Россия практически всю свою новейшую историю занималась именно этим. "Замороженные конфликты" на территории бывшего Советского Союза были ею не только не урегулированы – напротив, она делала все возможное, чтобы усугублять их и загонять в тупик. Россия все эти годы старалась делать все возможное, чтобы Ближний Восток пылал – вспомним, хотя бы, поставки оружия Сирии для передачи террористическим организациям – а она могла выступать в роли мудрого посредника. Россия поддерживала Иран и поощряла его ядерную программу ради укрепления собственного авторитета в диалоге с Западом. Россия спровоцировала войну с Грузией чтобы "наказать" Саакашвили за его прозападную позицию, а потом и "наказать" признавшие независимость Косово западные страны и объявить независимыми и признанными грузинские автономии. И, в конце концов, Россия совершенно сознательно и хладнокровно пошла на подрыв самой системы международного права. Подрыв Ялты. Подрыв Будапештского меморандума. Подрыв всего, что она могла подорвать.

Вернется ли Россия в "восьмерку"? Сомневаюсь. "Восьмерка" – она для взрослых людей. Россия – эта страна-подросток с прыщами и комплексами. Эти прыщи и комплексы объединяют ее проворовавшуюся политическую и предпринимательскую элиту с огромной частью общества. За 23 года после краха СССР Россия ничего не создала и все разрушила. Она живет за счет нефтяных вышек и газовых месторождений. В страну завозится все – от фруктов до компьютеров. Никаких шансов научиться производить что-то стоящее нет: за эти годы атрофировались даже советские навыки. Всюду, кроме ВПК. А потому и желание бряцать оружием так сильно. Но это – еще одна демонстрация безответственности.

Покинув "восьмерку", Россия быстро будет терять свой вес в мире, превращаясь в глазах бывших партнеров в опасного параноика, которого лучше не злить и нужно изолировать так, чтобы он не заметил ни презрения, ни страха. В общении западных политиков с российскими партнерами начинают превалировать интонации психиатров, понимающих, что любое серьезное заявление приведет к взрыву ярости. Время авансов и равноправного сотрудничества уходит навсегда.

А "большая восьмерка" еще вернется – когда в нее пригласят Китай.