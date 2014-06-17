Российский режим, Путин и прыжок с балкона

Виталий Портников

Публицист, журналист

17 июня 2014, 13:35

Что удерживает  Путина и его соратников от нового 1937 года.

На фоне продолжающейся войны российских диверсантов и наемников против Украины, очередного передвижения военной техники к нашим границам и провала газовых переговоров самоубийство какого-то российского генерала может выглядеть мелочью. Но, тем не менее, это именно та мелочь, которая дает представление о сути режима, утвердившегося в России. И понять эту суть необходимо.

Погибший генерал, бывший заместитель главы антикоррупционного управления МВД Борис Колесников, выбросился – или был выброшен – с балкона здания Следственного комитета Российской Федерации во время незапланированного допроса. Кстати, допрашивать Колесникова стали по поводу его разбитой в камере головы – это тоже восприняли не как избиение, а как попытку самоубийства. Таких попыток в Следственном комитете насчитали аж две. И вот третья – успешная.

Арест руководителей антикоррупционного управления МВД многие наблюдатели в Москве связывают с тем, что генерал Колесников и его коллеги занимались расследованием коррупции в святая святых российского режима – ФСБ. Как известно, у этого ведомства с давних пор неприязненные отношения с полицейскими, руководители КГБ всегда боролись с министрами внутренних дел за влияние.

Лаврентий Берия, возглавив министерство госбезопасности после смерти Иосифа Сталина, немедленно присоединил к нему МВД. Юрий Андропов, став генеральным секретарем ЦК КПСС, организовал расправу над своим конкурентом, бывшим министром внутренних дел СССР Николаем Щелоковым – в само министерство был направлен украинский чекист Виталий Федорчук. В путинские годы ФСБ установило плотный контроль над МВД, таким образом, обеспечив себе полную безнаказанность.

Еще одним важным элементом формирования этой безнаказанности стало создание Следственного комитета во главе с сокурсником Путина Александром Бастрыкиным. Вначале комитет занял подчиненное положение в Генеральной прокуратуре, но после затяжного аппаратного сражения стал отдельным ведомством, обеспечивающим расследование в интересах российских спецслужб и личного окружения Владимира Путина. Поэтому нет ничего удивительного в том, что посмевший усомниться в кристальной честности российских чекистов генерал Колесников попал именно туда.

В российских СМИ из погибшего генерала, которого арестовали по подозрению в…провокации взятки у высокопоставленного чиновника, сейчас делают настоящего монстра, наркомана и самодура. Нечто подобное в свое время происходило с любимцем советских людей маршалом Михаилом Тухачевским, которого чекисты заподозрили в нелояльности к своей усиливающейся власти и вместе с другими высокопоставленными военачальниками привели на эшафот. Только что из окна не выбросили. Но в истории КГБ немало славных страниц, связанных именно с таким методом избавления от противников и неугодных свидетелей.

7 мая 1925 года в здании ВЧК на Лубянке "покончил жизнь самоубийством" знаменитый революционер и писатель, военный губернатор Петрограда при Керенском Борис Савинков. Савинков, которого пришедшие к власти в России бандиты откровенно ненавидели, и который с ними самоотверженно боролся, "воспользовался отсутствием оконной решетки в комнате, где он находился по возвращении с прогулки и выбросился из окна пятого этажа во двор". Это, как вы понимаете, по официальной версии. Генерал Колесников "неожиданно выбежав из туалета и сбив с ног сотрудника полиции, а затем и второго конвойного, который находился в коридоре, выскочил на балкон и прыгнул вниз с шестого этажа".

То, что за восемь десятилетий людей стали выбрасывать уже не с пятого этажа, а с шестого – это и есть весь сухой остаток развития российской государственности и зеркало ее цивилизационных успехов. Описав элегантный круг, страна вернулась в годы большевисткого беспредела, только сейчас чекисты правят уже без оглядки на партийный аппарат. Как ни парадоксально, в роли ЦК коммунистической партии выступает теперь "вашингтонский обком" – только угроза санкций и потеря возможности распоряжаться награбленным в России и сконцентрированным на Западе имуществом и деньгами может удержать Путина и его соратников от массовых расправ над согражданами и нового 1937 года.

Кроме как на Обаму, россиянам надеяться не на кого.

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