Власть Путина. Над всей Россией безоблачное небо

Виталий Портников

Публицист, журналист

1 апреля 2014, 14:50

Российская власть не простила "Дождю" взвешенного освещения событий на Майдане...

"Дождь" – последний условно независимый телеканал России – просуществует еще несколько месяцев при условии значительного сокращения расходов. Телеканал пытается вернуться в кабельные сети, откуда его изгнали под надуманным предлогом, и рассчитывает, что его не выгонят из бизнес-центра в "Красном Октябре".

Но особых надежд на то, что "Дождю" удастся продержаться долго, нет ни у кого – над всей Россией скоро будет совершенно безоблачное небо.

"Дождь" стал популярен на волне показного "либерализма" времен Дмитрия Медведева. Тогдашний президент, пытающийся хоть чем-то отличаться от своего предшественника и преемника, играл в доступность и понимание проблем среднего класса – да, собственно, играет и сейчас, но это мало кому интересно. Медведев даже приходил на "Дождь", что заставило многих поверить в адекватность власти и необратимость перемен.

И перемены пришли. Возвращение Путина. Парламентские выборы с участием ручных партий. Болотная площадь. Вот тогда-то в Кремле и сделали простой вывод: все эти Димины заигрывания с неблагодарной интеллигенцией только развращают. Сетевые "хомячки" начинают думать, что им все можно, и выходят на улицы. Но на улицах должен быть простой народ – счастливый и благодарный.

Так российская власть начала свой путь к Крыму. Как и при любой болезни, симптомы превращения российского общества из потребительски-безразличного в шовинистически-озверевшее появились задолго до оккупации полуострова – просто многим в мире было не до этих симптомов. Зачистка медиа-пространства была одним из таких индикаторов.

"Дождь" и раньше-то видели немногие, в основном пользователи интернета и абоненты кабельных сетей. При этом утверждать, что на телеканале засели зловредные радикалы, было бы очень большим преувеличением. Но власть не простила "Дождю" взвешенного освещения событий на Майдане. Остальное было делом техники.

И то, что канал под надуманным предлогом и в нарушение закона убрали из кабельных сетей и начали травить. И то, что решили выгнать из офисного центра. И то, что лишили доходов – ну что в этом удивительного? Российской власти просто не нужны больше декорации демократии. Играть не с кем. Те, кто против в самой России, – национал-предатели. Те, кто против за пределами стремительно деградирующего государства, – просто враги и агенты ЦРУ. Точка.

Вслед за "Дождем" и уже закрытыми популярными демократическими интернет-изданиями вскоре последуют и остальные островки альтернативного мнения. Единомыслие просто не может не восторжествовать. Потому что когда государство всерьез решает покончить жизнь самоубийством, оно всегда предусмотрительно избавляется от любых признаков нелояльности, от любых голосов, которые пытаются удержать его от рокового прыжка в историческую бездну.

Прыгать всегда приятнее при ясной погоде.

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