Конкуренция кредитуемых, или почему "коктейли Молотова" не помогут протестующим у Рады

Виталий Портников

Публицист, журналист

10 мая 2016, 16:43

То, что происходит в Греции после выборов, должно стать отрезвляющим душем для украинцев.

Май в Греции — месяц постоянных забастовок. То закрывается метро, то перестают ходить паромы, то оказываются от работы журналисты. Парламент страны окружен плотным кольцом демонстрантов, выкрикивающих антиправительственные лозунги и бросающих "коктейли Молотова" в многострадальное здание. В самом парламенте — дебаты о болезненных реформах, которые должны быть одобрены для получения новых траншей европейской помощи. После долгих дискуссий парламентарии голосуют за все, чего требуют кредиторы и против чего выступают граждане. Здесь и реформирование пенсионной системы, и повышение налогов и многие другие непопулярные меры. Есть отчего негодовать!

Но делать нечего. Реформы нужны — и никакие "коктейли Молотова" не помогут протестующим. Может быть, нужно переизбрать парламент — ведь это любимый рецепт всех популистов, и греческих, и украинских? Впрочем, то, что происходит в Греции после выборов, должно было бы стать отрезвляющим душем для украинских избирателей — если бы они только умели учиться на чужих ошибках.

Коктейль Молотова

В январе 2015 года на досрочных выборах в парламент греческие избиратели отправили в нокаут традиционные партии, которые правили страной в течение последних четырех десятилетий и во многом были виновны в экономическом крахе страны. К власти пришли леваки из партии СИРИЗА во главе с энергичным Алексисом Ципрасом. Ципрас обещал грекам отказаться от помощи Евросоюза, если только эта помощь потребует продолжения режима жесткой экономии. Но вот только став премьером, он вдруг понял, что без европейских денег не проживет и дня — и повел себя также, как и его предшественники. Решение Ципраса возмутило не только многих его чересчур доверчивых поклонников, но и многих слишком догматичных соратников. В результате премьер лишился большинства в парламенте и вынужден был проводить новые досрочные выборы, которые опять привели к власти его же партию — только уже без радикалов. Именно эта партия и продолжает политику жесткой экономии. Проблема уже не в этой политике, а в ее крайнем дилетантизме — что и дало лидеру консерваторов Кириакосу Мицотакису обвинить Ципраса в том, что он превращает Грецию в несостоявшееся государство. И это обвинение — еще одно подтверждение того, что греческие партии могут конкурировать между собой только за то, кто лучше исполнит условия ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будет ли Греция искать счастья в объятьях Путина?

И украинские — тоже. Не имеет никакого значения, кто будет в кабинете премьер-министра Украины, какая партия будет во главе правительства. И Яценюк, и Гройсман, и Тимошенко, и Саакашвили — чтобы они ни говорили избирателям — будут конкурировать только в том, насколько профессионально исполнят требования МВФ. Или — лишатся власти за пару месяцев. Такова реальность страны, живущей на кредиты. Сможем за эти кредиты построить эффективную экономику — тогда критерий выбора изменится. Но до этого — десятилетия тяжкого труда, жесткой экономии и реформ, сравнимых с греческими по социальным последствиям.

А досрочные выборы можно проводить, как греки — каждые полгода. И "коктейли Молотова" можно в парламент бросать. Денег от этого все равно больше не станет.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Греция Ципрас МВФ кризис авторская колонка забастовка коктейль Молотова СИРИЗА Виталия Портников
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять