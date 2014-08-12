Украина против "русской весны": война с дремучестью

В том, что Игорь Костенко, один из героев "Небесной сотни", признан автором года Википедии, есть своя трагическая закономерность. На Майдане были очень разные люди – и студенты из столичных университетов, и рабочие из маленьких галицийских городков, и фермеры из центральной Украины – словом, все и отовсюду, потому что протестное движение отражало то, как выглядит в целом наша страна. И все же каждый, кто в дни противостояния с режимом Виктора Януковича был на центральной площади Киева – как и на десятках других площадей во многих городах Украины – не мог не заметить поразительной современности Майдана.

Современности, которая, прежде всего, выражалась в огромном количестве молодых людей, "поколения Интернета", тех, кто шагнул в настоящую жизнь прямо со страниц социальных сетей и "Википедии" - и обнаружил, что эта жизнь куда ярче и насыщеннее компьютерного экрана. А еще понял, что жизнь можно изменить именно тут, на площади. Майдан победил еще и потому, что современность противостояла архаике – дремучим, необразованным, жадным до денег адептам авторитарного режима, во главе которого стоял самый профессиональный из профессоров. Конечно, когда неучам подчиняются силовые структуры и пропаганда, они могут принести много горя окружающим, убить, покалечить, оболгать – но вот только победить они не могут никогда.

Именно поэтому протестное движение на Майдане не выдерживает никакого сравнения с пластиковой "русской весной", придуманной оккупантами для отторжения украинских земель. Давайте внимательно посмотрим на тех, кого российская пропаганда пыталась представить в качестве героев "сопротивления хунте". Казак Бабай, нечесаный, жуткий, с маленькими бегающими глазками, произносящий штампованные лозунги ксенофобского и антисемитского характера и драпанувший из Краматорска в оккупированный Крым как только запахло жареным. Великий полководец всех времен и народов Стрелков-Гиркин, командующий оравой мародеров и постоянно взывающий к солнцу соседней нации с требованиями об оккупации Украины. Некий Моторола, то ли беглый каторжник, то ли народный мэр Донецка. Некий Губарев, то ли массовик-затейник, то ли народный губернатор. О народном мэре Славянска Пономареве, теперь прочно забытом, я уже и не говорю – он был плоть от плоти того люмпенизированного сброда, который российская пропаганда пыталась представить в качестве народного движения.

И в советниках у всей этой компании – профессиональные неудачники. Может быть, кто-то до провозглашения ДНР что-то слышал о ее "первом премьере" Бородае – а он-то, оказывается, политтехнолог. Или вот еще один советник, журналист Манекин. Этого фрукта я знаю лично – он годами представляет в Москве некие донецкие СМИ и даже имеет аккредитацию при российском МИДе. Но, может быть, кто-то помимо его куратора в российском ведомстве, знаком с его публикациями?

Но главное – этот симбиоз проходимцев и неудачников чудовищно несовременен. Люди, которым поручили уничтожить нашу страну, так и застыли в прошлом веке – и с точки зрения взглядов, и с точки зрения технологий. И в этом смысле они точно отражают уровень современного российского руководства – достаточно посмотреть, что пресс-службы солнц нации публикуют от имени вождей в социальных сетях, чтобы определить состояние умов российской политической элиты одним-единственным точным словом, словом-Бабаем: дремучесть.

Да, украинско-российское цивилизационное противостояние оказалось противостоянием между современностью и дремучестью. Игорь Костенко старался развиваться сам и развивать мир вокруг себя. Казак Бабай давно остановился в личностном развитии и пытался сделать все возможное, чтобы не давать развиваться другим. И это – действительно глобальное противоречие.

За границами Украины на востоке открывается самая настоящая черная дыра, портал в прошлое, который затянул в себя миллионы россиян, всосал чавкающими жадными губами Крым и пытается достать всех, кого можно принудить к путешествию в пустоту с помощью танков и "Градов". Поэтому мы не просто освобождаем нашу землю, мы возвращаем ей право на будущее. Право на появление на нашей земле новых авторов Википедии, ученых, романтиков, мечтателей, героев, а не всклокоченных бабаев с убежавшими в прошлое глазками.