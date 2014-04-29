МИД России: министерство ненужных вещей

Читая сообщение о беседе министра обороны России Сергея Шойгу с его американским коллегой Чаком Хейгелом, я вдруг заметил, что меня удивляет совершенно необычный – то есть, спокойный – тон пресс-службы российского военного ведомства. Гораздо более спокойный, чем тональность высказываний пресс-службы Министерства иностранных дел РФ. И без каких-либо оскорблений в адрес американского министра обороны или Соединенных Штатов в целом.

В этом есть что-то необычное, правда? Министерство обороны позволяет себе быть спокойным и рассудительным, а Министерство иностранных дел бьется в истерике и оскорбляет собеседников российских руководителей, невзирая на должности и звания. От своих подчиненных не отстает и сам Сергей Лавров со своими нелепыми шутками про печенье "не с Майдана", которыми он явно огорошил британскую аристократку баронессу Эштон.

Что же случилось с российскими дипломатами? Почему они стали заурядными пропагандистами, перейдя даже те красные линии, которые МИД СССР не позволял себе переходить в поздние советские времена? Почему Лавров, проведший полжизни в Соединенных Штатах, после назначения министром, вдруг изображает из себя чиновника какого-нибудь министерства рыбной промышленности, не знающего какой вилкой есть эту самую рыбу?

Ответ прост – министерство обороны отличается от министерства иностранных дел именно потому, что российское руководство делает ставку на силу, а не на дипломатию. Дипломатия ему совершенно не нужна – и как любое ненужное занятие, она неизбежно деградирует, превращается в пропаганду и тиражирование злобы и ненависти. Туда же – в топку ненужности – отправляются политическая аналитика, журналистика, гражданское общество и прочие глупости. Министр обороны говорит американскому коллеге о необходимости искать контакт в целях деэскалации напряженности. Новые санкции? Министерство иностранных дел утверждает, что американцы "полностью утратили чувство реальности". Ну, а российское министерство – самое реалистичное в мире. И это мы хорошо ощущаем по его реакции на украинский кризис.

По-правде говоря, дипломатии в российско-украинских отношениях не было уже давно. Достаточно вспомнить, что два последних посла в Украине – бывший премьер Виктор Черномырдин и бывший министр Михаил Зурабов – до назначения в Киев в МИДе никогда не работали. Но они хотя бы были опытными чиновниками. Поэтому Черномырдин мог отвечать за взаимоотношения с элитами, а Зурабов – за решение финансовых вопросов. Но теперь и политики нет – просто тупая пропаганда и ложь, попытка выдать вооруженных диверсантов за "мирных протестующих", а мирных протестующих – за "фашистов".

Ведь это не какой-нибудь там журналист называет Губарева "всенародно" - ! – "избранным губернатором" Донецкой области. Это – Лавров. Это не военный какой-нибудь говорит, что "если мы будем атакованы, мы обязательно ответим". Это – Лавров. Это не какой-то там придворный аналитик говорит, что это США "инстинктивно убеждены, что не должны принимать в расчет позиции других стран". Это – Лавров.

Впрочем, для тех, для кого оккупация – это воссоединение, пропаганда – это дипломатия, фашизм – это интернационализм, а ложь телевизионных пропагандистов – это правда, и война будет миром. Все сошлось в нужном месте.