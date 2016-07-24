Горит конфликт "Зарею" гневной, или Почему неймется раздувателям футбольных скандалов?

О, эти пиар-акции! Грешным делом, подумал было, что с уходом из "Шахтера" и из Украины в целом признанного мастера пред- и послематчевых словесных экзерсисов Мирчи Луческу их число сойдет на нет — ошибся. Куда там! Луганская (скорее, ментально, нежели территориально) "Заря" устами своего генерального директора Сергея Рафаилова накануне старта чемпионата Украины заварила конфликтную кашу. Обратившись к власть предержащим и всему прогрессивному человечеству, неозапорожцы посетовали на нехорошее "Динамо", которое-де не разрешает играть луганскому клубу в еврокубках на государственном НСК "Олимпийский" в столице.

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов (назвавший в свое время в одном из интервью ЛНРровских сепаратистов "нормальными людьми со своими взглядами на жизнь") метал громы и молнии в адрес киевского "Динамо". А ведь поначалу черно-белые планировали играть евроматчи в Запорожье, где, собственно, и базируются. Камнем преткновения стало отсутствие турникетов на "Славутич Арене". По словам Сергея Рафаилова, луганский клуб совместно с городскими властями и руководством стадиона пытался решить эту проблему, нашли компанию — производителя турникетов, но загвоздка в том, что к первой игре в Лиге Европы она никак не успевала поставить свою продукцию. Возникает резонный вопрос: а о требованиях к стадионам "Заря" узнала только сейчас, или участие в еврокубках стало для нее приятной неожиданной новостью? Почему нельзя было озаботиться этим вопросом раньше? Ну, да ладно.

Не получилось с Запорожьем, попробуем с Киевом. Не самый плохой вариант, ведь в столице хорошо поддерживали "Зарю" в еврокубках в предыдущие годы. Но вот беда: "Динамо" не захотело осенью делить НСК "Олимпийский" с луганчанами. Если бы "Заря" и "Динамо" проводили домашние еврокубковые матчи асинхронно, тогда возможны были бы варианты, а так… В среду (пусть иногда во вторник, но сути это не меняет) — "Динамо", в четверг — "Заря". Что же будет с газоном? Агрономы утверждают, что оптимальным для поля НСК "Олимпийский" является один матч в десять дней. А промозглой осенью столь интенсивной эксплуатации оно просто не выдержит.

Честно говоря, не понимаю, что мешало договориться двум славным нашим клубам (да, чемпиона СССР-72 тоже, смею полагать, можно отнести к когорте славных) об аренде "Зарей" на матчи Лиги Европы уютнейшего стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Но, как бы то ни было, сейчас, судя по всему, положительно для луганчан решился вопрос с Одессой. И, похоже, именно на прекрасном одесском стадионе "Заря" проведет домашнюю часть своей еврокампании-2016/17. Искренне желаю черно-белым достичь высот в еврокубке! Ласковое одесское солнце и горячая южная торсида им в помощь!

Однако вернемся к конфликтной эпопее. Позволю себе еще раз процитировать господина Рафаилова: "У нас единственный футбол в Европе, где ради того, чтобы сборная проиграла как можно с меньшим счётом, все клубы и всю Премьер-лигу ставят в "позу зю"". Это — реакция одного из руководителей "Зари" на предложение о переносе кубковых матчей в начале нынешнего года. Ну, желание дистанцироваться от общеукраинских футбольных интересов человека, считающего сепаратистов "нормальными людьми", в общем-то, объяснимо. Вот только не стоит забывать господину Рафаилову, что стадионное пилигримство "Зари" как-то все-таки связано с этими вот "нормальными людьми со своими взглядами на жизнь". А черный пиар — штука заразительная и порой результативная. Даже народный депутат, лидер студенческой "Революции на граните"-90 Олесь Доний под впечатлением от эскапад луганчан высказался негативно в адрес киевского "Динамо": "Футбольный клуб "Динамо" (Киев) против единства страны? Что делать, когда клуб, за который ты болеешь с детства, демонстрирует жлобство? А если это жлобство еще и содействует расколу Украины?" Ну, о том, что содействует расколу Украины, лишний раз напоминать не буду. Но можно констатировать: "Заря" добилась своего, если "болельщики "Динамо" с детства" не стесняются в выражениях в адрес вроде как любимого клуба. Но инициаторами футбольного противостояния Киев — Донбасс являются отнюдь не киевляне. Примеров "жлобства" со стороны донбасских клубов в адрес киевлян можно привести немало: и нежелание переносить матчи, и препятствование переходам футболистов, стремящихся в "Динамо" (из "Зари" и почившего в бозе донецкого "Металлурга" — только в "Шахтер"!), и безвольные поражения от одного из двух наших грандов, при этом яростное сопротивление другому (нужно ли уточнять, кого я имею в виду в первом случае, а кого — во втором?). Чтобы "Заря" пошла против "Шахтера" — ни-ни, старший брат все всегда делает правильно. А вот обрушиться с гневными нападками на "Динамо" и "Днепр" — это всегда пожалуйста. Можно привести и какую-то непонятную статистику (индивидуальные коэффициенты клубов вместо числа очков в общую копилку) относительно того, что "Шахтер" – главный поставщик еврокубковых очков для Украины. Все равно ведь средний болельщик не будет дотошно разбираться, примет за чистую монету. И уже забыто то, что в первые 15 лет существования независимой Украины определяющий вклад в общеукраинскую копилку коэффициентов делало именно киевское "Динамо". Да, и два клуба в Лиге чемпионов от Украины тоже стали возможны в свое время благодаря успехам киевлян под началом Валерия Лобановского на рубеже ХХ и ХХI веков.

Ну, да ладно, благодарность от футбольных беженцев приютившим их сердобольным коллегам, очевидно, рождается в больших муках и произносится сквозь зубы, а вот наезды (частенько перемежаемые элементарным нытьем "мы сами не местные…") — легко и непринужденно. Вот интересно: почему фанаты практически всех футбольных клубов Украины объединились (хватило неформальной молодежи разума для понимания текущей ситуации!), а седовласые лысоватые вроде как состоявшиеся мужики с тугими кошельками продолжают играть в свои лицемерные игры? Господа, займитесь, наконец, собственно, футболом! Эта великая игра куда лучше пикировок на повышенных тонах!