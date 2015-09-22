Визит Судного дня. Зачем премьер Израиля летал к Путину

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посетил российскую столицу с кратким визитом посреди иудейской праздничной недели, между Новым годом и Судным днем — что не преминул заметить даже президент Владимир Путин. Для такого чрезвычайного визита были все основания. Очевидно, что развертывание российских вооруженных сил в Сирии — а если бы оно не происходило, причем происходило серьезно и целенаправленно, то израильского премьера не было бы в Москве — стало серьезной угрозой для национальной безопасности Израиля.

Накануне визита газета El Mundo писала о "ночном кошмаре" Нетаньяху: БПЛА замечают в Сирии колонну, которая везет "Хезболлe" иранские ракеты. Израильская авиация наносит удар, но по ошибке уничтожает несколько российских военных. Путин впадает в ярость, начинается дипломатический кризис. Или даже более мрачный сценарий, в основе которого — военное столкновение между израильскими и российскими военными.

Но это на самом деле — еще не ночной кошмар. Потому что о предотвращении подобных столкновений договориться можно. Не случайно Нетаньяху приехал в Москву вместе с главами генштаба и военной разведки и заявил о создании механизма координации между ЦАХАЛ и российскими вооруженными силами. Но главный ночной кошмар то, что остается за пределами этих договоренностей.

Когда Путин начинал вторжение на Донбасс, эта операция задумывалась им как продолжение "гибридной войны". Российских военных нет, "ополченцы" есть, у "ополченцев" появляется современное оружие, вплоть до комплексов "Бук", из которых можно будет сбивать украинские военные самолеты, чтобы не допустить возможность уничтожения группировок противника. Кто мог подумать, что из одного из "Буков" будет сбит малайзийский лайнер? Даже Путину подобное развитие событий не могло прийти в голову. Просто новейшее вооружение оказалось в руках "обезьян с гранатами", вернее — с "Буками". Результат известен. И причина тоже известна. Она в отсутствии того, что в цивилизованном мире понимают под понятием "государство". Вот Израиль — государство. А Россия — не государство. Путин может принять любое решение, но оно будет "скорректировано" расхлябанностью, дезорганизованностью, глупостью и коррумпированностью чиновничьего и военного аппарата.

Именно поэтому не нужно сомневаться: если современное российское вооружение начнет поступать в войска Башара Асада, рано или поздно — скорее, конечно, рано — оно окажется в руках "Хезболлы" и других радикальных группировок. Что-то купят, что-то украдут, что-то захочет поставить по-тихому сам Путин, чтобы утвердиться в статусе повелителя Ближнего Востока. И рано или поздно ружье, которое Путин решил повесить на ближневосточной стене, выстрелит. Не может не выстрелить. Выстрелит по Израилю.

Поэтому израильские политики или эксперты, которые утверждают, что безопасность еврейского государства связана с необходимостью добиться координации действий Путина в сохранении режима Асада как "наиболее вменяемого", лгут и самим себе, и своим согражданам, и остальному миру. Потому что вполне возможно, что противники Асада менее вменяемы, но только у них нет того современного оружия, которое Путин решил свезти в Сирию. Просто нет. А у Асада если еще нет, то сейчас будет. И у "Хезболлы" будет. И у любых других радикалов будет — на Ближнем Востоке все очень хорошо покупается и продается.

Поэтому гарантия безопасности Израиля, как и других стран региона — не в договоренности с Путиным, а в изгнании российских вооруженных сил из Сирии, с Асадом или без него. И в моратории на поставки современного оружия сторонам конфликта, который Путин явно не соблюдает.

В противном случае мы окажемся если не на грани большой войны, то на грани большой трагедии. Куда более серьезной, чем гибель малайзийского "Боинга".

Виталий Портников

Фото: kremlin.ru