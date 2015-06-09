Страх перед возмездием, или Захарченко и Плотницкий навсегда

Если бы я был профессиональным юристом, я бы не смог дочитать до конца документ, направленный представителями "народных республик" — в предложениях по конституционным изменениям они именуются "особыми районами" — до конца. Но, к счастью, я не юрист. Поэтому меня не остановила даже блестящая конституционная идея о том, что эти самые особые районы, которые могут создавать ассоциации, должны быть наделены правом заключать договора с иностранными государствами.

Я не прекратил чтения даже после того, как узнал, что административно-территориальными единицами Украины — помимо Крыма, Киева, Севастополя и областей — являются также отдельные районы. То есть в состав Украины одновременно входят Донецкая, Луганская область и отдельные районы Донецкой и Луганской областей — каково! Меня не удивило даже, что люди, еще вчера заявлявшие о своей независимости и желании последовать примеру Крыма, считают его — вместе с Севастополем, этим "городом русской славы" — неотъемлемой частью Украины. Важно было понять, для чего все это. И я был вознагражден.

Для Захарченко с Плотницким. Одна из статей конституционных изменений, предложенных вожаками "народных республик", требует признания полномочий неких "высших должностных лиц, возглавляющих исполнительную власть, действующую на территории отдельных районов". Прекращение их полномочий будет определяться только "актами отдельных районов", украинская власть на него никак не сможет повлиять. Как "отдельные районы" могут принимать какие-то общие акты — ведь это же районы, а не государство — тоже не поясняется. Главное — что прекращение порядка полномочий указанных "высших должностных лиц" относится к ведению отдельных районов. И точка. Кстати, если у кого-то возникнет вопрос относительно того, можно ли будет когда-нибудь переизбрать двух этих проходимцев — ну или не этих, а других, которых захочет Москва — отвечаю: нельзя. Потому что одна из статей их конституционных изменений требует полной независимости избирательных комиссий. Никто и никогда не сможет проконтролировать выборы в этих самых "отдельных районах", если вы еще не поняли.

Вообще это все, конечно, попахивает чистым безумием. Во всем тексте конституционных изменений, предложенных "народными республиками", нет ни слова ни о какой высшей исполнительной власти и ее руководителях — а только об органах местной власти отдельных районах или их ассоциаций, которые только предстоит создать. Ясно, что эти ассоциации — тоже попытка сохранить ДНР и ЛНР под другими названиями, но в любом случае признается, что их сейчас нет. А в самом конце оказывается, что есть!

Потому что самая главная задача Захарченко и Плотницкого — это сохранение власти и возможности обворовывать "осчастливленное" население Донбасса. Это желание столь велико, что они даже не замечают, как одни их предложения противоречат другим. В самом деле: зачем проводить выборы, формировать органы власти — и одновременно признавать полномочия людей, захвативших эту власть без всяких выборов? В чем смысл происходящего?

Но Захарченко и Плотницкий знают в чем смысл. В деньгах и в страхе перед возмездием. Именно поэтому они и хотят, чтобы их бандитские диктатуры были ни много, ни мало — узаконены в Конституции Украины. И чтобы они были — навсегда.

Как Путин.