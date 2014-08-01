Донбасс, война и ненависть

Честно говоря, каждая новая колонка, связанная с Донбассом, дается мне все тяжелее. Не знаю, в чем тут дело, в том, что речь идет о моей малой Родине, которую все больше затягивает в кошмары войны, или в том, что жуткие вещи сейчас творятся в очень близких мне городах – Горловке, где я родился, где живут мои родственники и хорошие знакомые, и Донецке, где провел чудесные студенческие годы и оставил друзей и близких людей, - но с каждым разом, с каждой новостью, обстрелом, провокацией, штурмом, даже думать обо всем этом все больнее и больнее. Особенно после жутких фото последствий вчерашнего горловского обстрела, в котором погибли дети… Кто-то скажет, что мне легко – сижу в Киеве, здесь, слава Богу, не стреляют, умничаю только. Но, тем не менее, иногда легче делать выводы, глядя со стороны. Особенно если предмет рассмотрения тебе совсем не безразличен.

Так вот, кроме политики, имперских амбиций Путина, региональных и экономических особенностей и прочих, безусловно, важных факторов, есть еще один, который, как по мне – одна из основ всего того ужаса, который происходит на Донбассе. Фактор этот простой – ненависть. Захватившая часть востока Украины, умножающаяся с каждым выстрелом из "Града", сквозящая во всей российской пропаганде, зовущая Путина с его танками и самолетами и не приемлющая того, что есть какая-то точка зрения, кроме "моей" и "неправильной". И, кроме того, угрожающая вылезти за пределы территории боевых действий…

Именно ненависть, как главная общественная эмоция превратила вещи неактуальные, такие, из-за которых точно не воюют, в причины конфликтов. На Донбассе, если вспомнить, все началось с протестов с криками "Киев нас не слышит!" "Нет Майдану!" и им подобными. И понеслась. Ведь, на самом деле, легче кричать: "Мне запрещают говорить по-русски, а украинский я ненавижу!", чем попытаться этот самый русский язык по-настоящему выучить и начать писать без ошибок. Легче повторять рассказы про "кровожадных бендеровцев", чем попытаться просто узнать, кто они такие. Не полюбить их, а просто разобраться! Легче верить в сказки про доброго царя (хоть и жить стало хуже – а свой) и проклинать, все силы, выступающие против него, чем просто посмотреть в глаза правде о том, что этому царю никто, кроме узкого "семейного" круга, по большому счету, не был нужен.

Нет ничего сложного и во всех этих "Путин, спаси!", "Свободу Донбассу!", "Майдауны!"… Гораздо сложнее попытаться сделать так, чтобы в твоей жизни мало что зависело и от Киева, который "не слышит", и от Донецка с Луганском. Тот кошмар, который мы сейчас видим на Донбассе, повторюсь, начинался именно с таких криков, под которые происходили первые захваты ОГА. Понятно, что были провокации, но без иррационального, слепого неприятия происходящего в Украине никакой диверсант не прижился бы ни в одном из ныне захваченных и уже освобожденных городов…

Только на волне ненависти ко всему иному, отличающемуся, "не своему", очень "грамотно" разогнанной российской пропагандой, могли найтись люди (знаю точно, на Донбассе их меньшинство, но они были. И остаются), которые пошли бы за лидерами фейковых "республик" ДНР и ЛНР. Все эти болотовы, стрелки, моторолы, бесы, царевы сотоварищи напоминают не реальных людей, а злодеев из кино или книг. Такие себе типичные мерзавцы, каждый со своим набором плохих качеств. Нужно очень сильно ненавидеть страну, в которой живешь, чтобы выступить против нее вместе с такими субъектами. Нужно по-настоящему ненавидеть своего ближнего, жителя одного с тобой города, чтобы не замечать всех преступлений и убийств, которые совершают эти персонажи. Наконец, нужно ненавидеть здравый смысл, чтобы думать, что такие люди способны что-то построить, кроме тесного мирка какого-нибудь захваченного админздания со своими удобствами, пыточными и награбленным имуществом.

Да и сами эти "республики" построены на ненависти, помноженной на патологическую трусость. Я вообще иногда поражаюсь, почему Путин не попытался захватить часть Украины (если уж ему совсем никак без этого), используя нормальные методы. Какую-нибудь "российскую" доплату к пенсии или еще что-то похожее. Оказалось, ему настолько наплевать на людей, что "завоевывать" Донбасс он решил, исключительно погружая его в хаос. Да и война его людьми при этом очень специфическая ведется, подлая. С выстрелами по мирным гражданам из-за их спин, использованием "живых щитов", массовыми убийствами. Назовите мне хоть один по-настоящему честный бой, который провели "полководцы" террористов. Приведите хоть один факт того, чтоб они не прятались за беззащитными людьми или не убивали их, чтобы создать картинку для пропаганды фашистов с российского ТВ. Не назовете! Хуже ненависти может быть только, когда ненавидят патологические трусы.

Эта трусость захватчиков Донбасса и прочих адептов путинской версии "русского мира" проявляется практически во всем. Например, вместо того, чтобы найти журналиста, который пишет, по их мнению, неправильные вещи, и дать ему по морде, они предпочитают выкинуть в интернет "список на уничтожение". Вместо того, чтобы попытаться победить в честном бою, террористы прячутся в жилых кварталах. Так на всех уровнях, вплоть до бытового. Несколько месяцев назад я в ответ своему бывшему уже знакомому из Донецка, который забрасывал меня радостными криками по поводу захватов городов (он, в общем то, не террорист, так, "диванный боец"), сгоряча предложил приехать к нему и выяснить все в мужском разговоре, с рукоприкладством. Он категорически отказался, но продолжал поливать меня грязью, упорно используя вместо нормального слова "украинцы" оскорбительнве, как по мне, "укры" и "укропы"...

Да и, кстати, еще о личном. Именно глобальная ненависть, захватившая часть востока Украины, не дает мне возможности который месяц поехать на мою Родину. Можете не верить, но не еду я туда не потому, что боюсь бомб (боюсь, понятно, но не больше, чем любой нормальный человек), и не потому что совершенно не умею воевать. Меня там может постигнуть "кара ополченцев" просто за киевскую прописку в паспорте. Или за место работы. Причем честных разборок с "оппонентами", которых мне, признаюсь, наверное, хотелось бы, не получится. Навалятся кучей на безоружного. Сколько раз они уже так делали…

И еще насчет ненависти. Конечно, в меня не стреляли и не бомбили из "Градов", только в "расстрельные списки" врагов "русского мира" вносили, но это, честно, ничем серьезным я не считаю. Но десятки знакомых отвернулись только за мои статьи, люди, которых я считал приятелями, проклинали, другие называли предателем. Казалось бы, ничего такого… Но ненависть, заразившая Донбасс, она проявляется по-разному… Сегодня вылезла там, а завтра уж в другом месте, посерьезнее.

Более того, ненависть эта вполне может разрастись. Конечно, нельзя не понять ненавидящего украинскую армию человека, у которого погиб родственник. Даже если есть все доказательства того, что убийцы, на самом деле, боевики, а украинские силовики не стреляли. Даже если доказательства очень конкретны. Но можно понять и солдатскую мать из другого региона страны, сын которой погиб за освобождение земли, жители которой совсем недавно, несколько месяцев всего прошло, носили бутерброды и чай оккупантам. А вот вам и выход негативной эмоции на пределы отдельно взятого региона… В связи с этим, лично я вижу только один путь.

Украинцы, независимо от места жительства, особенно же население Донбасса, ради собственного самосохранения, чтобы война больше никогда не пришла на эту землю, должны попробовать разучиться ненавидеть. Нет, я не призываю любить боевиков, принесших на нашу землю столько горя. И к ним, грешен, испытываю очень нехорошие чувства. Я призываю к другому. Безумие войны закончится, дай Бог, большая часть нас всех, и солдат, и мирных жителей, останутся живы и здоровы, несмотря ни на что. Нам ведь потом, все равно, жить в одной стране. Неидеальной, с огромными проблемами, но практически гарантирующей мир (на Донбассе и не только, где украинский флаг, там не стреляют, и это не пафосные слова). Потому нужно научиться не искать различия и уважать человека, несмотря на то, как и что он думает, на каком языке говорит и так далее. Не вестись на пропаганду и верить только своим выводам и эмоциям. Не пытаться переложить вину на другого. Отказаться от ненависти и построить общество, в котором можно будет быть самим собой и не бояться, что тебя за это оскорбят, а то и выстрелят. И все ненастоящие проблемы сами собой решатся – разжигать войну станет просто не на чем.

Понимаю, что процесс этот сложный. Но начинать нужно – откажись все украинцы от ненависти и взаимных подозрений, и никакой Путин нам не страшен. Останемся в таком состоянии – и ему особо не придется трудиться, чтобы принести новую дестабилизацию. А где его люди, там кровь и смерть, думаю, этот факт уже поняли все, и не только на Донбассе...