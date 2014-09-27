"Динамо" – "Спартак": двадцать лет грустя

Господи, неужели уже двадцать лет прошло! Ведь это было только вчера: раннеосенний Киев, улицы в тучной зелени с едва наметившейся желтизной, Крещатик, стекающийся к воронке тогда еще Республиканского стадиона. Впервые после распада СССР в столицу Украины приехал московский "Спартак". Кто воочию или с помощью телевизионных приемников наблюдал за ходом борьбы в этой игре, не забудет ее никогда, а тому, кто в силу возраста игру не видел, рекомендую отыскать ее в Сети, благо, сейчас это не проблема. Конечно, столь обильных эмоций, как мы, непосредственные свидетели того матча, вы не испытаете, но проникнуться атмосферой футбола первой половины 1990-х, думаю, сможете.

Безнадежный первый тайм, когда киевляне с пугающей регулярностью свои моменты не реализовывали, а "Спартак" поступал с точностью до наоборот. Расстроенный Дмитрий Михайленко, не забивший пенальти, Виктор Леоненко, в отчаянии раскачивающийся на перекладине спартаковских ворот после нереализованного момента, и ликующие москвичи, в составе которых, кстати, было немало украинцев по происхождению – киевляне Владислав Тернавский, Олег Надуда, одессит Илья Цымбаларь. 0:2 после первого тайма против соперника, принципиальнее которого тогда для "Динамо" не было ("Шахтер" к серьезным оппонентам "Динамо" на заре независимости не отнесешь), – приговор ли? Йожеф Сабо, стоявший тогда у руля киевлян, много позднее вспоминал, что в перерыве он, человек крайне эмоциональный не заводил футболистов, а – наоборот – постарался их успокоить. И такой нестандартный психологический экзерсис всегда экспрессивного коуча дал свои плоды. Со старта второго тайма "Динамо" понеслось вперед, и три гола (два – на счету Виктора Леоненко, один – победный – авторства Сергея Реброва) стали наградой за мужество, проявленное в тот вечер. Показательно, что Виктор Леоненко, отвечая в одном из интервью на вопрос о СВОЕМ самом памятном голе в карьере, назвал таковым победный гол РЕБРОВА в ворота "Спартака".

Конечно, и до, и после той виктории у болельщиков "Динамо" были поводы для бурной радости – яркие победы над мировыми грандами (как забыть сокрушенную в 1975 году "Баварию" или поверженные во второй половине 1990-х "Реал" и "Барселону"). Да и иные победы над "Спартаком" были весьма знаковыми, несшими к тому же на себе печать определенности в соревновательной борьбе. Скажем, 2:0 в последний день октября 1980 года фактически предопределили чемпионство команды Лобановского в олимпийском сезоне, двойной удар Игоря Беланова в чемпионате-85 четко обозначил фаворита того, раннеперестроечного сезона, а дуплет разгромов извечного конкурента со счетом 4:1 в 2008 году проторил путь в Лигу чемпионов. Все это значимо и памятно, но футбольных эмоций, подобных тем, пережитым в сентябре 1994-го, лично я ни до, ни после не испытывал. Думаю, что в этом не одинок. И пусть дальнейшая турнирная борьба в Лиге чемпионов-1994/95 не принесла "Динамо" очковых дивидендов, пожалуй, именно в матче со "Спартаком" болельщики киевского клуба увидели зачатки того "Динамо", которое спустя полдесятка лет покорило футбольную Европу.

Отвечая на вопросы газетчиков после того матча, Леоненко сказал: политики, мол, в матче было больше, чем футбола. Позволю себе не согласиться с Виктором: тот матч был ценен тем, что в нем превалировал именно футбол во всей его красе. Грандиозный камбэк любимой команды – что может быть привлекательнее для болельщика!

Время не стоит на месте. Увы, едва ли не половины из фан-компании, с которой мы ходили на тот матч, уже нет в живых, в прошлом году ушел из жизни участник той феерической игры спартаковец Илья Цымбаларь. В 1994-м именно его удар во втором тайме при счете 2:1 в пользу красно-белых мог расставить все точки над "i". Но Александр Шовковский (да, и тогда, и сейчас в воротах "Динамо" – "вечно первый", как кличут его киевские ультрас) не дрогнул. Кто тогда мог предположить, что проблемы в отношениях между Украиной и Россией перерастут в настоящую войну! Кто мог спрогнозировать, что из-за военных действий УЕФА фактически наложит мораторий на матчи между российскими и украинскими командами в еврокубках! Пока невозможность представителям двух крупнейших постсоветских стран играть между собой в официальных матчах распространяется на этот сезон, но вряд ли у кого-то есть сомнения, что последует продолжение. Более того, киевское "Динамо" вынуждено было отклонить предложение "Спартака" поучаствовать в матче открытия спартаковской арены в августе нынешнего года: негоже играть в футбол с агрессорами. Болельщикам же остается лишь грустить даже не по самим острым баталиям в рамках советского "классико", а по своим ощущениям. Как говорят люди в возрасте: раньше и пиво было вкуснее, и девушки привлекательнее, и космические корабли бороздили просторы… Конечно, объективно говоря, сейчас со всем вышеперечисленным дела обстоят лучше, чем тогда, но ощущение душевного подъема, пронизавшее нас в тот триумфальный вечер, куда-то ушло.

Кто-то из политиков, по-моему, на праздновании 5-летия независимости Украины сказал: "Самым главным достижением нашей страны стала победа киевского "Динамо" над московским "Спартаком". Утверждение, возможно, уничижительное для страны (или, если хотите, для государства), но возвышающее футбол как социальное явление. Сейчас, конечно, мы назовем намного больше вершин, покоренных нашим народом (лучшими его представителями) за 23 года постимперского существования. И локальный футбольный успех начала 1990-х в них попросту потеряется. Однако безудержный восторг, охвативший Златоверхий осенью-94 (на следующий день после матча эмоциями от футбола делились между собой даже старушки в общественном транспорте), будет бережно храним в нашей памяти всегда.