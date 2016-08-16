Гиперболоид протокольщика Вайно

Виталий Портников

Публицист, журналист

16 августа 2016, 17:41

История с нооскопом подтверждает, что нет разницы между Путиным, Ивановым или Патрушевым и Гитлером, Гиммлером или Кальтенбруннером.

"Гиперболоид инженера Гарина" был одним из культовых романов советской фантастической литературы. Возможность создания некоего всесильного прибора, который даст возможность покорить мир и — конечно же — установить господство над Соединенными Штатами казалась таким искушением, что написанный еще до Второй мировой войны роман благополучно пережил сталинское время, был экранизирован в СССР несколько раз, словом — стал символом всевластия. При этом, хоть Алексей Толстой и сделал изобретателя гиперболоида врагом большевизма, но в конце концов прибор все равно оказывается "у наших".

Антон Вайно

Судьба гиперболоида не дает покоя и современным российским чиновникам. Возможно, если бы Антон Вайно не был бы назначен главой администрации Владимира Путина, никто бы так и никогда не узнал о его идее создать некий всесильный нооскоп — прибор, "материализующий момент перехода жизни из пространства во время". О наукоообразных увлечениях скромного протокольщика не то чтобы никто не подозревал — они просто были никому не интересны. Но в поиске информации о новом главе администрации журналисты натолкнулись на изыскания Антона Вайно — и обалдели. Конечно, журналисты — люди, читающие не так много и в основном "модные" тексты. Поэтому большая часть из них поторопилась сравнить работы Вайно с творчеством культового современного писателя Виктора Пелевина. Но Пелевин никакого отношения к мыслям Вайно не имеет.

Антон Вайно и Сергей Иванов

Новый глава администрации президента России — вылитый инженер Гарин. Все эти идеи о важности армии и разведки, а "суперклассе", который будет определять будущее с помощью нооскопа, о переходе в новое цивилизационное состояние будто списаны со страниц романа "красного графа". Вполне возможно, что и сам Алексей Толстой, который приспосабливался к большевикам исключительно из конъюнктурных соображений, мог разделять взгляды инженера Гарина. Собственно, в этих взглядах не было ничего исключительного в те времена, когда советский классик сочинял свой роман. Все это — самый обыкновенный фашизм.

Как, впрочем, и воззрения изобретателя нооскопа. Да, фашизм модернизированный, подстроенный под научно-технический прогресс. Но о суперэлите и ведущей роли армии и разведки в равной степени грезили и Гитлер, и Муссолини, и другие адепты тоталитарных идеологий. Собственно, современному российскому руководству — если уж говорить без особых эмоций — никакого другого выбора, кроме как фашизм, не остается. Коммунизм не устраивает окружение Путина и самого российского президента просто потому, что отрицает ту самую частную собственность, ради владения которой КГБ пошел на демонтаж старой системы. Демократия предполагает сменяемость властей и прозрачность владения собственностью. Остается — нооскоп.

Сергей Иванов, Владимир Путин и Антон Вайно

Понятно, что пока что они справляются без таинственного прибора, который стал скорее символом начальственного помешательства, чем намеком на настоящее изобретение. Но в предложениях Антона Вайно важна не составляющая безумия, а довольно трезвое изложение взглядов людей, среди которых формировался будущий глава администрации президента и которым он старается подражать. История с нооскопом в очередной раз подтверждает, что нет никакой разницы между Путиным, Ивановым или Патрушевым и Гитлером, Гиммлером или Кальтенбруннером. У этих людей — одна система ценностей, аналогичные представления о мире, людях и "суперэлитах" и одна Родина — Рейх. Различие только во времени и территории.

Что, собственно, бесстрастно констатирует Антон Вайно.

фото: kremlin.ru

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Путин Виталий Портников Гитлер авторская колонка Иванов Муссолини Вайно гиперболоид нооскоп
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