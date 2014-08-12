Всем, кто за Путина и "независимость" Донбасса

Сегодня, когда мы говорим о трагедии Донбасса, нужно обязательно учитывать один момент. Понятно, что война в регионе, которая уже привела к настоящей катастрофе с разрушениями и гибелью мирных людей, началась при активном участии России, не могущей смириться с тем, что Украина выбрала свой путь развития, не такой тупиковый, как всякие Таможенные и прочие "братские" союзы. Но есть, к сожалению, другая сторона.



Трагедия ни в коем случае не зашла бы так далеко, если бы у оккупантов, пришедших на нашу землю, не было бы почвы, на которой они закрепились. Неправ тот, кто говорит, что жители Донбасса – преимущественно сепаратисты. Но, чего греха таить, есть и те, кто до сих пор называет украинцев "фашистами" и "укропами", обвиняет в свих бедах украинскую армию и жаждет увидеть войска Путина не в виде танков поставляемых боевикам, а уже после прямого вторжения. Так вот, к этим людям я хочу обратиться.



Сразу скажу, когда кто-то говорит, что вас нужно наказать за антиукраинскую позицию, я не согласен. Наказывать нужно тех, кто убивал украинских военных и мирных жителей, и дай Бог, чтобы все они были выявлены и получили по заслугам после завершения боевых действий. У меня вопрос скорее морального характера. Понимаете ли вы, что, в частности, результатом поддержки частью жителей Донбасса террористов, пришедших туда, и повторения ними тезисов российской пропаганды, стал нынешний ужас? А давайте вспомним, как все было.



Начиналось ведь этой весной все достаточно нелепо и даже смешно. Несколько сотен человек на центральных площадях, флаги России и какой-то там "Донецкой республики" (никто тогда не думал, насколько страшна данная организация), крики про Путина и даже портреты беглого Януковича на фоне знамен РФ. Ну и, конечно, старые лозунги, агрессивные, но казавшиеся (зря!) неопасными в силу своей абсурдности. Про "Киев нас не слышит" (как он должен услышать, до сих пор никто по-настоящему не ответил!), "фашистов", "Правый сектор", "нам запрещают говорить по-русски" (без единого доказательства) и так далее. Это, правда, казалось смешным. Были тревожные звонки, такие, как, например, гибель активиста от рук пророссийских бандитов в Донецке и захват админзданий, чего я не припомню в мирном и аполитичном городе, был и сам факт предательства (призывы к расколу страны другим словами не назовешь), но и все. Но захотелось пойти дальше.



А дальше все было совсем уж тревожно. Окончательные захваты административных зданий и попадание оружия в руки захватчиков. Акции в центрах Донецка, Луганска и других городов, главной целью которых было воспитание ненависти ко всему украинскому. Самоунижение сторонников "независимости ДНР и ЛНР" - ведь иначе не назовешь участие в совершенно незаконном референдуме, бюллетени которого имели примерно такую же ценность, как туалетная бумага. Снова ненависть ко всему украинскому. И мощная волна преступлений – грабежи, убийства, похищения людей. Что интересно, неприятие при этом у многих сторонников сепаратистов, снова вызывали "украинские фашисты", которые данные территории на тот момент вообще не контролировали.



Наконец, предательство рядом людей Украины, их государства, и поддержка боевиков вылились в тот ужас, который мы видим сейчас, и которого, наверное, не ожидал никто, кроме организаторов хаоса на Донбассе. Реки крови, сотни погибших, в том числе дети, разрушенные города, беженцы. Разумеется, можно закрыть глаза и дальше обвинять в этом Украину, армию, Нагвардию, черта лысого. А можно проанализировать причины. Просто ответив на несколько вопросов.



Так, вот, уважаемые соотечественники, выступившие на стороне Путина и его "засланцев", скажите, пожалуйста, когда на Донбассе никто не захватывал власть, а руководили те, кого вы, поддавшись сжигающей мозг российской пропаганде, окрестили хунтой, были ли в ваших городах бои с артиллерией и разрушениями? Другими словами, кто принес на вашу землю горе – украинская власть или террористы, в том числе заехавшие из России? И понимаете ли вы, что поддержкой ДНР и прочих банд вы фактически подставили под выстрелы не только себя, но и других жителей Донбасса? Которых в разы больше, чем вас, и которым ни ДНР, ни ЛНР, ни Путин с Россией вовсе не нужны.



Но что сделано – то сделано. Гораздо важнее то, что происходит сейчас. Так вот, мне интересно, понимают ли те, кто, несмотря на весь кошмар ситуации, продолжают обвинять во всех бедах украинскую армию, укреплять ненависть и ждать "доброго" Путина, каким он не может быть по определению, что они во многом способствуют тому, что война затянется. Более того, создают основания для того, чтобы эту войну можно было разжигать в будущем. Или есть кто-то на Донбассе, кому боевики принесли что-то хорошее? Интересно было бы пообщаться…



Наконец, ключевой вопрос. Все ли понимают, что поддержка террористов, захвативших города Донбасса, стреляющих в мирных жителей (скажете, и от снарядов армии люди гибнут. Наверняка, это война, но армия этого всего не начинала), просто выход на улицу с флагом оккупанта, это все предательство? А ведь среди сторонников ДНР и ЛНР, например, точно есть бюджетники. Которые получали деньги от украинского государства, каким бы плохим они ни было, и как мало ни платило бы…



Но дело даже не в этом. Куда важнее вопрос – все ли увидели на примере Донбасса, что предательство не приводит ни к чему хорошему, но несет много крови? Все ли понимают, что их благополучие никакому Путину не нужно, наоборот ему очень выгодны кровавые картинки? И главный вопрос – готовы ли мы принять независимую и единую Украину, как гарантию собственной безопасности (кто скажет, что проблемы начались с Майдана – врете, невинные дети в Киеве не гибли, мирными людьми никто не прикрывался, артобстрелов не было, никто не призывал отдать часть Украины другому государству), или же будете дальше выбирать иллюзии о "фашистах", "бандеровцах", "братской России", "независимом Донбассе" и "добром Путине"? От выбора зависит очень многое.



Конечно, кроме тех, кто фактически поддержал агрессора, у нашей страны есть море других дестабилизирующих факторов. Жадные политики, которым плевать на войну, лишь бы своего не упустить, псевдонационалисты, которые не на фронте сейчас, а делают громкие заявления на языковую тему, не принося никакой пользы ни государству, ни украинской нации, чиновники-коррупционеры и так далее. В этом свете особенно важно понять – поддерживая террористов и соседа-оккупанта, мы никогда не выгадаем себе ничего хорошего. Только боль и разрушения… А если это поймут все (в том числе, и "сепаратисты наоборот", призывающие бросить Донбасс, мол, зачем он нам нужен, и тем самым вредящие стране не меньше своих оппонентов), это будет шагом к стабильности и уверенности в будущем. И шансом построит что-то, улучшив свою жизнь. Несмотря на то, кто там из Киева руководит всеми нами.



А кто не поймет и будет дальше за Путина и псевдонезависимость Донбасса – извините, Бог вам судья...