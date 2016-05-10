Конкуренция кредитуемых, или почему "коктейли Молотова" не помогут протестующим у Рады

Май в Греции — месяц постоянных забастовок. То закрывается метро, то перестают ходить паромы, то оказываются от работы журналисты. Парламент страны окружен плотным кольцом демонстрантов, выкрикивающих антиправительственные лозунги и бросающих "коктейли Молотова" в многострадальное здание. В самом парламенте — дебаты о болезненных реформах, которые должны быть одобрены для получения новых траншей европейской помощи. После долгих дискуссий парламентарии голосуют за все, чего требуют кредиторы и против чего выступают граждане. Здесь и реформирование пенсионной системы, и повышение налогов и многие другие непопулярные меры. Есть отчего негодовать!

Но делать нечего. Реформы нужны — и никакие "коктейли Молотова" не помогут протестующим. Может быть, нужно переизбрать парламент — ведь это любимый рецепт всех популистов, и греческих, и украинских? Впрочем, то, что происходит в Греции после выборов, должно было бы стать отрезвляющим душем для украинских избирателей — если бы они только умели учиться на чужих ошибках.

В январе 2015 года на досрочных выборах в парламент греческие избиратели отправили в нокаут традиционные партии, которые правили страной в течение последних четырех десятилетий и во многом были виновны в экономическом крахе страны. К власти пришли леваки из партии СИРИЗА во главе с энергичным Алексисом Ципрасом. Ципрас обещал грекам отказаться от помощи Евросоюза, если только эта помощь потребует продолжения режима жесткой экономии. Но вот только став премьером, он вдруг понял, что без европейских денег не проживет и дня — и повел себя также, как и его предшественники. Решение Ципраса возмутило не только многих его чересчур доверчивых поклонников, но и многих слишком догматичных соратников. В результате премьер лишился большинства в парламенте и вынужден был проводить новые досрочные выборы, которые опять привели к власти его же партию — только уже без радикалов. Именно эта партия и продолжает политику жесткой экономии. Проблема уже не в этой политике, а в ее крайнем дилетантизме — что и дало лидеру консерваторов Кириакосу Мицотакису обвинить Ципраса в том, что он превращает Грецию в несостоявшееся государство. И это обвинение — еще одно подтверждение того, что греческие партии могут конкурировать между собой только за то, кто лучше исполнит условия ЕС.

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И украинские — тоже. Не имеет никакого значения, кто будет в кабинете премьер-министра Украины, какая партия будет во главе правительства. И Яценюк, и Гройсман, и Тимошенко, и Саакашвили — чтобы они ни говорили избирателям — будут конкурировать только в том, насколько профессионально исполнят требования МВФ. Или — лишатся власти за пару месяцев. Такова реальность страны, живущей на кредиты. Сможем за эти кредиты построить эффективную экономику — тогда критерий выбора изменится. Но до этого — десятилетия тяжкого труда, жесткой экономии и реформ, сравнимых с греческими по социальным последствиям.

А досрочные выборы можно проводить, как греки — каждые полгода. И "коктейли Молотова" можно в парламент бросать. Денег от этого все равно больше не станет.