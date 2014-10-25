Стадионы для политики. Борцы за "русский мир" и скачущие не-москали

"Они используют трибуны стадионов для выражения своей политической позиции!", - воскликнул лектор, пробудив тем самым значительную часть аудитории. А дело было под занавес 1980-х. Нас, в ту пору старшеклассников, обязали посещать лекторий под красноречивым названием "Два мира – две идеологии". Большинство подобных мероприятий были откровенно скучны, но после того, как услышали о трибунах стадионов, мы внимательно воззрились на лектора. Честно говоря, он не производил впечатление человека, знакомого с состоянием дел на фан-секторах "Сан-Сиро" или "Ноу Камп". Но этой фразой смог нас заинтересовать. Правда, каких-то конкретных примеров не привел, сделав общий вывод, что стадион, мол, не место для выражения своих политических взглядов.

Лектор лукавил. На закате СССР, когда по большой стране прокатилась волна относительно демократических партконференций, компартийных и комсомольских съездов, в прямых телетрансляциях хорошо было слышно, как во время финальных оваций "группа скандирования" (если верить фильму "ЧП районного масштаба", то эти ребята звались именно так) заряжала: "Ленин, партия, комсомол!" Как ни странно, этот лозунг перешел на трибуны стадионов. Болельщики российских клубов славили эту триаду, а некоторые ее усовершенствовали, провозглашая: "Сталин, Ленин, комсомол!" Отчетливо помню такой скандеж в исполнении фанатов питерского "Зенита" на матче в Киеве в 1989 году. Предтечей этих триад была, на первый взгляд, аполитичная, но при ближайшем рассмотрении идеологически выверенная: "Мир, дружба, фестиваль!" Она была в ходу на советских трибунах после московского фестиваля молодежи и студентов в 1985 году. Эту кричалку не гнушались использовать и киевляне.

Считать ли политическим традиционный заряд на матчах сборной СССР – "Са-а-а-вет-ский Са-а-юз!" – четыре хлопка – два хлопка? Тогда он к таковым не относился. Он предполагал обыкновенную поддержку сборных команд большой страны. Кто же знал, что спустя какой-то пяток-другой лет этот слоган возьмут на вооружение ортодоксальные коммунисты и прочие любители серпомолотной античности! "А дальше закружило, понесло", - как пел не скрывающий ныне своих имперских взглядов Олег Газманов. В 1990-е годы на трибуны постсоветских стадионов пришла политика. Окончательно и бесповоротно. На матчах киевского "Динамо" трибуны пестрели фабричными баннерами во славу Социал-демократической партии Украины (до и после ее ребрендинга, когда добавилось слово "объединенная"), во время одного из домашних поединков донецкого "Шахтера" диктор по стадиону объявила, что в Верховной Раде значительным количеством голосов премьер-министром избран Виктор Янукович, и донецкие трибуны разразились такой овацией, что можно было подумать, будто в параллельной игре принципиальный соперник оранжево-черных пропустил гол.

Политическую активность проявляли и российские болельщики. Они брали с собой на каждый выезд в пределах бывшей большой страны флаги имперской России, всячески провоцируя местное население. В 1998 году в Киеве на матче отбора к Euro-2000 немалое число российских фанатов демонстративно село во время исполнения гимна Украины. Помню, почитателей киевского "Динамо", посетивших выездной товарняк с московскими одноклубниками, поразил незамысловатый российский заряд: "Только Путин, только Медведев!" (как ответ на гостевое и вполне футбольное: "Только Киев, только победа!"). Уже в начале нынешнего десятилетия российские фаны отметились здравицами в адрес погибшего не на войне российского военного Юрия Буданова ("Йу-у-у-ри-и-и-й Буда-а-а-нов! Ге-ро-о-о-й Рос-си-и-и!"). Сей уроженец Харцызска Донецкой области, но гражданин России "прославился" возбужденным против него уголовным делом за изнасилование и убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Был приговорён к 10-ти годам лишения свободы. Следствие и суд над Будановым вызвали большой общественный резонанс. Вышел на свободу условно-досрочно в январе 2009 года, а 10 июня 2011 года Буданов был застрелен в Москве уроженцем Чечни Юсуп-Хаджи Темерхановым.

Кто в наше время не слышал с трибун или в метро до и после футбола матерную фанатскую песенку о Путине, здравиц во славу Украины, нации и пожеланий незавидной участи врагам! Почитатели российских клубов тоже не остаются в стороне. Если сразу после свержения режима Януковича на трибунах разных российских городов время от времени появлялись самопальные баннеры "Слава Украине", то на недавнем поединке сборной России против молдаван в отборе к Euro-2016 бросилась в глаза галерея портретов борцов за "русский мир" во главе с Гиркиным-Стрелковым (напомнила брежневский партийный ареопаг в 1970-1980-е годы) и прекрасно сшитым художественным баннером, утверждающим, что эти деятели – "Гордость нации". Российский публицист Виктор Шендерович в своем блоге сыронизировал над очень уж красивым оформлением этого баннера: мол, вряд ли фанаты оплатили эту "иконопись" (да простится мне такая ирония) из своего кармана, налицо государственная рука. Чиновники в России уже давно поняли, что фанатские организации лучше всего взять под контроль, и за финансирование выездов (очень актуальный вопрос для среднестатистического фана) сделать их политическим рупором. Так, например, ЛДПР Владимира Жириновского приписывают тесные контакты с фанатами московского "Динамо". Флаги "Новороссии" нынче сопровождают болельщиков российских клубов во время евровыездов. При этом почему-то в России очень остро реагируют на довольно безобидное "Кто не скачет – тот москаль!", видя в этом националистические происки.

Да будет известно "дорогим россиянам", что сей слоган – просто калька с мирового фанатского фольклора. Аналог существует почти в каждой стране. Скажем, в Италии – "Кто не скачет – тот француз".

Впрочем, есть в России и фанатское инакомыслие. Вероятно, немало украинцев видели в Интернете запись трибунного исполнения песенки во славу Киевской Руси и против так называемой "Новороссии" поклонниками малоизвестного клуба "Динамо" из Вятки (ранее этот город назывался Киров).

Да и заряды про местных князьков ("Губернатор – жлоб!"), не выделяющих деньги на новые стадионы и развитие спортивной инфраструктуры, тоже можно считать вполне оппозиционными.

Скандирование сербскими болельщиками здравиц в адрес Путина, исполнение сербами "Катюши" на прошлогоднем баскетбольном матче в рамках Евролиги между белградским "Партизаном" и киевским "Будівельником", ДНР флаги на сербских спортаренах немало огорчили украинских фанатов. Не раз видел на трибунах киевских стадионов молодых людей в футболках с надписью: "Косово – это Сербия". Да что говорить, на моей пятиэтажке до сих пор красуется надпись, сделанная кем-то из футбольных фанатов еще во времена сербско-натовского противостояния, – "Сербия". Сейчас же украинских ультрас, доселе лояльно относившихся к сербским коллегам, обуревают странные чувства. Большая часть фанов откровенно называет сербов предателями, меньшая часть считает, что сербская "пророссийскость" ситуативна и пройдет по мере поступления объективной информации (только вот где будет бить источник живительной информационной влаги?). Как бы то ни было, фанам "Црвены Звезды", некогда вывесившим на матче против "Зенита" баннер "Сегодня побеждает православие!", стоит внимательнее изучить историю православия и уважительнее относиться к колыбели славянства.

Не стоит тешить себя иллюзиями: политика с трибун в ближайшем будущем не уйдет. Столь массовое мероприятие как футбольный матч – просто идеальный объект для политической пропаганды. Важно только, чтобы фаны выражали действительно свою позицию (при этом избегая ксенофобии), а не продавали свои убеждения за деньги. Ну и, конечно, хороший футбол способен не только примирить политических оппонентов, но и отвлечь трибуны от политики. Впрочем, в наибольшей степени уходу политики с трибун (или хотя бы минимизации политизированности фанов) может поспособствовать мир в Украине.

видео: youtube.com